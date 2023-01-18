2023/01/18,
歐洲

德國「煤村保衛戰」：瑞典「環保少女」遭拘留，北威州爆發多起聲援示威

德國「煤村保衛戰」：瑞典「環保少女」遭拘留，北威州爆發多起聲援示威
「環保少女」童貝里於17日參與德國示威時，遭警方抬離現場｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

德國允許萊茵能源供應集團開採呂策拉特村褐煤，並拆遷當地居民引發眾怒極大規模示威。「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）於參與示威時，遭警方驅離並拘留。警方表示，童貝里沒有被逮捕，且她與所有參與示威的民眾皆不會受到起訴。

《BBC》《德國之聲》報導，瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）於德國時間1月17日，在北威州呂策拉特村（Lützerath）參加一場環保人士反對煤礦開採的抗議行動中，遭到警方拘留。警方表示，一群示威者不顧阻攔，衝向現場加茲威樂（Garzweiler）礦山的表面，童貝里也是這群示威者的其中一人。警方在成功阻止他們之後，隨即將他們抬離現場。

警方表示，童貝里沒有遭到逮捕，且在確認完身份後就獲釋放，警方也補充，所有遭拘留的人都不會受到起訴。

呂策拉特村近期成為環保人士抗議的熱點，在法院裁定萊茵能源供應集團（以下簡稱為RWE）得以繼續開採褐煤後，位於礦區的呂策拉特村被迫拆遷。環保人士認為，德國此舉會破壞政府長年在減少溫室氣體排放上的努力，因而爆發大規模示威。

結合《華盛頓郵報》《DW》報導，抗議人士試圖封鎖通往礦區的道路，並爬上開採設備以阻止工程人員使用，但遭遇警方鎮壓。截至17日，抵抗警方的抗議人士已所剩無幾，呂策拉特村也幾乎遭夷平。該地區的居民和抗議人士，德雷森（David Dresen）表示：「呂策拉特村已經沒有土地給我們挽救了。」

抗議人士指出，警方使用「警棍、胡椒噴霧、水槍」等驅趕手段，並指責警方過度使用武力，警方則反駁抗議人士使用暴力，例如放火焚燒警察路障，並表示至少有70名警察在驅逐過程中受傷。對此，德國聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）稱抗議者「不負責任」，因為他們讓自己與警察處於危險之中。然而，北威州內政部長魯爾（Herbert Reul）在一個脫口秀節目中表示，雖然他相信警察非常專業，但他仍然會針對警察是否過度使用武力，進行嚴格的調查。

示威引發連鎖反應，北威州同時爆發多起抗議活動

《德國之聲》報導指出，17日，北威州發生多起聲援呂策拉特村事件的抗議示威。

在北威州西部，一個自稱為恩德・格林德（Ende Gelände）的團體佔領了位於因登市（Inden）的礦場，該礦場同樣由RWE經營。恩德・格林德發言人迪茨（Charly Dietz）表示：「即使政府摧毀呂策拉特村，我們仍然會繼續戰鬥，直到政府停止燃燒煤炭、開採水力壓裂天然氣和建設高速公路為止。」

在州首府杜塞道夫（Düsseldorf），約有150人從州議會遊行到市中心，聲援呂策拉特村。警方表示，儘管一些參與者試圖坐下來封鎖道路。但示威大部分是和平的。此外，大約有15名來自「反抗滅絕」組織的示威者，試圖封鎖外界，進入該州負責治安的內政部大樓的入口。其中3個成員使用強力膠等工具將自己黏在門口。

抗議者要求魯爾辭職。反抗滅絕組織表示，魯爾應該為呂策拉特村示威中，警察過度使用武力的行為負責。

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Photo Credit: GettyImages
氣候倡議團體「反抗滅絕」

綜合《BBC》《華盛頓郵報》報導，德國政府認為，在烏俄戰爭下，來自俄羅斯的天然氣供應中斷，為了解決能源缺口，需要擴建礦場。氣候大罷課（Fridays For Future）倡議家紐鮑爾（Luisa Neubauer）則指出：「氣候危機不能透過警察暴力，或是將守法的公民定罪來解決。而是需透過快速、合理地履行氣候協定化解。」

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航


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