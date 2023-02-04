【小說】張貴興《鱷眼晨曦》選摘：滿者伯夷時代的人相信克力士有靈性和魔力，可以保佑主子，也會背叛主子

文：張貴興

第三章

一

一八八五年七月黃昏，二十一歲的田金虹在甘蜜河河畔一棵洋紅風鈴樹下用兩顆霰彈打死一隻六公尺灣鱷。他把鱷魚晾在長滿狐尾草的河畔上，斬斷鱷掌、剖開肚子。油滑碩大的腸胃散亂著胭脂盒、束胸馬甲、亞麻布連身裙、小山羊皮長手套、小陽傘、綴飾著羽毛和緞帶的寬檐高帽。帽檐佇立著一隻棉製的黃色小鳥，脖子長，尾巴翹，好像正在唱歌。除了這隻黃色小鳥和裝著假痣、刷子、鏡子的胭脂盒，大部分已經被鱷牙咬爛，但金虹可以從英國高官女性家屬身上辨識出女子生前的高貴容貌，也可以從她們被緊身褡壓迫和聚攏的雙峰和美臀看見女子生前的曼妙身材。

三天前，一隻巨鱷在甘蜜河河口撞翻一艘舢舨，叼走舢舨上一個英國年輕軍官的英國籍女友。一小時後，政府在甘蜜河上游三十公里外澳灣架設十多道魚網，出動軍隊、警察和雲落所有捕鱷高手。他們估計一小時內鱷魚不會竄出三十公里。七十二小時後，金虹在距離甘蜜河口八十公里外一棵洋紅風鈴樹下打死這隻巨鱷。

可憐的妹子。金虹歎口氣，將四隻鱷掌扔入背後的藤簍。卸下鱷皮太麻煩，他捨去鱷皮。金虹準備將鱷魚屍體踹入河水時，看見羊皮手套旁躺著一支銀色的長形金屬物。他用河水洗去油脂和血跡。口琴。戰後雲落中小學流行口琴吹奏，每戶家庭的孩子都會吹奏幾首曲子，這種樂器便宜又方便攜帶。口琴在雲落的流行，據說是二十世紀中期一批年輕的英國軍官帶動。金虹拿起口琴，將嘴唇貼住琴孔，隨便吹奏。風起時，風鈴樹花朵像紅色小洋傘飄落。魚群和河鱉爭吃鱷魚屍體，天穹綻放朱槿花花瓣，野鳥歸巢。一隻遊隼叼走鱷魚釋出晨光的眼珠子。金虹回到雲落後，從雲落人口中獲悉英國女子是口琴高手，吸引巨鱷襲擊女子的就是淒涼優美的口琴聲。

二

採購土產的二十公尺貨船從上游緩緩航向雲落。船伕擺槳，蹲在船艉，叼一根雲落人慣抽的玉米芯煙斗。船伕戴一頂竹篾夾油紙做成的斗笠，寬大的邊檐幾乎觸到肩膀，帽檐下露出一頷黑鬚。棕櫚葉編織的船篷立著一隻夜鷺，豎著一面白旗，兩岸猿聲相銜。船艏站著一個黑褲白衫的女子，撐一支傘面彩繪一個古裝美女的油紙傘，雪胸半露，肩披布帛，窄袖短衫，酣睡中。美女的玉體違反人類身高比例，像一尾蛇蜷縮傘骨上，五根腳趾抵住美女額頭。美女眸子凝視著自己的腳趾。夕照襯映得傘面上幾株海棠扶疏搖曳，花瓣好像就要飄落到河面。

