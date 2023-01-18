中國人口61年來首次負成長，學者估14.2億將成為最高峰值，網友熱議：有沒有後代真的很重要嗎？
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中國去（2022）年人口負成長，是61年來首次，一名網友在微博上說：「沒有兒童，國家和民族都沒有未來。」來自另一名「愛國」網紅的評論寫道：「生兒育女也是一種社會責任。」但其他網友指向飆升的生活成本，以及在現今中國養育孩子遭遇的種種難處。一名網友說：「我愛我的媽媽，但我不會當媽媽。」
中國人口負成長61年來首次，專家：面臨危機遠超出想像
（中央社）中國去（2022）年人口負成長，是61年來首次。中外專家均指出，人口負成長一旦出現便難以逆轉，有專家認為中國正面臨遠超出其想像的人口危機，將長期拖累作為經濟成長重要引擎的房地產市場。
中國國家統計局17日公布，2022年末全國人口14億1175萬人，較上年末減少85萬人，全國人口自然增長率是每千人負0.60，是61年來首次出現負增長。
《金融時報》17日引述美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）中國人口變化專家王豐表示，「這是一個真正的歷史性轉折點，是長期且不可逆轉的人口下降的開始。」
報導形容，中國出現人口負增長的轉折點，會令中國像日本於2010年出現人口負增長，之後人口每年下降。
威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）中國人口專家易富賢估計，中國人口在2018年已開始下降，只是被錯誤的人口數據掩蓋了。
他表示，「中國正面臨著遠遠超出中國當局和國際社會想像的人口危機」，並指這一趨勢將長期拖累中國房地產市場，而房地產市場是經濟增長的重要引擎。
報導指出，有些經濟學家認為，隨著勞動人口減少，自動化操作的興起將抵銷不斷上升的勞動力成本。中國國家統計局局長康義17日在記者會表示，中國人口下降不應引起擔憂，因為勞動力供應仍然超過需求，隨著勞動力品質和教育水準提高，將抵銷勞動人口長期下降。
品點資產管理公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張志偉說，中國不能依賴人口紅利作為經濟成長的結構性驅動力，經濟成長將不得不更多依賴政府政策來推動生產率成長。
多名分析人士同意，中國的社會福利和醫療基礎設施沒有為人口老齡化做好準備。
中國去年12月突然大幅鬆綁防疫，感染人數激增令醫院不堪重負。王豐說，這應該是中國加快改革仍然非常低效和不平等的醫療體系的警鐘。
中國人民大學人口與發展研究中心研究員、人口學系主任楊凡此前曾在陸媒《中國新聞周刊》撰文，分析人口負增成帶來的影響。
他同樣認為，人口負增長一旦出現，人口總量持續減少的態勢難以在短期內逆轉。
楊凡指出，有分析認為，人口負增長對經濟發展不利，包括勞動力減少和年齡結構老化、經濟增速下降、有效需求下降、消費支出減少、企業利潤減少以及儲蓄和投資減少等。
但有分析認為，人口負增長對經濟成長有利，當勞動力減少，引發勞動密集型技術轉變成人力資本密集型技術，有利促進經濟成長方式轉型和經濟持續成長。
還有分析認為，人口負增長對經濟成長的影響並不確定，各個國家地區差別很大。
他提出多項建議應對人口負增長，包括提高勞動參與率，穩定勞動力供應、加快建設與人力資源相匹配的產業體系，吸收高質素的勞動力、降低人口流動成本，實現勞動力在全國有效配置、充分利用國內國際市場，促進生產和消費均衡、提升生育意願，降低生育、養育、教育成本，以及積極應對人口老齡化，完善社會保障制度等。
中國61年來首度人口負成長，學者：14.2億是峰值
中國在2022年出現61年來首次的人口負成長，人口學者原新表示，這是長達30年的低生育率必然導致的結果，他認為14.1億至14.2億將成為中國人口最高峰值。
《經濟觀察網》報導，2022年中國人口自然增長率為負千分之0.60。而2019年到2021年，全國人口自然增長率分別是千分之3.34、千分之1.45、千分之0.34。
報導引述南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新說，出現人口負成長符合預期。1992年以後中國生育率就開始低於千分之2，哪怕二孩政策實施，生育率略微升高到了千分之1.7至1.8，但也沒能超過千分之2。
他說，從中國人口史看，14.1億至14.2億將成為中國人口最高峰值。
不過原新認為，現在就下定論中國人口進入「負增長階段」還不夠嚴謹，除非人口負成長成為常態。他認為未來幾年中國人口將會在「零值」上下徘徊，處於「零增長階段」。
他說，人口成長率反彈因素是存在的，繼續走低的因素也存在，具有很大的不確定性。
比如，2021年、2022年處於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情時期，受到疫苗接種、病毒感染等因素影響，部分人選擇延後懷孕時間。另外，2021年6月份三孩政策公布，各地陸續提出經濟支持等誘因。如果這些政策發生一定作用，還是會促進部分人生育。
原新說，按照聯合國「世界人口展望（2019）」的預測，如果中國的生育率能達到千分之1.4至1.5，那麼在2035年前人口總量大概還能維持在14億以上，到2050年人口總量還在13億以上。即便生育率只能維持在千分之1，到2050年全國人口也能保持在12.5億以上。如此看來，未來30年人口總量減少有限。
但是，如果生育率一直持續在千分之1.4至1.5，到本世紀末（2100年），中國大概只剩7至8億人；如果生育率按千分之1來算，大概剩5至6億人。人口負成長遠期階段的下降非常強烈。
中國人口負成長，網友熱議傳宗接代重要性
中國官方數據17日顯示，全國人口去年減少，是60多年來首度下跌，這個世界人口最多的國家正面臨迫在眉睫的人口危機，「有沒有後代真的很重要嗎」成為微博熱議話題。
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