不愛說廢話的物理審稿人：當回應其他人的成果時，物理學家惜字如金

文:Dalmeet Singh Chawla

編譯:朱家誼(中山大學物理系助理教授)

有時候物理學家在描述自己的研究成果的時候可能會滔滔不絕,但是當回應其他人的成果時,似乎都直指重點、惜字如金。Publons公司2018年公佈對同儕審查(peer review)報告的分析指出,物理及相關領域的科學家的審查報告字數,通常比生物、心裡、環境科學等其他科學領域還要少——不管是哪個子領域、無論期刊的等級,物理學家審查報告都傾向寫得越精簡越好。

雖然Publons的數據並不能完全代表整個學術界的審稿生態,但至少給了我們少有的機會一窺科學家的習性。

Publons是個讓研究員在審查文章後,可以得到一些榮譽的免付費網站。使用者登錄他們的審查報告資訊或有其他同行背書報告內容後會增加他們網站裡的「審稿人價值」。審查同行的研究稿件對研究員來說通常是修行,除了可以讓自己保持在研究的最前線之外,幾乎沒有其他好處,所以學界大多數人不太願意做這種苦工。

對學界來說,可以線上獲得審稿紀錄對於審稿人來說是非常有價值的,因為如此一來,資助者在審核研究計畫時可以讓資助者了解送審者花了多少時間在檢視其他人的研究成果。

Publons平台從2012年上線至今已有超過30萬位研究員註冊了。該網站的收入來源是一些出版社和大學的合股,外加一些來自紐西蘭的天使投資者(angel investor)的資金。表期刊影響指數(impact factor)的資訊公司科睿唯安(Clarivate Analytics)在2017年6月併購Publons。

Publons的資料集包含了超過30萬位的審稿人,這裡面平均一篇審稿報告大約是292個英文字(見圖一)。大多數物理及相關領域的審稿報告都明顯的比這個數值低,其中包含了應用物理、應用物理工程、材料科學和一般物理。不過地球與太空科學是個特例,該領域的審稿報告平均有494個字。

資料來源:Publons 圖一、各科學領域與審查報告字數。根據Publons使用者提供的審查報告資料,各個不同科學領域的報告字數相差甚異。物理及相關領域與其他領域相較起來比較容易吸引短的審查報告。(資料來源:Publons)

如果再細看一般物理這部份(見圖二)會發現,幾乎所有子領域的平均審稿報告字數都少於300。

Publons的共同創辦人兼董事總經理安德魯.普雷斯頓(Andrew Preston)懷疑,這可能是因為很多作者在投稿之前就先放到arXiv(譯註:不須經同儕審查的論文預印本網站)上,因此還沒投期刊就已經收到許多回饋的建議了。

核物理是個例外:平均報告有436個字,不過核物理是Publons資料庫裡最少審稿人的物理子領域。倫敦的自然-物理(Nature Physics)期刊總編輯安德烈.塔羅尼(Andrea Taroni)說:「我想不到一個可以合理解釋(核物理學家的)評論寫的比較長的理由。」

資料來源:Publons 圖二、物理子領域與審查報告字數。根據Publons的資料顯示物理文章的審查報告平均低於300字。核物理明顯的與其他物理子領域不同,不過也有可能是少數幾位喜歡長篇大論的審稿人造成的統計誤差。(資料來源:Publons)

極端科學與工程探索環境(Extreme Science and Engineering Discovery Environment)的計畫主持人萊斯特.英格博(Lester Ingber),同時也是Publons核物理領域擁有最高審稿人價值的審稿人,說他最近的一個審查報告大約有400字,但也補充道平常只有大約一半的長度。他說:「我看不出幫文章做總結的意義在哪裡;不過我知道有很多審稿人會這樣做,表示他們真的有讀而且也有理解該篇文章。」

任職於位於坎培拉(Canberra)的澳洲國立大學(Australian National University)的實驗核物理學家阿倫—約翰.米切爾(AJ Mitchell)說他的審查報告通常介於500至800個字。雖然他知道高品質的審查報告可以簡潔有力,但是他質疑「可能是小部份研究員提供的資料佔了很大的比率,使得統計結果無法反應真實情形」而造成平均字數降低。

根據Publons對所有科學類的資料做的分析,高影響指數期刊的審查報告跟低影響指數的相比通常比較落落長(見圖三)。Publons團隊在網站的部落格上發表了他們分析的結果;他們認為該現象的成因或許是審稿人認為繳出較完整的審查報告,對他們將來在該期刊發表文章會有幫助。

圖片來源:物理雙月刊 圖三、期刊影響指數與審查報告字數。雖然最高等級的物理期刊的平均審查報告長度超過350個字,但是整體上看不出物理領域審查報告長度和期刊影響指數的相關性;但是整體科學領域的趨勢很明顯。這裡x軸只是將期刊的影響指數分成二十份,並非真正的影響指數;而且左圖和右圖每個區間的實際影響指數範圍並不相同。(資料來源:Publons)

但物理類的審稿人偏偏就不信這套;平均上來說,有些高影響指數期刊的審查報告比低影響指數的還要來得短。 塔羅尼說:「根據我自己的經驗,物理學家重點放在稿件的品質。」

普雷斯頓說他希望Publons的資料可以建立一套工具來增進同儕評閱的效率。舉例來說,他的期望有天有個工具可以自動提醒雜誌編輯哪位審稿人的審稿任務已經超過負荷了。2017年10月Publons已經啟用了審稿分配指數(Review Distribution Index)來計算審稿人的工作量。

本文感謝Physics Today (American Institute of Physics) 同意物理雙月刊進行中文翻譯並授權刊登。原文刊登並收錄於Research & Technology, May 2018內( DOI:10.1063/PT.6.1.20180510a);原文作者:Dalmeet Singh Chawla。中文編譯:朱家誼 博士,國立中興大學物理系 博士後。

Physics Bimonthly (The Physics Society of Taiwan) appreciates that Physics Today (American Institute of Physics) authorizes Physics Bimonthly to translate and reprint in Mandarin. The article is contributed by Dalmeet Singh Chawla, and are published on Research & Technology, May 2018 (DOI:10.1063/PT.6.1.20180510a). The article in Mandarin is translated and edited by Dr. Chia-Yi Ju, working on Department of Physics, National Chung Hsing University.