2023/01/31,
藝文

電影口述影像、手語美術導覽⋯⋯10種共融設計，讓每個人都能「無障礙」感受美與藝術

電影口述影像、手語美術導覽⋯⋯10種共融設計，讓每個人都能「無障礙」感受美與藝術
圖為國立台灣美術館展覽，展場燈光不炫光，調整掛畫高度，部分作品有手語導覽，適合輪椅族使用。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

藝文活動是接觸美，陶冶性情的場所，但對於身心障礙者來說，要能與一般人一樣同樣的享受藝術的薰陶並不是一件容易的事。因此本文整理國內目前在發展中的10種共融設計，讓障礙者雖然透過不同管道，但同樣感受美。

看電影、逛博物館、看舞台劇、參加導覽活動⋯⋯是很多人感受藝文魅力的方式，也是生活中重要的休閒娛樂。

但是，像是輪椅使用者、銀髮族、視障者、聽障者和心智障礙者等不同身體需求的人，怎麼參與這些藝文活動呢？例如，有沒有無障礙設施能夠進入場館？怎麼感受電影的視覺和音效？

多多今年常介紹到的CRPD（保障身心障礙者權利的公約），其實明文規定著：國家需要保障身心障礙者參與文化的權利！具體來說就是，各類藝文活動／場館，必須提供「無障礙」參與方式，讓不同身體需求的人都可以參與其中。

其實，近年台灣除了增加了許多相關設計，跨出落實公約的重要一步，也有越來越多藝文領域的工作者，帶著「藝文平權」 理念，在電影、舞台劇、舞蹈、美術等活動中，運用多元的方式，讓更多人可以無礙參與。

多多這次蒐集了10種共融設計要帶大家一探究竟。來看看這些藝文活動／場館，用什麼方式，讓聽障者感受到電影中的聲音、可以跟著音樂舞動；視障者彷彿看見了舞蹈、色彩⋯⋯。

1、電影口述影像

「一艘二次大戰時期的輪船在海中航行，一位男士穿著風衣，獨自站在船前並凝望著大海⋯⋯輪船緩緩前行，在海面劃出了一道長長的白色浪花。」

這段描述是經典電影《海角七號》的片頭口述影像。口述影像是把畫面說出來，用說的來反映影像、提供劇情的關鍵視覺訊息，讓視障者獲得完整的觀影體驗！

值得注意的是，口述影像不會介入多解釋畫面以外的意義。例如，男主角騎腳踏車載女主角的畫面，口述影像的描述會是，「女主角坐在男主角身後，頭靠在他的背上、露出微笑。」

而不會是過於主觀的詮釋語句，例如「女主角想起和男主角過去美好的時光，於是露出幸福的微笑。」

口述影像設計師往往須經過長時間的培訓和實作，累積對用字和視覺元素的敏銳度，並在每一次設計腳本時，反覆來回觀看影片，修正每一句穿插於對白和劇情之間的描述，是字斟句酌的專業。

台灣今年終於推出口述影像院線片

台灣近年，雖然已推出不少口述影像版本的電影，但大多是已下檔的舊片，只能在特映場次或線上觀看。

例如新北市的府中15紀錄片放映院，有定期播映非院線片的口述影像版，但是場次有限，也因為是安排口述員在影廳內現場口述，對於沒有口述需求的非視障觀眾，可能會不習慣，甚至會對觀影造成干擾。

因此，視障者往往沒有機會和非視障的家人、朋友，一起進影廳看電影。

但是2022年11月起，台灣終於首度有口述影像版院線片 了 往後只要是有製作口述影像的國片，上映期間就會在戲院推出。

另一個突破點在於，影廳藉由裝設「口述影像播映系統」，讓視障者只需要無線接收器和耳機，就可以聽見口述。所以未來視障者、非視障者，都可以在同一個影廳一起看電影。

另外，也有不少線上影音串流平台，如NETFLIX、APPLE TV上的影視作品，也越來越多配有口述影像，可以依照個人需求，在介面上自由選擇是否搭配口述。無線電視台如台視、公視、中視也有部分口述影像節目／電影，在網路或電視上播映。

