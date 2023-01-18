2023/01/18,
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諾貝爾和平獎得主瑞薩遭菲律賓政府指控逃稅，上訴法院宣判無罪

諾貝爾和平獎得主瑞薩遭菲律賓政府指控逃稅，上訴法院宣判無罪
菲律賓諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

2018年時，菲律賓稅務總局（BIR）和菲律賓司法部（DOJ）向法院提起訴訟，指控諾貝爾和平獎得主瑞薩和其創辦的《Rappler》有逃稅事實。對此，菲律賓稅務上訴法院（CTA）在18日作出判決，宣判瑞薩和《Rappler》被控犯下的4項罪名不成立。

菲律賓諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）和其所創辦的新聞網站《Rappler》在2018年時遭官方指控犯下4項逃稅罪名，菲律賓上訴法院在18日（週三）時，宣判瑞薩和《Rappler》無罪。對此，瑞薩表示，這是事實、真相，以及正義的勝利。

路透社》和《CNN Philippines》報導，2018年、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政期間，菲律賓稅務總局（BIR）和司法部（DOJ）向法院提起訴訟，指控瑞薩和其創辦的《Rappler》在2015年提交的所得稅申報表和增值稅申報表中，故意不提供正確訊息，有逃稅事實。

菲律賓稅務總局和司法部進一步指出，《Rappler》在2015年向「North Base Media」和「Omidyar Network」發行菲律賓存託憑證（PDR）時，其應納稅所得並未獲得申報。

對此，《Rappler》堅稱，它們沒有從發行的菲律賓存託憑證中獲得應納稅所得。《Rappler》指出，「菲律賓存託憑證的發行主要是為在籌集資金，並非賺取利潤。」

菲律賓稅務上訴法院（CTA）在18日作出判決，宣判瑞薩和《Rappler》被控犯下3項違反《國家國內稅收法》（National Internal Revenue Code）第255條和1項違反第254條的罪名不成立。

《Rappler》進一步報導，在一份長達80頁的判決中，上訴法院以「檢方未能排除合理懷疑，證明其有罪」為由，宣判瑞薩和《Rappler》無罪。

判決出爐後，瑞薩難掩激動情緒表示，「今天，事實獲勝、真相獲勝、正義獲勝。」瑞薩也呼籲，所有其他遭到監禁的菲律賓記者應獲得釋放。

瑞薩的律師、菲律賓證券交易所前總裁Francis Lim則表示，「我們相信這一天會到來。我告訴他們（瑞薩與Rappler）要堅持信念，因為在我們心中，我們知道無罪會到來。我們相信司法機構，每個人都知道這個案子是從哪裡來的。」

德國之聲》指出，在菲律賓前總統杜特蒂執政期間，由於瑞薩持續報導杜特蒂實施的毒品戰爭（War on drugs）和警方法外處決事件等侵犯人權事件，使瑞薩和《Rappler》面對多項起訴和調查。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：楊士範


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