TNL+ 2023/01/19,
歐洲

俄烏戰情分析：基輔、哈爾科夫與赫爾松三場大捷，意味著俄國的結局只有一個，就是在烏克蘭被拖死

俄烏戰情分析：基輔、哈爾科夫與赫爾松三場大捷，意味著俄國的結局只有一個，就是在烏克蘭被拖死
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赫爾松光復的勝利來得有點突然，但絕不意外。赫爾松一直是烏克蘭軍隊的主攻方向。自從8月底烏克蘭再次發動攻勢，俄羅斯也在赫爾松投入重兵。雙方在戰場不斷拉鋸。這次俄國雖然是主動撤退，但既然赫爾松已經被宣布為「俄國領土」，那麼它撤退一定是不得已而為之。

俄國在去（2022）年9月底在四個控制的烏克蘭州舉行了非法的「歸俄公投」，搶掠土地的野心暴露無遺，俄國以前鼓吹幾個侵略藉口，諸如「北約擴張壓迫俄國」等，也不攻自破。

很明顯，種種藉口都不能合理化掠奪別國土地的行徑。俄國在國際社會更加聲名狼藉。就連俄國最有力的靠山，以前一直口說「中立」卻承認「策應和配合」俄國的中國，至少口頭上也進一步與俄國拉開距離。新任外交部長秦剛打電話給俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）說，中俄的關係是「不結盟、不對抗、不針對第三國」，這就和一年前的「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」，完全是兩回事。

非法的「歸俄公投」實際是俄軍7月份哈爾科夫（Kharkiv）大敗之後的應對措施之一。在哈爾科夫大敗在俄國引發震撼，國內的氣氛也非常緊張。車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）公開叫板，要求更換最高指揮官，有議員也呼籲，軍方必須停止「撒謊」。在群情洶湧下，俄國不得不做四件事。

第一，臨陣換帥，「特別軍事行動」（aka，侵略軍）總指揮在10月8日變成了俄羅斯武裝力量大將，俄羅斯航空太空軍司令，原先烏克蘭南部戰區指揮官蘇洛維金（General Sergey Surovikin）。原先的指揮官是誰，一直都沒有正式公布（儘管被認為是2015年俄國介入敘利亞戰爭的指揮官德沃爾尼科夫〔General Alexander Dvornikov〕）。

第二，發動大規模徵兵，徵召30萬大軍加強戰力。然而，徵兵動員混亂非常，很多俄國人為了逃避兵役，倉皇「潤」出俄國。這些新召集的士兵訓練有限，戰鬥力低下，武器裝備也不足，很難相信如果上了戰場除了做炮灰之外還有什麼用（後來事實證明，為俄軍立功的是「瓦格納集團」）。

第三，四個州「歸俄公投」的意義還在於能在法律框架下，方便把義務兵派到四個州上面去，因為俄國法律規定義務兵只能在「國內」執行任務。在烏克蘭戰爭之初，大批義務兵派到烏克蘭戰場，在俄國引起很大抗議聲音。

第四，改變戰術。如果說在9月底之前，俄國對民用設施的攻擊還留有餘地的話，公投之後有點破罐子破摔的俄國，其戰略就出現重大轉變，開始大規模轟炸烏克蘭後方的民用設施和基建，企圖摧毀烏克蘭人民的抗戰信心。於是，10月之後，烏克蘭傷亡急速增加，抗戰進入了艱苦階段。

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