越南國家主席阮春福辭職並退休，外界疑與政治內鬥有關
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越通社（VNA）報導，阮春福（Nguyen Xuan Phuc）是越南共產黨第13屆中央政治局委員、越共中央委員會委員、2021年至2026年任職越南國家主席、國防與安全委員會主席。越共第13屆中央委員會17日召開會議，對阮春福辭去前述各項職務並退休進行審議，最後同意照案通過。
（中央社）越南在疫情期間弊案頻傳，國營媒體17日報導，國家主席阮春福已辭去各項職務並退休。專家分析，阮春福辭職為越南共產黨史上前所未見，此事除跟打貪有關，也可能涉及政治內鬥。
越通社（VNA）報導，阮春福（Nguyen Xuan Phuc）是越南共產黨第13屆中央政治局委員、越共中央委員會委員、2021年至2026年任職越南國家主席、國防與安全委員會主席。
越共第13屆中央委員會17日召開會議，對阮春福辭去前述各項職務並退休進行審議，最後同意照案通過。
報導表示，阮春福在2016-2021年任職總理期間，在領導、指導和管理 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），疫情防範上做出巨大努力，取得重要成果。然而，他的屬下包括2名副總理以及3名部長在內的許多官員發生違規、缺失，造成嚴重後果，並有多名官員遭到刑事調查。
報導指出，阮春福深知自己對黨和人民的責任，提出辭去各職務、各工作及退休的申請。
越南由越共實行一黨專政，外界將越共總書記、越南國家主席、總理、國會主席並稱越南政壇的「四大支柱」。阮春福卸任前是越共第2號人物，僅次於越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）。
68歲的阮春福因抗疫有成受到讚揚後，在2021年4月晉升名義上的國家元首。但越南在COVID-19疫情期間爆發兩起重大貪汙案，迄今已有上百人遭到起訴與逮捕。
法新社報導，共產越南強調謹慎穩定，政壇更迭一般為精心安排，突然去職是極不尋常的舉動。越南經濟與戰略研究中心（VESS）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang，音譯）表示：「國家主席阮春福辭職在黨史上為前所未見之舉。」
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究計畫高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep，音譯）表示，阮春福辭職也可能涉及政治內鬥。
他告訴法新社：「這件事主要跟貪腐調查有關，但我們不能排除他的政治對手出於政治因素，也想把他拉下台的可能性。」
黎鴻協表示，阮春福的接班人選之一為現任公安部部長蘇林；他還說，國家主席換人可能不會對國家走向造成明顯後果。
他說：「越南政策是由（越共）中央政治局集體制定，所以我不認為他離開會導致重大轉變，或是政治體系出現任何問題。」
至於越南這波打貪行動對投資和政策有何衝擊，各界看法不一。
路透社報導，黎鴻協在自己的臉書（Facebook）上表示，這波肅清可能為更清廉、更有能力的領袖崛起鋪路，然而「只要領導階層改組未使政策徹底改變，對經濟的影響也將有限」。
不過，同研究所的高級訪問研究員何黃合（Ha Hoang Hop，音譯）表示，阮春福下台與打貪衝擊帶來的不確定性，可能使投資人緊張，「這可能帶領越南走向一段讓外國友人和投資人擔心的不穩定時期」。
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：楊士範
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。