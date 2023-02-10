吃太多澱粉也會升高膽固醇？出現老人環、黃色瘤症狀要提高警覺

文：郭家和

諮詢專家：吳造中醫師（台灣血脂衛教協會理事長、台大醫學院醫教生倫科/所教授、台大醫院心臟內科）

膽固醇的種類及作用？食物膽固醇有分好壞？

身體血液中的脂肪統稱為「血脂」（plasma lipids），其成份包括中性脂肪、磷脂質、膽固醇、游離脂肪酸等。其中，磷脂質是細胞膜的主要成分，膽固醇是合成膽酸及固醇類荷爾蒙的必需前驅物。一般將脂蛋白依據結構及密度，分為乳糜微粒（chylomicron）、極低密度脂蛋白（VLDL）、低密度脂蛋白（LDL）、高密度脂蛋白（HDL）四類。

膽固醇的生成與代謝機制相當複雜，人體的膽固醇主要有內生性及外生性兩種來源，內生性膽固醇與個人體質、基因遺傳有關；外生性膽固醇來自日常飲食攝取。人體約75％膽固醇是肝臟及其他細胞製造，其餘25％為食物中取得。

值得注意的是，食物所含的膽固醇是固定化學結構，並無「好」「壞」之分，只有經過肝臟製造及身體加工後，才有VLDL、LDL及HDL的區別。VLDL將中性脂肪及膽固醇從肝臟運送到全身組織，HDL與VLDL、LDL作脂質交換，負責回收末稍組織和動脈壁上多餘的膽固醇，其功能有如回收、採集垃圾的「垃圾車」，被稱作好膽固醇。LDL過多易堆積在血管壁造成動脈硬化，被稱作壞膽固醇。

Photo Credit: 潮健康

膽固醇高是天生的？吃太多澱粉也會升高膽固醇？

正常人的膽固醇處於代謝平衡狀態，高膽固醇血症的原因與身體「製造」及「處理」速度有關。大部份高膽固醇為「處理」功能問題，包括分解乳糜微粒和三酸甘油酯的「酶」不足、肝臟回收機能不佳、體內氧化發炎反應嚴重、HDL製造不足，都可能導致膽固醇升高。人體代謝機能受體質與基因影響，部份高膽固醇血症與家族遺傳緊密相關。

另一個影響膽固醇的重要因素是「血油」，脂肪細胞裂解後釋出的脂肪酸會與丙三醇合成為三酸甘油脂（TG），一旦三酸甘油脂過多，其主要的VLDL顆粒將與LDL及HDL作脂質交換後，會形成更多微小、緻密的小顆粒低密度膽固醇（Small Dense LDL-C），並增加身體HDL的消耗，間接造成更多LDL堆積在動脈壁上。

身體的三酸甘油脂與飲食高度相關，過量攝取油炸類、甜食類、飽和脂肪酸和大量澱粉食物，都可能促使脂肪合成（Lipogenesis）增加，導致血中三酸甘油脂上升，影響LDL與HDL的正常代謝。

Photo Credit: 潮健康

膽固醇有哪些症狀？老人環、黃斑瘤要提高警覺？

高膽固醇被視為心血管的「無聲殺手」，平時不會有明顯感受，當三酸甘油脂高於500時會發生急性胰臟炎，多在喝酒或大餐後發生。另外，瞳孔周邊出現被稱為「老人環」的白環（senile arcus），或上下眼瞼出現「黃斑瘤」、腳後跟背側長出肌腱腫脹的「黃色瘤」，皆要注意是否有高膽固醇問題。

家族遺傳是高膽固醇的重要危險因子，如果家中長輩男性在65歲、女性55歲前有多例早發性中風、心肌梗塞或猝死之家族史，就要特別注意「家族性高膽固醇血症」（FH）的風險。這是一種低密度脂蛋白受體基因病變造成的高膽固醇疾病，又分為「同合子」（HoFH）與「異合子」（HeFH），同合子家族性高膽固醇血症的患者甚至可能在20歲前就因為心血管疾病猝發死亡。

臨床上，異合子家族性高膽固醇血症的病人LDL多大於190mg/dl，而同合子家族性高膽固醇血症的LDL可能高達4-500mg/dl。異合子家族性高膽固醇血症病人可能在40-50歲間提早發生冠心病、中風和心肌梗塞。同合子家族性高膽固醇血症易造成主動脈基部狹窄，導致患者極年輕時就因心血管疾病猝死。

台灣18歲以上的成年人，約每4人就有1人面臨高血脂問題。除了及早診斷病人，醫師也會搭配不同機轉的藥物進行治療，幫助患者控制膽固醇，減少心血管疾病風險。

Photo Credit: 潮健康

膽固醇標準每個人不同？哪些人控制愈低愈好？

本身風險因子愈多，膽固醇的控制愈需要嚴格注意。一般認為低密度脂蛋白LDL與心血管疾病關係密切，糖尿病族群建議控制在100mg/dl以下，發生急性冠心病後短期應控制在70mg/dl以下。有急性冠心症合併糖尿病，或高風險冠狀動脈疾病患者（12 個月內發生心肌梗塞、2次以上心肌梗塞病史、多支血管病變之CAD患者或伴隨周邊動脈疾病者），應考慮將膽固醇降至55 mg/dL以下。

具其他風險因子如周邊血管疾病、高血壓、中風、年齡、性別、家族病史、抽菸、缺乏運動、肥胖等，須與醫師討論適合的膽固醇控制標準。

由於血脂濃度會隨年齡、性別和種族不同而有變化，膽固醇控制將朝向「個人化」觀念，平時要瞭解自己的風險程度，比如女性更年期後心肌梗塞院內死亡率將高於男性，應格外注意血脂控制。

目前國內高血脂風險評估系統是參考美國治療指引，未來將透過大型實證數據，擬定本土化的膽固醇風險因子評分指標，協助不同年齡及族群穩定控制血脂，減少心血管併發症風險。

Photo Credit: 潮健康

膽固醇數值與飲食有關？吃魚油真能降血脂？

一般健康成人採取均衡飲食，膽固醇可維持在恆定數值範圍。但是，已有高膽固醇血症的族群，日常飲食若未適當控制，又攝取過量油脂與熱量，將造成膽固醇持續升高。

高膽固醇病人平時應少吃油脂豐富的外皮（豬皮、雞皮、鴨皮、羊肉）、動物內臟（肝連、肝臟、大腦、腰花）、帶殼海產（蝦、蟹、蚌、貝）以及起司乳酪類、全脂乳製品。飽和脂肪酸會增加膽固醇代謝問題，促使LDL堆積，最好少吃魯肉飯等含有大量飽和脂肪的食物。蛋黃的膽固醇含量豐富，高膽固醇病人也不建議攝取。