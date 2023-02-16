【大人學】為什麼面試官很喜歡我，直屬主管卻很討厭我？
我們想讓你知道的是
大家或許聽過一句話：「你要親近你的朋友，更要親近你的敵人。」當我們跟主管處得不和睦時，也可以想想這句話。我這並不是要各位把主管視為敵人，而是建議大家應該擺脫「他不喜歡我，那我也不喜歡他」的小學生思維，以更成熟的角度來思考看看，為何我們跟大家都處得不錯，偏偏只有這個主管這麼討厭我們。
內容口述：姚詩豪
整理：胡乃云
- 本篇也可以搭配我們的 Podcast 節目《大人的 Small Talk》一起聆聽，或者在多數Podcast平台（例如Apple Podcast或Spotify）都可以找到。
在我們的提問信箱裡，我常看到許多夥伴提出自己遭遇的問題，其中有不少狀況都很棘手。前陣子有封信提到的狀況，更讓人匪夷所思。也因此，這次我想來回覆這個提問，帶大家像柯南一樣，釐清整件事情的真相。
首先，我們看看這封信的內容。
兩位老師好：
我從國中就開始閱讀大人學的文章，最近則常收聽你們的 Podcast 節目。出社會後，我碰到一個不知如何是好的狀況，而且還碰過兩次了，那就是：面試官喜歡我，但直屬主管討厭我。
這兩家都是沒什麼制度的小公司。多數時候我就像直屬主管的出氣包，他們看我年輕就一直對我說教、訓話、找麻煩、追問隱私、挖苦批評、情緒勒索，有時候還出爾反爾，讓我無所適從。
第一次離職前我唯唯諾諾，下班了還讓主管繼續翹二郎腿痛罵我；第二次遇到這種情況，我就開始反擊，總是能用邏輯辯論讓主管講不下去，不得不轉移話題。
兩次的離職，我其實都沒有坦承真正的離職原因。這時候，很喜歡我的面試官都來挽留我，我雖然心意已決，但難免有些歉疚。
請問我該如何避免「面試官喜歡我，但主管卻討厭我」的情況呢？
有人說面試時就要找直屬主管一起來，但這也不是我能掌控的，不知道有什麼從根本解決的方式呢？謝謝你們撥空看到這裡。
因為這位夥伴是匿名來信的，所以以下我就用A來稱呼她吧！
首先，由於我不認識信中任何一個人，所以在資訊有限的狀況下，我會先從面試官和主管兩人的關係，開始探討為何一個人喜歡A，一個人卻不喜歡。
面試官和直屬主管的關係，有三種可能性：
1. 面試官是直屬主管的上級
公司招募新人，通常是因為人手不足或決定擴編，但其實還有種「暗黑」的需求是：找人來取代原本的主管，或當眼線監視主管。如果A碰到的是這個狀況，而且主管也知道A將來要取代（或監視）自己，那麼A會被主管討厭，其實也就不意外。
不過，如果A碰到的是這種狀況，那她要嘛本來就跟面試官熟識（因為這種事通常會找熟人來做），要嘛是錄取後一定會接到面試官的指令。但A在信中沒有提到這類事情，反而對整件事感到莫名其妙，所以我認為A碰到的應該不是這個狀況。
還有另一種可能是，A所在的公司高層以「相互監督、相互制衡」為管理哲學，為了避免主管建立自己的人馬，哪天帶著整個部門和客戶資源投效其他公司，於是不讓主管參與自己部門的人員招募。不過，這種狀況也不常見就是了。
2. 面試官是直屬主管的平行單位（如人資）
有些公司的面試不由直屬主管來做，而由人資來處理。我們也可以思考看看，在這種狀況中，人資作為面試官，為何要展現喜歡A的樣子？他想得到什麼？
很多人思考職場關係時，只看到表面的「喜歡」與「不喜歡」，卻忘了「利害關係」的影響經常更大。我們在思考人際相關議題時，其實也該想想對方究竟期待從我們身上得到什麼。
