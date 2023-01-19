年度總預算案三讀通過2.68兆元，統刪300億元約1.2%，媒體行銷預算遭刪20%
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112年度總預算案於立法院分組審查時，總共只刪減了約3億元；最後，在立法院朝野黨團協商時取得共識，以統刪300億元預算為目標，加速審查效率。
今（19日）是立法院第10屆第6會期最後一天，審查2兆7191億元「112年度中央政府總預算案」，經過逾5小時表決朝野黨團提出的120案後，於下午3時許三讀通過，統刪約300億元、刪減率1.2％，改列約2.68兆元。刪減金額是自103年度以來最多，刪減比例1.1%則是自103年以來最少。
預算統刪約300億元、刪減率1.2％
原先各黨團就中央政府總預算案，總計提案4782案，分別為國民黨團2382案、時代力量黨團1047案、民眾黨團806案、民進黨團68案，不過經立法院長游錫堃5次召集朝野協商後，保留120案送交院會表決。立法院會今上午9時先念總預算宣讀本、各黨團代表發言後，開始表決。原列歲出總額為2兆7190億9879萬元，最終共計減列300億93萬3000元，刪減率1.2％。
三讀通過的總預算，通刪科目部分包括減列大陸地區旅費50%、國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法律明文規定支出）5%、委辦費（不含現行法律明文規定支出）5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、一般事務費（不含現行法律明文規定支出）5%。
另外，減列媒體政策及業務宣導費（不含農委會防檢局、衛福部疾管署及1000萬元以下機關）20%、設備及投資（不含現行法律明文規定支出、資產作價投資及增資台電公司）6%、對國內團體捐助與政府機關間補助（不含現行法律明文規定支出）5%，以及減列對地方政府補助（不含現行法律明文規定支出及一般性補助款）5%。
以上加上立法院分組審查的刪減數，共計減列約300億元；如有特殊困難無法調整者，可提出其他可刪減項目，經主計總處審核同意後予以代替補足；如總刪減數未達300億元（扣除增資台電公司及撥補勞保基金後，約1.2%），另予補足。
編列2.7兆，目標刪除300億達標
行政院去年8月25日通過112年度中央政府總預算案，歲出預算編列2兆7191億元，較111年度增加4680億元，增加20.8%，主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、少子女化對策及強化國防等政策；歲入編列新台幣2兆5565億元，較111年度增加2895億元，約增12.8%。
歲入歲出差短1626億元，連同債務還本1110億元，共須融資調度數為2736億元，以舉借債務1736億元，及移用前年度歲計賸餘1000億元彌平。
112年度的總預算幾個重點項目包含投入電網建設、強化全國電網的韌性，經濟部編列台電明年度所提1500億元「穩定供電建設方案」預算；另外，持續朝2025淨零碳排目標努力，他表示，明年政府編列682億元推動淨零轉型，較今年增加近300億元，成長77%。
而國防預算大增716億，成長13.9%，國防部主管112年度歲出編列4151億元，較今年度增加475億元，約增12.9%；若加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算1083億元，以及連同非營業特種基金629億元，整體規模達5863億元，較去年增加716億元，成長13.9%。
國防部也是今年度預算最高的部會；衛福部3704億元第2、教育部2919億元第3，經濟部2165億元居第4位。
另外112年度中央加碼挹注地方，對地方整體協助財源達5773億元，較今年增加610多億元，比2016年總統蔡英文剛上任時，足足增加1550億元之多，部分用於對國中小冷氣電費與維護費、偏鄉學校中央廚房維運費的全額補助。
為因應少子女化對策，相關預算由今年編列的801億元，預計成長為1090億元。以及勞保基金撥補金額再增加，高達新台幣450億元，破產年限從原本2026年延後至2028年。
另外112年度中央警察機關所需經費約245.3億元，為歷年最高。剛掛牌成立的數位發展部預算編列新台幣211億元。
就整體歲出而言，以社會福利支出居首位，教育科學文化支出次之，經濟發展支出居第3位，國防支出居第4位；另外，包括少子女化對策經費、教育經費、長照經費、住宅經費都是史上最高，整體國防總預算也創下了歷史新高。
112年度總預算案於立法院分組審查時，總共只刪減了約3億元；最後，在立法院朝野黨團協商時取得共識，以統刪300億元預算為目標，加速審查效率。
刪掉部會首長特別費以示「懲罰」
國民黨在本次審查也針對特定官員提案刪減其首長特別費，被點名的包括捲入論文抄襲爭議的國安局長陳明通；還有外交部長吳釗燮，理由是就任至今丟掉8個邦交國，還將國家帶到戰爭邊緣；另外經濟部長王美花花20億元成立一個公司參加2025大阪世博，中華民國國名卻消失。
而國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，被藍營批評獨立機關完全不獨立，奉旨將中天撤照，還配合民進黨派系強行通過鏡電視執照，根本不適任。
農委會主委陳吉仲也被點名，因為面對大陸禁止台灣農漁產品進口時，只會大內宣、大補貼，一天到晚說要上告WTO，但一件申訴案也沒送。此外國民黨團也認為食藥署長吳秀梅，最近處理輸中產品登記時，將鳳梨當成水餃，毫無專業。
最後通過刪除的有外交部長，但其餘部會首長的預算未被刪除。
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核稿編輯：翁世航
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