金虹停止亂七八糟的吹奏。女子身材嬌小，也許只有一百五十公分。傘巢架在肩膀上，傘緣下露出像蟹厴緊繃的小臀。金虹扛獵槍沿河岸走了三十公尺，左腳陷入一個泥坑。他拔出腳，拔得太猛，身體後仰，跌坐在另一個更大的泥坑中。船伕和女子狐疑的看著金虹。金虹站直，用河水洗去手腳和獵槍上的泥殼，看見河面倒影一張沾滿泥丸的臉像飛竄著一群蒼蠅。他舀水搓臉，目送貨船消失澳灣。夜鷺繞著船篷低飛，暮色折射出兩道珊瑚紅光芒像虹霓掛河。在暮色中，女子五官模糊。她的五官越模糊，金虹想重看她一眼的想法更急切。讓金虹留下深刻記憶的不是她的容貌，而是像蝸牛緊縮傘巢下、像未成年女孩的嬌小肢軀。

金虹走向泊在下游三公里外的舢舨時，天色已黑，紫藍幕穹明滅孤星和叢星，雲彩甜濕像蛞蝓。那天晚上他夢見自己和油紙傘上的美女像交尾的春蛇蜷縮海棠花叢下，櫻桃紅的小嘴咬住他的陰莖。她的乳頭透明，像晨露。她的肚臍眼像美人魚剛成型的胚胎。她的陰阜像蘋果。

三

伊莉莎白加冕一百年前，一個叫田金石的十九歲豬仔從中國廣東省汕頭市上了一艘航向南洋的遠航輪船抵達新加坡後被賣到印尼三口洋，墾荒兩年，割膠兩年，養豬一年，用腳踝兩圈銬繭換來終身自由後，乘獨木舟到婆羅洲西北角石隆門礦場，苦幹五年，東家賒他一筆小錢創業。田金石在礦場路邊搭草棚，販賣水果、飲料、雜貨，攢下一筆資金，再度向前東家賒錢買下草棚後方八百英畝草荒，僱了二十個爪哇人栽種甘蔗、樹薯和玉米。

布洛克王朝第一任國王占姆士巡視田金石園丘後，劃撥五千英畝土地開墾權，允許他從廣東家鄉引進農民種植甘蜜和胡椒。三年後田金石創立振順公司，買賣土產，開辦碩莪粉廠，進軍金礦和銀礦業。一八六三年，田金石打敗競標對手，獨攬鴉片、煙酒和博奕經營權二十年，在雲落興建一百間販賣土產、洋酒、金飾、罐頭食品的店鋪，設立鴉片館、賭場和妓館，晉身砂拉越王國三大富豪之一。

田金石早上叼一支鑲著珍珠瑪瑙的象牙煙管坐鎮總行，下午在手下簇擁和砂拉越第二任國王查爾斯陪伴下，腰插國王御賜的克力士短劍，騎馬巡視商業疆土，每年撥出一筆巨款充裕國庫。一八七八年，田金石帶著大筆資產返回廣東，在家鄉蓋了雕梁畫棟、琉璃瓦蓋的大宅，濟貧救困，施醫贈棺，興學建廟，鋪路造橋，一八八二年仙逝時，官府將他的義舉稟報朝廷，皇帝下旨追封「榮祿大夫」，並賜封田金石在砂拉越雲落的元配夫人「二品夫人」。第二年一場世紀大火燒掉振順公司一百爿商號，唯一倖存的就是兩個傳家寶，一個是清朝皇帝御賜燙金楷體的「大夫第」匾額，一個是查爾斯國王御賜的克力士短劍。

田金虹二十歲前睡遍雲落所有土洋娼妓，學會各種稀奇古怪的造愛體位，二十一歲接下振順公司印信後，沒有在總行坐鎮過一天，一場大火不但燒光家產和失去親娘，更拱手讓出父親獨攬二十年的鴉片、煙酒和博奕經營權。田金虹想起父親出洋時也是一頭刀俎下的裸豬賤狗，揹著被火舌舔過的「大夫第」匾額、扛一支雙管獵槍、腰插一柄克力士，挺直腰桿來到雲落郊外，在路邊搭了一間棲身的茅屋、一間草棚，倣效父親，販賣水果、土產、雜糧，也販賣自己獵獲的野味。田金石榮歸故里時，慎重的將克力士交給獨子田金虹。