以我的經驗來看，「招募」這件事是很冗長且麻煩的，對人資來說，只要碰到一個能力OK的面試者，當然希望對方趕快來上班，了卻自己的任務。
套在A的遭遇中，人資也許覺得A的能力符合職務需求，於是對她百般友好，希望她能趕快報到，而且最好別離職，否則自己又得重啟麻煩的招募流程。但這跟直屬主管不喜歡A，似乎也沒什麼關係。簡單來說，面試官對A很好是基於自己的KPI考量罷了。
3. 面試官是直屬主管的下屬
有些主管因為業務繁忙，會委託下屬先負責前幾輪的面試，但他們自己通常還是會透過最終面試確定錄取人選。所以A在信中提到「直屬主管沒參與面試」，這其實是很反常的情況。
不過在這種情況下，有種可能在邏輯上是成立的，那就是負責面試的下屬，故意找直屬主管不喜歡的人來，以鞏固和強化他自己在主管心中的地位。
不過，因為要遇到兩家公司的直屬主管都剛好無法來面試，而且代替他來面試的下級都故意找主管不喜歡的人選，而且還要對主管的好惡瞭若指掌，才能順利找到「主管討厭的人」，這實在不容易。所以我認為第三種狀況發生的機率也不高。
關於這個問題，真相只有一個
分析完以上三種狀況，我想告訴A的結論是：探討直屬主管和面試官各自喜不喜歡你，其實沒什麼意義，你真正該解決的，是「直屬主管不喜歡你」這件事情。
從信中可以看出來，A可能把「直屬主管不喜歡我」跟「面試官喜歡我」這兩件事混為一談了。但這並不合邏輯，甚至將兩件事混為一談，還可能讓A產生「面試官喜歡我，表示我應該還不錯，但直屬主管卻討厭我，一定是他有問題」這樣的執念。
這執念不但對現況沒幫助，反而還會讓A對主管的怨懟高過理性，無法看清真正問題在哪裡。
那麼，直屬主管究竟為什麼不喜歡A呢？我說過，職場人際關係得從「利害關係」來考量，而主管和部屬間的最大的利害關係，就是部屬能不能有效地跟主管合作。所以，我想最大的可能是：A不懂得怎麼跟直屬主管合作。
我這麼說，並不是肯定A的直屬主管一定是對的，或者A一定是錯的。只是在職場上，能跟所有人好好合作其實是很重要的能力。我們不能控制自己遇到的主管好不好，也或許A已經從這兩家公司離職了，但下一次到新公司，我建議A可以把握住自己能做的兩件事：
1. 養成大人思維，理性分析局面
大家或許聽過一句話：「你要親近你的朋友，更要親近你的敵人。」當我們跟主管處得不和睦時，也可以想想這句話。
我這並不是要各位把主管視為敵人，而是建議大家應該擺脫「他不喜歡我，那我也不喜歡他」的小學生思維，以更成熟的角度來思考看看，為何我們跟大家都處得不錯，偏偏只有這個主管這麼討厭我們。帶著這個思維來尋找答案，將幫助我們在過程中保持理性、有效處理。
2. 把主管當客戶，搞懂需求並好好服務
在職場上會遇到怎樣的客戶，這並不是我們能控制的，但好好了解他的需求並且做到讓他滿意，卻是我們該展現的專業。跟主管的相處也是如此。
那我們能如何搞懂主管的需求和期待呢？
一般來說，我會建議大家在到職一個月內，搞清楚幾件事情：
- 自己這個職位為何會出現？是誰提出這個需求的？
- 大家對這個職位的期待是什麼？
- 過去有沒有人做過這個職位？是誰？他為何離開了？
- 假設這個職位有很多人做過，那誰做得最好？哪裡做得好？
- 承上，是誰對這個人這麼認同？認同的原因是什麼？
搞清楚這些問題之後，我們對於自己在工作上能貢獻什麼，才會更有頭緒。
主管是好人也好、壞人也罷，這是我們無法控制的；我們唯一能控制的，就是讓自己從這個過程中學習和進步。等能力增長到能成為主管左右手後，我們也就有機會跳槽到更好的公司、為更值得效力的主管服務。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。