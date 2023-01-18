2023/01/18,
環境

研究：美國野生淡水魚遭「永久性化學物質」（PFAS）汙染，吃一條如喝整月有毒水

研究：美國野生淡水魚遭「永久性化學物質」（PFAS）汙染，吃一條如喝整月有毒水
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

根據發表於國際期刊《環境研究》的最新研究，在魚類體內發現的PFAS中位數為每公斤9500奈克。檢測出的PFAS當中，將近3/4為全氟辛烷磺酸（PFOS），這是多達數千種PFAS當中最常見也最危險的一種。根據學者計算，只要吃下一隻淡水魚，就相當於喝下PFOS含量為48ppt（兆分比）的飲用水長達一個月。

（中央社）最新研究顯示，若吃了一條在美國河流或湖泊捕捉的淡水魚類，相當於喝了帶有「永久性化學物質」的有毒飲用水長達一個月。

《法新社》報導，肉眼看不見的「永久性化學物質」（PFAS）首先在1940年代被發明，特性是防水和耐高溫，現在被用於不沾鍋、織品、滅火泡沫和食物包裝等。

然而，PFAS這種全氟／多氟烷基物質的耐久性，也代表著它帶來的汙染會隨著時間在空氣、土壤、湖泊、河流、食物、飲用水，甚至人體內累積。

長期以來，呼籲嚴格規範PFAS的呼聲不斷，據信它與多項嚴重的健康問題有關，包括肝損傷、高膽固醇、免疫反應降低，以及多種癌症。

為了找出PFAS對當地魚類造成的汙染，研究學者團隊分析自2013到2015年間，於全美各地河流、湖泊捕捉的500多個魚類樣本。

根據發表於國際期刊《環境研究》（Environmental Research）的最新研究，在魚類體內發現的PFAS中位數為每公斤9500奈克。

檢測出的PFAS當中，將近3/4為全氟辛烷磺酸（PFOS），這是多達數千種PFAS當中最常見也最危險的一種。

根據學者計算，只要吃下一隻淡水魚，就相當於喝下PFOS含量為48ppt（兆分比）的飲用水長達一個月。

美國環境保護署（US Environmental Protection Agency）去（2022）年將飲用水的PFOS安全標準降低至0.02ppt。

研究指出，淡水魚體內發現的PFAS含量，比市售魚類高出278倍。

領導這項研究的非營利機構「環境工作團」（Environmental Working Group，EWG）資深科學家安德魯斯（David Andrews）告訴《法新社》，他從小就捉魚來吃，但現在，「我沒辦法看著魚，然後不去想牠含有多少PFAS汙染物」。

研究作者之一的安德魯斯說，對於仰賴捉魚來補充蛋白質的弱勢群體，或是基於社會或文化因素而吃魚的族群而言，這項發現尤其令人憂心。

他說，「這項研究令我非常生氣，因為那些生產並使用PFAS的企業污染了地球，卻沒有負起相應責任」。

英國利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）環境汙染學者柏恩（Patrick Byrne）說，PFAS「或許是人類在21世紀面臨的最大化學威脅」。他並沒有參與上述研究。

他告訴《法新社》，「這份研究相當重要，因為它提供了PFAS從魚類直接大範圍轉移到人類身上的第一項證據」。

安德魯斯呼籲嚴加監管，停止非必要的PFAS使用。

在此研究發布前，丹麥、德國、荷蘭、挪威和瑞典13日已向歐洲化學品管理局（ECHA）提交禁止使用PFAS的提案。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。