TNL+ 2023/01/20,
政治

民進黨在螺螄粉爭議中避談統戰，反被藍營打成「干涉民生」，論述能力讓人直搖頭

民進黨在螺螄粉爭議中避談統戰，反被藍營打成「干涉民生」，論述能力讓人直搖頭
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

基進黨在1月16日召開記者會，提出來自中國的螺螄粉內含統戰標語，這時看似是民進黨發揮抗中保台的大好機會，但從經濟部長王美花到行政院長蘇貞昌，皆僅談論走私問題，而未上升到抗中保台論述。民進黨如此刻意的不接基進黨的球，把這個議題的主導權讓給國民黨，究竟是為什麼？

1月16日，台灣基進黨議員李宗霖召開「統戰標語當包裝！食品假進口真滲透，常民生活成國安議題」記者會。指控來自中國的螺螄粉商品，外包裝上印有「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等「統戰」字眼，要求民進黨政府「行政稽查零容忍」。

17日，經濟部長王美花即火速表示：已公告要求實體通路及電商平台下架螺螄粉，並將對之進行通路稽查。一時之間，「螺螄粉」瞬間成了網路熱門議題，讓許多原本不知此食物的民眾，爭相討論。

18日，行政院長蘇貞昌表示，中國的螺螄粉本來就不准進口，大多是走私進來，兩年來已沒收8400公斤，用謠言批評政府沒做事，是不明就裡。

而根據財政部關務署統計，海關自2021年至2022年，查獲中國製螺螄粉791件8400公斤、調味花生634件8109公斤及魔芋爽92件913公斤。所有非法輸入的走私加工食品總計24萬7066公斤。表示有認真查緝。

而國民黨立委賴士葆認為這是民進黨政府搞政治意識形態，平常不抓，為轉移政績不良才搞議題。而綠營側翼與支持者則以中國黑心食品的歷史，痛批螺螄粉傷身傷腎，把焦點試圖聚焦到食安問題上。

一般大眾則多是嗤之以鼻，認為政府小題大作。幾乎沒人在講統戰問題，反而都在討論食安，以及什麼中國食品該進口，什麼該開放。當然中共資訊戰洗腦台灣人的狀況也又在此議題發酵，但大眾並不在乎。議題所至，反而多利魚的安全問題，也成為新的焦點。

整個討論的風向凌亂。因為螺螄粉本來就是小事，但這倒是可以從議題操縱，看台灣藍綠政黨以及側翼、輿論應對上的荒腔走板。

基進黨托球，民進黨卻不接

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