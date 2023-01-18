越南國家主席阮春福辭職並退休，外界疑與政治內鬥有關

（中央社）越南在疫情期間弊案頻傳，國營媒體17日報導，國家主席阮春福已辭去各項職務並退休。專家分析，阮春福辭職為越南共產黨史上前所未見，此事除跟打貪有關，也可能涉及政治內鬥。

越通社（VNA）報導，阮春福（Nguyen Xuan Phuc）是越南共產黨第13屆中央政治局委員、越共中央委員會委員、2021年至2026年任職越南國家主席、國防與安全委員會主席。

越共第13屆中央委員會17日召開會議，對阮春福辭去前述各項職務並退休進行審議，最後同意照案通過。

報導表示，阮春福在2016-2021年任職總理期間，在領導、指導和管理 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），疫情防範上做出巨大努力，取得重要成果。然而，他的屬下包括2名副總理以及3名部長在內的許多官員發生違規、缺失，造成嚴重後果，並有多名官員遭到刑事調查。

報導指出，阮春福深知自己對黨和人民的責任，提出辭去各職務、各工作及退休的申請。

Vietnam's state-run television reports that the ruling Communist Party has approved a decision by President Nguyen Xuan Phuc to resign.https://t.co/o4iQiLd925 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 17, 2023

越南由越共實行一黨專政，外界將越共總書記、越南國家主席、總理、國會主席並稱越南政壇的「四大支柱」。阮春福卸任前是越共第2號人物，僅次於越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）。

68歲的阮春福因抗疫有成受到讚揚後，在2021年4月晉升名義上的國家元首。但越南在COVID-19疫情期間爆發兩起重大貪汙案，迄今已有上百人遭到起訴與逮捕。

法新社報導，共產越南強調謹慎穩定，政壇更迭一般為精心安排，突然去職是極不尋常的舉動。越南經濟與戰略研究中心（VESS）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang，音譯）表示：「國家主席阮春福辭職在黨史上為前所未見之舉。」

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究計畫高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep，音譯）表示，阮春福辭職也可能涉及政治內鬥。

他告訴法新社：「這件事主要跟貪腐調查有關，但我們不能排除他的政治對手出於政治因素，也想把他拉下台的可能性。」

黎鴻協表示，阮春福的接班人選之一為現任公安部部長蘇林；他還說，國家主席換人可能不會對國家走向造成明顯後果。

他說：「越南政策是由（越共）中央政治局集體制定，所以我不認為他離開會導致重大轉變，或是政治體系出現任何問題。」

至於越南這波打貪行動對投資和政策有何衝擊，各界看法不一。

路透社報導，黎鴻協在自己的臉書（Facebook）上表示，這波肅清可能為更清廉、更有能力的領袖崛起鋪路，然而「只要領導階層改組未使政策徹底改變，對經濟的影響也將有限」。

不過，同研究所的高級訪問研究員何黃合（Ha Hoang Hop，音譯）表示，阮春福下台與打貪衝擊帶來的不確定性，可能使投資人緊張，「這可能帶領越南走向一段讓外國友人和投資人擔心的不穩定時期」。

新聞來源

越南國家主席辭職 專家稱不排除跟政治內鬥有關（中央社）

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：楊士範