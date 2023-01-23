升息是否真能控制物價？還是釀成另一波物價上漲？遠比台灣升息多次的韓國，似乎先給了我們答案

俄烏戰爭未見停歇，而在全球去（2022）年一整年股債雙殺金融市場的空頭，與經濟的停滯性通膨影響下，各國政府為了收回疫情階段流竄的QE熱錢，也採取不少手段。其中讓大家最有感的，莫過於美國FED強力升息的波及。累積迄今，自2022年3月美國聯準會宣布調升升息利率，迄今已經升息17碼，共計425個基點，在短短一年內，將美國當地原本趨近於零的利率，拉升超過4個百分點，

而截至最新消息，隨著去年12月公布的消費者物價指數（CPI），持續下降趨勢跌至6.5％，為時隔13個月恢復至6％左右的數值，於2月將傳出緩升一碼的好消息；但綜觀多方意見，降息曙光恐怕將於2023年底或2024年，才有可能見到。

然而，隨著美國升息腳步，台灣相關金融單位，為了避免利差過大，也於去年第一季來緩步升息，累積迄今也已經升息2.5碼，共計62.5個基點，升息幅度儘管不似美國如此激烈引來討論，甚則台灣國內引以為傲的CPI計算方式，也多次引起眾人熱議，諸如有人認為「國情不同，美國升息17碼，台灣也未必得亦步亦趨跟上」，抑或「台灣人平常就有存錢的習慣，非像美國一樣，升個幾碼就會爆」、「台灣的CPI真的問題有夠大，我的真實感受不似只有2、3％，外食都漲價多少了！」

但就我看來，觀察台灣經濟走向，最重要的是包含九項重大（如貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、非農業部門就業人數等）指標數據，用來推測未來國內經濟趨勢大方向的「國發會景氣燈號」；而隨著去年11月景氣燈號，從年初的景氣過熱「紅燈」，循環轉為低迷「藍燈」，提醒著大家國內經濟成長趨緩，甚則將要迎來歹年冬的一年。

大家眾所關切的升息趨勢，據台灣央行總裁楊金龍於去年12月發言，認為台灣國內能確認通膨降至2％以下，就有條件暫停升息，而台灣央行第一季，將於3月23日舉辦的決策會議，是否還會傳出升息消息，也值得我們後續追蹤。

然則，升息是否真能控制物價？還是又會釀成另一波物價上漲、通膨現況呢？遠比台灣升息多次的韓國，似乎先給了我們答案。

1月13日，韓國銀行召開首次的金融會議，決定又將升息半碼，這是繼1950年代成立韓國銀行以來，首次連續七次升息，目前基準利率已經上調至3.5％，而細觀去年一整年，韓國4、5、7、8、10、11月連續升息，從2008年11月後，時隔14年3個月後，再度升至3.5％現況，而根據業界推估，韓國今年恐還有1到2次升息機會，將把利率升至3.75％左右，好控制國內不安的金融局勢。