擺脫「明哲保身」的刻板印象，華人移民參政如今再也不是稀有之事

文 ：荷門

2022年10月，加拿大溫哥華市誕生了首名華裔市長，在華人移民圈內掀起一時熱話。籠統的族群刻板印象中，華人移民一向被認為遠離政治，明哲保身，在華人甚多、相安無事的加拿大尤為如此；但隨著時代的發展和參與政治的重要性為人所認知，華人移民從政如今再也不是罕有的事情。政治參與包括投票、示威遊行、參選，也有人選擇議政、提出倡議，事實上甚至微細到關心時事，也算是參與政治。這些可能被認為「老套」的行為，逐漸被認識到，是關心社會的重要一步。

《歪腦》記者與數名近年來在加拿大、英國等參與本地政治的華人聊了聊，談談他們參政的心得。他們參與的程度有所不同，有的人表示關注，有的人積極討論，有的人參加選舉。有人小時候曾是「紅小兵」 ，移民後才開始關心政治；也有人頂著政治熱情，移民到另一國後，旋風式加入當地政黨。不論他們的背景有多不同，出發點同樣是由瞭解社區開始。

關注者：一切從關注開始

從中國江西移民到加拿大多倫多的Zoe（化名），在2021年年中離開工作了四年的上海，來到北美洲。她跟隨早已是加拿大公民的丈夫移民到加拿大，這也是她第一次出國；同時，她也拿著學生簽證來到多倫多進修。

她在大學的時候認識了丈夫，本科畢業後不久就結婚了，在中國算是早婚的一群。「雖然那個時候完全沒有考慮生小孩、去國外給他一個更好的成長環境等事情，但我也想去國外看看……朋友們都説我很勇敢。也是的，我之前完全沒有出過國。」

Zoe在多倫多的公立學院畢業後，順利地找到一份華人電視台的文職工作。她偶爾要到節目製作的部門幫忙，因而接觸到更多社會議題，漸漸開始瞭解加拿大的社會。

在此前，她是堅決不談政治、不參與政治的，也不會去了解政治，更不敢參與政治。她認為，這跟她小時候在中國一直接受「洗腦」教育有關。「我從小就是村裏模範的紅小兵（文革期間的少年兒童組織），帶領同學唱紅歌」，即便來到言論很自由的加拿大，「也不敢多説中國政治」。

出國後，是否認知、瞭解中國的人權事件，例如六四事件等，也是華人經常被問及的議題。Zoe小聲地説：「説出起都不好意思，我和丈夫今年（2022年）才知道發生過六四事件，在國內（中國）真的從來沒有聽過。」

對政治由漠視轉為關注，Zoe對此感到「不好意思」：「小時候唱的紅歌也不明白歌詞講的意思，一直受到的教育也是説國家怎樣、怎樣好，但沒想到發生過這樣的事（六四），知道的一刻有點驚訝。」

2022年，她移民到加拿大已經兩年，Zoe才瞭解「六四」來龍去脈。「我覺得人在國內（中國）不知道事情也是合理的，畢竟封控很嚴格，但天啊……我來了兩年才知道。真的太浸泡在玩樂裏了。」

被不熟知的人權事件所震撼，倒是為Zoe埋下關心政治的種子。由因工作而瞭解社會，變成主動關心社會事務。「疫情期間那裏都去不了，我們就待在加拿大國內旅遊……玩久了開始喜歡這個地方，會關注一下社區裏的事，也因為工作緣故，我也要了解一下當地的政治。」但她也承認，現階段不會因此增加的政治參與，從政對她來説很遙遠，「只是將來如果有投票權的話，我會投票的，畢竟我也開始有一點點的看法。」

議政者：從分享生活到「講真話」

2019年香港運動之後，加拿大政府宣佈予香港人安排被成為「救生艇」計劃的人道移民通道，大量香港人通過該計劃移民。很多新移民開設YouTube頻道、社交媒體專頁，分享實用的移民資訊，例如如何申請「救生艇」計劃、抵達後要申請的文件等等，每個專頁的內容都大同小異。

移民到加拿大多倫多一年多的Carlos，一開始也開設社交媒體專頁，在經營的專頁上分享在加拿大的生活資訊。後來，他決定把專頁定位轉變為時事評論，主打「講真話」，而不再一直唱好移民加拿大，反而分享更多真實感受，包括負面情緒。他關注當地的民生和政治議題，包括交通、住屋、城市規劃，不時在網上發表政策分析和評論。

他笑言只分享移民資訊的人好無聊，但也強調，關心社會、參與政治從來都不能強迫。

Carlos從中學開始參與政治，並視2014年香港「反國教」運動為啓蒙，而立法會前議員黃毓民則是他議政的榜樣。他在香港參與了大大小小的聯署，當時在香港從事與工程有關的工作，笑言「白天我在興建什麼，晚上我就聯署反對興建」。

在港積極的政治參與，也成就了今天積極議政的他。

他認為不一定跟所在地建立了感情，才能去參與政治。「雖然我的身份認同是香港人，但同時也是這裏（多倫多）的居民……（我）不是公民，但是stakeholder（持份者），有責任去了解，知道發生什麼事，嘗試去影響其他持份者的想法。」

觸動Carlos決心議政的一刻，是「我覺得（加拿大）可以容身的一刻開始。我有動力、甚至有責任去關心社會。」 對容身的定義，他解釋，「救生艇」移民計劃是加拿大給予香港人的機會，「意味著歡迎我們加入社會，歡迎你融入他們，這就是她讓你容身的意思」，他補充，「我在香港待不下開才離開的，香港就是不能容身的地方」。

網上也有人批評他，認為他不應該發表那麼多評論：「新移民就要適應當地新生活、不應該將香港的那一套帶到加拿大。」他同意的確要入鄉隨俗：「但新移民不可能永遠都是新移民，你來這裏的原因，很大程度是想做一個加拿大人。如果什麼事都不理會，這説不過去，也不成立。」