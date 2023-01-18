2023/01/18,
歐洲

國際原能總署居中斡旋，盼推動「烏克蘭核電廠安全協議」

國際原能總署居中斡旋，盼推動「烏克蘭核電廠安全協議」
烏克蘭札波利沙核電廠｜Photo Credit: GettyImages

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俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，隨後在3月占領烏國境內前蘇聯時期的札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠。近月來，該廠一再面臨猛烈砲火攻擊的風險，引發各界關切發生核災的可能性。目前正在烏克蘭訪問的IAEA署長葛羅西說：「核電廠周遭環境仍十分危險。一旦發生核子意外導致嚴重輻射外洩後果，對大家都不利。」

（中央社）聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天（當地時間17日）表示，他希望俄羅斯占領的札波利沙核電廠安全區協議能夠有所進展，但他同時強調協商不易。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，隨後在3月占領烏國境內前蘇聯時期的札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠。近月來，該廠一再面臨猛烈砲火攻擊的風險，引發各界關切發生核災的可能性。

《路透社》報導，目前正在烏克蘭訪問的IAEA署長葛羅西說：「核電廠周遭環境仍十分危險。一旦發生核子意外導致嚴重輻射外洩後果，對大家都不利。」

俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）執行長顧問卡查（Renat Karchaa）17日告訴國營媒體《塔斯社》（TASS）：「國際原子能總署既無法定地位，也沒技術，也不具備在核電廠遭攻擊時預防核災的其他能力。」

「從上述觀點看來，國際原子能總署觀察員常駐各核電廠並無意義，較大一部份是基於政治動機。」

葛羅西坦承，斡旋設立安全保護區所花費的時間較預期更久。他曾說，他希望能與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和其他官員，在基輔會面。

葛羅西指出：「若設立這個（安全）區之舉被認為將讓其中一方擁有軍事優勢，那就沒人會同意。我將努力向大家說明，事實並非如此。」

自俄軍入侵烏國以來，葛羅西這次已是第6度訪問烏克蘭，旨在推動近來宣布的計畫，在烏國各核電廠設置常駐核能安全專家小組。

葛羅西此行訪問基輔以南約350公里處的尤日諾克蘭斯克市（Yuzhnoukrainsk），預計還將前往車諾比（Chornobyl）和瑞夫尼（Rivne）的2座核電廠，設立2人核能專家團隊。

IAEA說，目前已在札波利沙核電廠設立一個4人專家小組。而赫梅尼茨基（Khmelnitsky）核電廠預計也將設置2人小組。

葛羅西上週表示，由於參與磋商的不只是外交官，還有軍方代表，因此和烏俄的會談更形錯綜複雜。葛羅西之前曾說，希望在他斡旋下，烏俄雙方能在2022年底前達成協議。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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