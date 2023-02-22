大唐也簽過不平等條約？文大林冠群考察吐蕃歷史，戳破唐朝盛世泡沫

作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：沈眠｜編輯：張傑凱｜攝影：陳怡瑄）

大家知道嗎？在中國歷史上，印象中極為強盛的大唐，曾經與鄰國吐蕃簽訂過不平等條約。並非一般人所以為的，直到積弱的宋朝才敗給遊牧部族國家，而不得不忍氣吞聲的屈服於下。

換句話說，武功文治冠絕天下的唐朝，其實不如我們所想像的那樣無雙無敵，甚至早在唐太宗時，吐蕃的崛起就宛若一頭猛虎，蓄勢待發。

近四十年的歲月，中國文化大學史學系教授林冠群投身於唐帝國與周邊國家，尤其是和吐蕃的各式往來，包含外交、文化、戰爭與思想等繁複關係。

他以藏文直接研讀吐蕃史料，如《敦煌古藏文卷子》、《吐蕃碑刻》等，挖掘並重現當時唐、蕃兩國多次接觸的真實情境。藉此重新釐清一個巨大的疑問：「唐朝真的有那麼強大嗎？」

潛伏在大唐帝國旁的一頭猛虎

就讀國立政治大學邊政研究所時，林冠群便學習藏文、維吾爾文，直接閱讀少數民族的文獻，而不是採用二手資料。他回憶道：「當年的時空背景不允許到中國田野調查，所以大多數的研究主要都依賴漢人的歷史文獻，再輔以英、日學者的研究。

但邊政所很堅持必須以該民族的記載為主，從內部去理解他們的語言、文化，而不是隔著一層紗或一座牆，如此才能真正貼近邊疆民族，進而回顧他們與中原王朝的關係。」

彼時，國內研究對吐蕃史的研究幾乎付之闕如，林冠群遂更堅定了自身的萬丈豪情，想要走別人沒有走過的路，因此一頭栽進了唐代吐蕃史及唐、蕃關係研究的漫漫長路，三、四十年不減其趣、不改其志。

林冠群先從吐蕃兩字開始解說：「可能不少人都會讀成吐蕃（ㄈㄢ），然而正確的念法應當是吐蕃（ㄅㄛ），因為Bod（音讀「缽」）是該民族對自身的定稱，單從發音來看，就可以曉得不太可能是唸成ㄈㄢ。」

他意味深遠的講著：「從另一個角度來看，為什麼吐蕃人願意接受唐朝的這種命名呢？「蕃」有兩種意思，除去野蠻、獸足之外，尚有茂盛之義，亦即在唐人看來，吐蕃是文明初啟的民族，但武力強大。而在吐蕃這邊，因與當時李唐相較，仍有許多地方需借鑑於唐，但在武力方面卻有強烈的自信，因此接受了如此稱呼。」

西元634年，唐太宗貞觀八年，吐蕃的松贊干布遣使赴唐。這是兩國第一次接觸，觀諸《舊唐書・吐蕃傳》的描述：「無文字，刻木結繩以記事。雖有官，不常厥職，臨時統領。」

亦即，唐人認為吐蕃是沒有文字、官無定制，文明初啟的民族，因此於西元638年，太宗貞觀十二年，吐蕃遣使入唐求娶唐公主之時，唐太宗自然也無視吐蕃的意願。

林冠群輕笑道：「在漢文獻裡對吐蕃有『不知有國之所由』、『其種落莫知所出也』、『然未始與中國通』等文字記載。直白的講，也就是漢人其實對吐蕃一無所知。」

吐蕃自認是西方大國、天神之國，國中貴族是從七重天下凡的天神留在人世的血脈，亦即人神合一的概念。在吐蕃人眼中，唐朝皇帝雖然貴為天可汗，但也不過就是一介凡人而已，哪裡及得上吐蕃貴冑。

西元638年，吐蕃入侵吐谷渾，幾乎掌控整個青海高原，而後又擊滅黨項，聲威盛隆，松贊干布就順勢以「公主不嫁」為由，親率大軍進犯唐朝境內，想要憑藉武力搶婚逼親。

唐太宗不允，兩國旋即開戰，李唐先敗後勝，但仍允許和親。林冠群仔細比對《敦煌古藏文卷子》、《舊唐書・吐蕃傳》等雙方史料後認為，吐蕃既然下定決心以武力逼婚，李唐也強硬回應，為何李唐最後仍同意和親？這是有問題的。

林冠群解釋說：「唐太宗時期，滅了北疆為禍的東突厥，威震亞洲游牧世界，聲勢浩大。若是唐勝，認為吐蕃是不足為懼的邊鄙國度，怎麼會嫁出自己的女兒，進行安撫動作？由此可見，雙方在武力接觸後，意識到彼此是不易與的大國，短時間內不可能用戰爭解決問題。」

唐朝以自身倫理觀解讀，丈人的地位比女婿高，這是無庸置疑的，和親後，等同於將吐蕃納入唐帝國的天可汗秩序之內。但林冠群考察發現，吐蕃則是以其本國內部的贊普與外戚（Zhang尚）關係看待：

「吐蕃沒有覺得矮了一截，因為外戚入朝為官者為『尚』，是為贊普的下屬，此意味著贊普地位高於李唐皇帝。換言之，各有各自的詮釋，所謂各說各話，各自解讀。」

並且到唐高宗時期，吐蕃愈發勢盛，利用李唐的錯誤判斷，實行各種靈敏機智的手段，將唐朝玩弄於股掌之間。

林冠群肅然語道：「盛唐是天下無雙、不可匹敵的亞洲大帝國的認識，並不是真確，其實是我族中心主義下的自我感覺良好，文獻記載也都有堂堂天朝如何可能敗於蠻荒野族的美化心理。或許唐太宗在世時，吐蕃還未能全面抗衡，但太宗逝去後，吐蕃不但迎頭趕上李唐，且在多場戰事與會盟裡都取得領先的優勢。」

Photo Credit: Wikimedia Commons CC By 3.0

吐蕃──足以與唐朝扳手腕的帝國

林冠群將唐、蕃關係分為15個階段，時間上從唐太宗、高宗、武則天、玄宗到最後的武宗，共209年。階段從初接觸到和親蜜月期，至高宗時，吐蕃攻滅白蘭、與唐發生大非川之役，表面上吐蕃似在李唐天下體系裡，實則吐蕃早掙脫高原侷限，並積極爭勝於亞洲既有的秩序，甚至野心地想要將之打破，創造屬於吐蕃的天下體系。

西元670到703年，吐蕃已全面掌握青海地區，與唐一邊有武力對抗，一邊又有使節外交。此時期家喻戶曉的征北、征東大英雄薛仁貴受命與吐蕃作戰，卻全軍覆沒。