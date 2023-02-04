【對談】《徵婚啟事30年經典再現》陳玉慧 X 楊士範：時代不論新舊，尋找愛情和婚姻一直是人類的恆古議題

文：時報出版

不論新時代舊時代，你都需要交友

楊士範（以下簡稱楊）：現在大家比較少在討論徵婚，很多人都用交友軟體去認識人，但不管是交往或是結婚對象都不太容易找到，我發現不少女性朋友都有類似的困擾，不知道有沒有什麼方法可以讓交友變得更簡單。不知道你怎麼看這現象？

陳玉慧（以下簡稱陳）：這是個大題目。三十三年前，我在《自立晚報》、《聯合報》和《中國時報 》刊登了小廣告。那時候是一個很不錯的年代，社會開始開放。但沒有開放到一個女生主動去徵婚，一般都是男生徵婚挑選女生。所以當時我比較大膽一點。

現在我們看臉書、推特或Tinder很多社群工具。像在德國也有交友軟體，直接徵求夥伴一起出去玩，真的是找「遊伴」。其實一起出去玩了幾次，遊伴變玩伴，也就有可能是另一半了。當年我是明目張膽地寫著要結婚，不過我有一句是「先友後婚」，其實都是一樣的目的。

徵婚其實是很困難的，當初來了一百多人，我見了四十二個人，再跟其中兩三人變成朋友。其餘的人給我的感覺都不好相處。不過，呵呵，我其實更難相處也不一定。

我沒有玩過Tinder，聽朋友分享，就是不喜歡的滑過去，喜歡的就去留住他，想要交友的核心動機都沒有變，但根據統計有一半以上是希望約炮友，想要結婚的，或是能夠結婚的，並不多。

尋找愛情和婚姻一直是人類的恆古議題。交友軟體就是讓尋偶的行為變得快速而且範圍擴大，像是我有個比我年輕的女朋友，她在Tinder上一會設定居住倫敦，一會又設訂成法國或義大利，她一次歐洲行便四處約炮，認識不少歐洲男人，她的旅行就是去跟那些人見面，玩不勝玩。

雖然這樣的模式很有趣，但回頭來看當年的徵婚，是有差別的。我必須承認一九八九年，我也和徵婚對象變成朋友發生性關係。那時社會才剛開放，因為當時《徵婚啟事》在報紙副刊連載，才三天，就收到很多衛道人士寫信抗議，於是副刊刊載也就被停掉了。書要出版時，我便字隻不再提到性生活了。

整體而言，《徵婚啟事》對我來說比較是創作上的嘗試，像是無形劇場，發生在日常生活裡面的表演。透過這個實驗，有意在形式上做個挑戰，看是不是能撞擊出文學的火花。

楊：Tinder跟徵婚有相同也有相異之處。現在Tinder的自我介紹寫法很多元，有的人是自爆家門，有些部分寫得非常詳細；有些人則是很神秘，什麼都不寫。試想，當年的徵婚小廣告文案，如果放在Tinder上，然後再寫一段自我介紹，感覺就會被歸類為文青掛，有點神秘，又有點細節，想要吸引人注意。徵婚和交友軟體不同的是，刊登在報紙上小廣告上沒有照片。現在交友軟體一定要放照片，沒有照片很可能就沒人參與。

不過，我覺得徵婚從零到有，且更有儀式感。說不定，現在有人把你的徵婚文案，放到他的Tinder上，當作某種「識別」，看得懂得的人，就代表他也知道這本書，這些故事，或許吸引到的對象可以進而更快速地建立關係。不過，既然有一百多位應徵，被挑選出來的四十二位，為什麼讓我感覺互動的經驗不愉快的較多？難道一百多位中沒有愉快的嗎？還是刻意不想把比較愉快地寫出來？

陳：我是很忠實地記錄跟他們的對談，印象中沒有不愉快的。或許是那個年代想要徵婚的人，多半比較邊緣，而我自己也是個邊緣人，碰面聊聊彼此過去，大家都嚴肅。像是我印象中，有一位一直強調他從小命不好，中年也不命不好，現在快要老年了也命不好，讓我無言以對，自然也不覺得他是合適的結婚對象。其實有幾位有趣的。有時也搞笑了我，不過大部分的徵婚者都滿自我中心，甚至還有人讓我覺得在說大謊，尤其那些主動提到性經驗和性生活的，像是有位年紀很大的軍方男士說，他去巴黎可以在布隆尼森林路邊就找到女人發生性關係，當他說那些經驗時，我也沒有打斷他，路邊站著女人，但不表示路邊可以性交啊。

而我是去徵婚不是做一個評論者，所以他說什麼我就聽，只是觀察，聽聽而已。有一位男士則是主動告訴我，他沒有女友，也沒有性生活，但是有各種充氣娃娃，問我要不要去他家看看。這聽起來是有趣的，但到家去看他的充氣娃娃，我並沒有興趣啊 。

楊：所以你在刊登徵婚時，對婚姻沒有任何的期待嗎？

陳：沒有，我當時本來有個男朋友，因為他父母的反對我們結婚。所以我和他分手，離開德國，回到台灣三個月，回台灣飛機上，我想到他姊姊有個優秀的女朋友，一直找不到對象，就在法蘭克福的報紙上刊登徵婚廣告，內容很風趣，寫說：我不太相信在報紙上可以找到什麼對象，反正我本來就是找不到對象，不過就試試一次吧！沒想到她就真的找到對象，幾個月之後就結婚了。在德國時，我的生活重心都放在計畫和準備結婚，只是他的父母要我們去簽署類似財產分配協議 。當時這份文件有點傷到我的自尊心，因為我不是為了他的財產要結婚的。

所以我就不跟他結了。雖然後來徵婚後，回到德國我還是回到他身邊，而且前後長達八年。但是他父母對我的看法讓我失望。不過這些都過了。透過徵婚去看台灣社會和男人，也透過徵婚議題去看社會對女性的要求，那時候我也才三十出頭，在那時剛剛開放的社會氛圍中，做這種實驗性的題目真的非常有趣。我很幸運。