2、舞台劇口述影像＋觸覺導聆

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Photo Credit: 國家兩廳院
視障者使用兩廳院提供的口述影像共融服務。

不只是電影有口述影像，舞台劇等表演藝術也有。

近年來，開始有編舞家著手撰寫舞作的口述腳本，或和口述影像設計師合作，舉辦工作坊，引領視障者以身體律動認識舞蹈，再請大家針對口述影像腳本回饋意見，一步步修正撰稿的盲點、優化腳本的表現。

舞作正式演出時，觀眾只要領取一台無線接收器，戴上耳機，就能在開演前，先聽到舞台空間、演出角色的姓名和外貌特徵的介紹，讓人一踏入劇場，就逐步融入劇情。

演出一旦開始，就會聽到演員的出場、走位、動作、角色間的互動，甚至舞台上的光線變化等描述。

這些「聲音」 ，並不是隨口說說，皆出自口述影像工作者的專業。視表演不同，有時須花費1-2個月跟著劇團／舞團一起工作，跟著排演、詢問導演細節，才能完成一齣戲的口述影像腳本。

搭配觸覺前導

除了語言，有時候「圖像」更能輔助我們理解和感受事物！對於視障者，則可以透過觸覺來感知圖像。因此有些表演會搭配「演前觸覺導聆」，讓觀眾一邊觸摸舞台模型、佈景、道具，或演員服裝，一邊聽導覽。

透過這些方式，觀眾可以更深入感受劇場氛圍，了解故事的時代背景、人物性格。

此外，在欣賞表演之前，若能舉辦肢體工作坊 ，也是讓視障者更理解作品 的重要方式！因為口述雖能描述舞者千變萬化的動作，觀眾還是不容易理解其中的肢體語言和張力。

例如，當耳機傳出，「舞者倒下來了」的描述，視障者無法知道他是如何倒下的，以及倒下的動作，在舞蹈中想要表達的是什麼？

透過工作坊，編舞家可以帶領視障者親身體驗舞蹈動作，「從彎膝、下沉、屁股著地，到腰部、背部、肩膀、手臂和頭部的落地」，感受舞者倒下的方式。

曾參與舞蹈工作坊的全盲視障者便說，這些經驗讓他從身體內在看到了這部作品。

這些方式哪裡有？

台灣目前在國家兩廳院台中國家歌劇院衛武營等國家級表演藝術場館，都有不定期的口述影像搭配觸覺導覽場次；

表演藝術團體中也有「可揚與他的快樂夥伴」、「黃翊工作室 +」，這幾年不僅推出口述影像場次表演，也持續用工作坊等多元方式推廣、分享製作口述影像的經驗。

3、非視覺美術創作

在畫紙上，用筆描繪線條、圓圈，再用水彩抹上五顏六色、混色；用剪刀在紙片剪下圓形、三角形，在紙板上拼貼、塗上油墨⋯⋯。

這些創作方式，一般來說，是創作者透過眼睛和手，來操縱圖案的點線面、透過視覺美感經驗，來調配色彩的運用。

然而，上述創作過程，其實是一群視障者，正在以「非視覺美學」的方法，進行彩繪、版畫創作。這是一種嘗試打破視覺侷限，用聽覺、觸覺、嗅覺，或身體知覺，來進行藝術欣賞和創作的方式。

例如，使用特殊的繪圖工具，讓人能觸摸到繪畫的線條，視障者在繪圖中因為得到足夠的觸覺回饋，會更有興趣創作；用手指測量畫紙的尺寸，練習分區塊定位構圖。

或是透過他人引導，認識色彩和生活／感官經驗的連結、透過受專業培訓的老師，用口述影像說明色彩效果；用觸覺感受顏料水分的多寡對上色效果的影響。

現正開發中的通用美術教材

在台灣的非視覺美學教育協會，就將這些美術方法做成教案，透過帶領課程、工作坊、培訓非視覺美學種子教師，讓越來越多不同障礙程度的視障者，都可以進行多元的創作，例如雕塑、版畫、水墨等，並逐步累積視覺之外的美術能力。

除此之外，學校美術課也是培養美術素養、學習創作的起點。但是過去的美術課本，幾乎沒辦法讓視障者閱讀理解。


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