電影口述影像、手語美術導覽⋯⋯10種共融設計，讓每個人都能「無障礙」感受美與藝術

看電影、逛博物館、看舞台劇、參加導覽活動⋯⋯是很多人感受藝文魅力的方式，也是生活中重要的休閒娛樂。 但是，像是輪椅使用者、銀髮族、視障者、聽障者和心智障礙者等不同身體需求的人，怎麼參與這些藝文活動呢？例如，有沒有無障礙設施能夠進入場館？怎麼感受電影的視覺和音效？ 多多今年常介紹到的CRPD（保障身心障礙者權利的公約），其實明文規定著：國家需要保障身心障礙者參與文化的權利！具體來說就是，各類藝文活動／場館，必須提供「無障礙」參與方式，讓不同身體需求的人都可以參與其中。 其實，近年台灣除了增加了許多相關設計，跨出落實公約的重要一步，也有越來越多藝文領域的工作者，帶著「藝文平權」 理念，在電影、舞台劇、舞蹈、美術等活動中，運用多元的方式，讓更多人可以無礙參與。 多多這次蒐集了10種共融設計要帶大家一探究竟。來看看這些藝文活動／場館，用什麼方式，讓聽障者感受到電影中的聲音、可以跟著音樂舞動；視障者彷彿看見了舞蹈、色彩⋯⋯。

1、電影口述影像

「一艘二次大戰時期的輪船在海中航行，一位男士穿著風衣，獨自站在船前並凝望著大海⋯⋯輪船緩緩前行，在海面劃出了一道長長的白色浪花。」

這段描述是經典電影《海角七號》的片頭口述影像。口述影像是把畫面說出來，用說的來反映影像、提供劇情的關鍵視覺訊息，讓視障者獲得完整的觀影體驗！

值得注意的是，口述影像不會介入多解釋畫面以外的意義。例如，男主角騎腳踏車載女主角的畫面，口述影像的描述會是，「女主角坐在男主角身後，頭靠在他的背上、露出微笑。」

而不會是過於主觀的詮釋語句，例如「女主角想起和男主角過去美好的時光，於是露出幸福的微笑。」

口述影像設計師往往須經過長時間的培訓和實作，累積對用字和視覺元素的敏銳度，並在每一次設計腳本時，反覆來回觀看影片，修正每一句穿插於對白和劇情之間的描述，是字斟句酌的專業。

台灣今年終於推出口述影像院線片

台灣近年，雖然已推出不少口述影像版本的電影，但大多是已下檔的舊片，只能在特映場次或線上觀看。

例如新北市的府中15紀錄片放映院，有定期播映非院線片的口述影像版，但是場次有限，也因為是安排口述員在影廳內現場口述，對於沒有口述需求的非視障觀眾，可能會不習慣，甚至會對觀影造成干擾。

因此，視障者往往沒有機會和非視障的家人、朋友，一起進影廳看電影。

但是2022年11月起，台灣終於首度有口述影像版院線片 了 往後只要是有製作口述影像的國片，上映期間就會在戲院推出。

另一個突破點在於，影廳藉由裝設「口述影像播映系統」，讓視障者只需要無線接收器和耳機，就可以聽見口述。所以未來視障者、非視障者，都可以在同一個影廳一起看電影。

另外，也有不少線上影音串流平台，如NETFLIX、APPLE TV上的影視作品，也越來越多配有口述影像，可以依照個人需求，在介面上自由選擇是否搭配口述。無線電視台如台視、公視、中視也有部分口述影像節目／電影，在網路或電視上播映。

2、舞台劇口述影像＋觸覺導聆

不只是電影有口述影像，舞台劇等表演藝術也有。

近年來，開始有編舞家著手撰寫舞作的口述腳本，或和口述影像設計師合作，舉辦工作坊，引領視障者以身體律動認識舞蹈，再請大家針對口述影像腳本回饋意見，一步步修正撰稿的盲點、優化腳本的表現。

舞作正式演出時，觀眾只要領取一台無線接收器，戴上耳機，就能在開演前，先聽到舞台空間、演出角色的姓名和外貌特徵的介紹，讓人一踏入劇場，就逐步融入劇情。

演出一旦開始，就會聽到演員的出場、走位、動作、角色間的互動，甚至舞台上的光線變化等描述。

這些「聲音」 ，並不是隨口說說，皆出自口述影像工作者的專業。視表演不同，有時須花費1-2個月跟著劇團／舞團一起工作，跟著排演、詢問導演細節，才能完成一齣戲的口述影像腳本。

搭配觸覺前導

除了語言，有時候「圖像」更能輔助我們理解和感受事物！對於視障者，則可以透過觸覺來感知圖像。因此有些表演會搭配「演前觸覺導聆」，讓觀眾一邊觸摸舞台模型、佈景、道具，或演員服裝，一邊聽導覽。

透過這些方式，觀眾可以更深入感受劇場氛圍，了解故事的時代背景、人物性格。

此外，在欣賞表演之前，若能舉辦肢體工作坊 ，也是讓視障者更理解作品 的重要方式！因為口述雖能描述舞者千變萬化的動作，觀眾還是不容易理解其中的肢體語言和張力。

例如，當耳機傳出，「舞者倒下來了」的描述，視障者無法知道他是如何倒下的，以及倒下的動作，在舞蹈中想要表達的是什麼？

透過工作坊，編舞家可以帶領視障者親身體驗舞蹈動作，「從彎膝、下沉、屁股著地，到腰部、背部、肩膀、手臂和頭部的落地」，感受舞者倒下的方式。

曾參與舞蹈工作坊的全盲視障者便說，這些經驗讓他從身體內在看到了這部作品。

這些方式哪裡有？

台灣目前在國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營等國家級表演藝術場館，都有不定期的口述影像搭配觸覺導覽場次；

表演藝術團體中也有「可揚與他的快樂夥伴」、「黃翊工作室 +」，這幾年不僅推出口述影像場次表演，也持續用工作坊等多元方式推廣、分享製作口述影像的經驗。

3、非視覺美術創作

在畫紙上，用筆描繪線條、圓圈，再用水彩抹上五顏六色、混色；用剪刀在紙片剪下圓形、三角形，在紙板上拼貼、塗上油墨⋯⋯。

這些創作方式，一般來說，是創作者透過眼睛和手，來操縱圖案的點線面、透過視覺美感經驗，來調配色彩的運用。

然而，上述創作過程，其實是一群視障者，正在以「非視覺美學」的方法，進行彩繪、版畫創作。這是一種嘗試打破視覺侷限，用聽覺、觸覺、嗅覺，或身體知覺，來進行藝術欣賞和創作的方式。

例如，使用特殊的繪圖工具，讓人能觸摸到繪畫的線條，視障者在繪圖中因為得到足夠的觸覺回饋，會更有興趣創作；用手指測量畫紙的尺寸，練習分區塊定位構圖。

或是透過他人引導，認識色彩和生活／感官經驗的連結、透過受專業培訓的老師，用口述影像說明色彩效果；用觸覺感受顏料水分的多寡對上色效果的影響。

現正開發中的通用美術教材

在台灣的非視覺美學教育協會，就將這些美術方法做成教案，透過帶領課程、工作坊、培訓非視覺美學種子教師，讓越來越多不同障礙程度的視障者，都可以進行多元的創作，例如雕塑、版畫、水墨等，並逐步累積視覺之外的美術能力。

除此之外，學校美術課也是培養美術素養、學習創作的起點。但是過去的美術課本，幾乎沒辦法讓視障者閱讀理解。