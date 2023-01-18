2023/01/18,
社會

經濟部禁螺螄粉等中製食品進口，矽質鼻胃管也遭禁，業者擔心消費者成最大苦主

經濟部禁螺螄粉等中製食品進口，矽質鼻胃管也遭禁，業者擔心消費者成最大苦主
Photo Credit: 李宗霖Lí Chong-lîm FB

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近期台灣基進黨表示，中製螺螄粉包裝上印有疑似統戰意味的字樣，要求政府嚴格把關。經濟部隨後回應，中製螺螄粉一直以來都屬「禁止進口」的商品，而知名零食「黃飛鴻麻辣花生」也禁止在台銷售，「魔芋爽」則採原則禁止規範。今（18）日經濟部更指出，未來將禁止「中製矽質鼻胃管」的進口，不過有業者擔心，鼻胃管價格恐上漲，最終消費者反而成為受害者。

台灣基進黨秘書長王興煥16日表示，接獲民眾檢舉中製螺螄粉食品包裝上印有「你是中國人，我是中國人」的字樣，且該商品不僅在蝦皮販售，就連全家、康是美等實體店面也都上架，認為可能造成統戰結果，因此呼籲政府嚴格把關。

對此，經濟部表示，目前並未開放中製螺螄粉食品進口，因此在坊間販售的都是走私或虛報的商品。

事實上，財政部關務署日前發布新聞稿指出，中國大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，都屬未開放進口貨品。此外，海關在110年查獲走私螺螄粉280件共4095公斤，111年則查獲511件共4305公斤，均已依《海關緝私條例》相關規定沒入貨品及處以罰鍰。

經濟部國際貿易局則發表聲明，直言「中國製螺螄粉『從來沒有』准許進口」，因此若進口人被查獲犯罪情事，將依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》處以停權2個月至1年，嚴重者則廢除廠商登記資格。

針對禁止進口的原因，經濟部解釋是為了保障國內業者，避免受到市場替代或排擠效應影響，因此未來仍會遵循「從未准許，走私下架」的原則稽查業者。目前除了要求所有實體通路或電商平台依法下架外，更全面追蹤下架情況。

不只螺螄粉，經濟部17日也重申，為了保護台灣花生業者，中國零食「黃飛鴻麻辣花生」同屬禁止進口項目之一，不准輸入台灣。知名零食「魔芋爽」則是原則禁止，因為魔芋爽在台灣並沒有業者生產，因此只要符合衛福部相關規範，並提出專案申請就能進口。

《聯合新聞網》報導，經濟部貿易局副局長劉威廉解釋，「走私品」屬於一切不合法的進口商品，而「虛報」則是在海關時未合法申報而帶入商品的方式。

劉威廉更補充，根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，除非台灣有開放申請專案進口的產品，否則原則上中製產品都是不開放進口。國際貿易局也會注意市面上是否有其他禁止進口的商品，並加強海關的檢核力度。

報導中更指出，中製螺螄粉在17日晚間登上知名電商平台的熱銷商品第一名，第二名則是知名零食「魔芋爽」，顯然已經在網上掀起一陣「囤貨潮」。

中製鼻胃管也遭禁，業者擔心消費者成最大苦主

除了各類中製食品以外，經濟部今（18）日還禁止中國製矽質鼻胃管輸入台灣，經濟部國際貿易局新聞稿中指出，台灣醫材公會曾向經濟部反映，中製矽質鼻胃管進口價格只有台灣生產成本的一半，低價競爭的情形嚴重影響製造業者的生存，希望能禁止中製鼻胃管的輸入。

經過經濟部評估分析，發現台灣生產矽質鼻胃管多屬中小企業，且國內市場規模較小，醫院及長照機構採購標案也多以最低標決標，顯然若持續進口中製鼻胃管將會對在台業者產生不良影響，因此經濟部才決定停止輸入。

《CNews匯流新聞網》報導提到，針對矽質鼻胃管是否缺貨的問題，食藥署醫療器材及化粧品組科長傅映先上午回應道，目前矽質鼻胃管的醫材許可證有9張，全數都依《醫療器材管理法》審查合格，品質無虞，並表示國內產能相當充足無虞。

報導中也統計，110年特才健保申報有68萬8923條，其中中國製占27%。其中中製鼻胃管占有比例為：早產兒／新生兒矽質胃管0%；兒童矽質胃管中有22%；成人矽質胃管則佔27%。

然而停止中製鼻胃管的輸入恐不利於消費者，《ETtoday新聞雲》就指出，有業者認為國內醫材大多由衛福部核准後進口，進口成本不一定比國內製造低，若停止中製矽質鼻胃管輸入，國內價格勢必調高，最後成本就會轉嫁消費者身上。

報導中指出，有業者也擔心，國內廠商與醫院簽的住院醫材供應合約長達3年，若只有1至3個月的過渡期恐怕太短，消費者權益可能受損。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航


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