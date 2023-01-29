不愛說廢話的物理審稿人：當回應其他人的成果時，物理學家惜字如金
我們想讓你知道的是
根據Publons對所有科學類的資料做的分析，高影響指數期刊的審查報告跟低影響指數的相比通常比較落落長。但物理類的審稿人偏偏就不信這套，平均來說，有些高影響指數期刊的審查報告比低影響指數的還要來得短。 塔羅尼說：「根據我自己的經驗，物理學家重點放在稿件的品質。」
文：Dalmeet Singh Chawla
編譯：朱家誼（中山大學物理系助理教授）
有時候物理學家在描述自己的研究成果的時候可能會滔滔不絕，但是當回應其他人的成果時，似乎都直指重點、惜字如金。Publons公司2018年公佈對同儕審查（peer review）報告的分析指出，物理及相關領域的科學家的審查報告字數，通常比生物、心裡、環境科學等其他科學領域還要少——不管是哪個子領域、無論期刊的等級，物理學家審查報告都傾向寫得越精簡越好。
雖然Publons的數據並不能完全代表整個學術界的審稿生態，但至少給了我們少有的機會一窺科學家的習性。
Publons是個讓研究員在審查文章後，可以得到一些榮譽的免付費網站。使用者登錄他們的審查報告資訊或有其他同行背書報告內容後會增加他們網站裡的「審稿人價值」。審查同行的研究稿件對研究員來說通常是修行，除了可以讓自己保持在研究的最前線之外，幾乎沒有其他好處，所以學界大多數人不太願意做這種苦工。
對學界來說，可以線上獲得審稿紀錄對於審稿人來說是非常有價值的，因為如此一來，資助者在審核研究計畫時可以讓資助者了解送審者花了多少時間在檢視其他人的研究成果。
Publons平台從2012年上線至今已有超過30萬位研究員註冊了。該網站的收入來源是一些出版社和大學的合股，外加一些來自紐西蘭的天使投資者（angel investor）的資金。表期刊影響指數（impact factor）的資訊公司科睿唯安（Clarivate Analytics）在2017年6月併購Publons。
Publons的資料集包含了超過30萬位的審稿人，這裡面平均一篇審稿報告大約是292個英文字（見圖一）。大多數物理及相關領域的審稿報告都明顯的比這個數值低，其中包含了應用物理、應用物理工程、材料科學和一般物理。不過地球與太空科學是個特例，該領域的審稿報告平均有494個字。
如果再細看一般物理這部份（見圖二）會發現，幾乎所有子領域的平均審稿報告字數都少於300。
Publons的共同創辦人兼董事總經理安德魯．普雷斯頓（Andrew Preston）懷疑，這可能是因為很多作者在投稿之前就先放到arXiv（譯註：不須經同儕審查的論文預印本網站）上，因此還沒投期刊就已經收到許多回饋的建議了。
核物理是個例外：平均報告有436個字，不過核物理是Publons資料庫裡最少審稿人的物理子領域。倫敦的自然-物理（Nature Physics）期刊總編輯安德烈．塔羅尼（Andrea Taroni）說：「我想不到一個可以合理解釋（核物理學家的）評論寫的比較長的理由。」
極端科學與工程探索環境（Extreme Science and Engineering Discovery Environment）的計畫主持人萊斯特．英格博（Lester Ingber），同時也是Publons核物理領域擁有最高審稿人價值的審稿人，說他最近的一個審查報告大約有400字，但也補充道平常只有大約一半的長度。他說：「我看不出幫文章做總結的意義在哪裡；不過我知道有很多審稿人會這樣做，表示他們真的有讀而且也有理解該篇文章。」
任職於位於坎培拉（Canberra）的澳洲國立大學（Australian National University）的實驗核物理學家阿倫—約翰．米切爾（AJ Mitchell）說他的審查報告通常介於500至800個字。雖然他知道高品質的審查報告可以簡潔有力，但是他質疑「可能是小部份研究員提供的資料佔了很大的比率，使得統計結果無法反應真實情形」而造成平均字數降低。
根據Publons對所有科學類的資料做的分析，高影響指數期刊的審查報告跟低影響指數的相比通常比較落落長（見圖三）。Publons團隊在網站的部落格上發表了他們分析的結果；他們認為該現象的成因或許是審稿人認為繳出較完整的審查報告，對他們將來在該期刊發表文章會有幫助。
但物理類的審稿人偏偏就不信這套；平均上來說，有些高影響指數期刊的審查報告比低影響指數的還要來得短。 塔羅尼說：「根據我自己的經驗，物理學家重點放在稿件的品質。」
普雷斯頓說他希望Publons的資料可以建立一套工具來增進同儕評閱的效率。舉例來說，他的期望有天有個工具可以自動提醒雜誌編輯哪位審稿人的審稿任務已經超過負荷了。2017年10月Publons已經啟用了審稿分配指數（Review Distribution Index）來計算審稿人的工作量。
本文感謝Physics Today (American Institute of Physics) 同意物理雙月刊進行中文翻譯並授權刊登。原文刊登並收錄於Research & Technology, May 2018內( DOI:10.1063/PT.6.1.20180510a)；原文作者：Dalmeet Singh Chawla。中文編譯：朱家誼 博士，國立中興大學物理系 博士後。
Physics Bimonthly (The Physics Society of Taiwan) appreciates that Physics Today (American Institute of Physics) authorizes Physics Bimonthly to translate and reprint in Mandarin. The article is contributed by Dalmeet Singh Chawla, and are published on Research & Technology, May 2018 (DOI:10.1063/PT.6.1.20180510a）. The article in Mandarin is translated and edited by Dr. Chia-Yi Ju, working on Department of Physics, National Chung Hsing University.
Tags：
新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。