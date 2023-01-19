TNL+ 2023/01/19,
政治

王世堅、高嘉瑜砲口對內「傷害黨」圖的是什麼？賴清德該開鍘嗎？

王世堅、高嘉瑜砲口對內「傷害黨」圖的是什麼？賴清德該開鍘嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

王世堅與高嘉瑜兩人目前遭民進黨內支持者圍攻，認為他們對同黨林智堅的批判，以及指責側翼是在分化支持者，是背骨仔。那他們寧願遭同志圍剿也要逆風前行，圖的是什麼呢？

隨著2022地方大選結束，執政黨民進黨大敗，揪戰犯的聲浪大起。民進黨立委高嘉瑜與台北市議員王世堅，成為綠營眾矢之的。他們雖身在民進黨內，長期以來對執政黨卻多所批評，並讓藍營與藍媒見獵心喜，多所引用其言論，不但讓兩人躍上鎂光燈的焦點，也使他們成為攻擊民進黨執政的利器。

以最近來說，隨著民進黨內部開始權力改組，王世堅與高嘉瑜的「日常言行」再度被炎上，變相成為綠營轉移權力鬥爭焦點的利器。

首先是因為前新竹市長林智堅任內花12億整修新竹球場，卻被發現以廢棄土方充填，無法成為經典賽熱身賽賽場，而貽笑國際。王世堅引用錯誤資訊批評弊案，被綠營圍剿。其次是高嘉瑜陪同民進黨新任黨魁賴清德拜票，卻被現場的民進黨支持者痛譙。兩件事都發生在賴清德同額競選民進黨黨主席期間。

就內容來說，王世堅的批評雖資訊有誤，但新竹球場以廢棄土方填充卻是千真萬確，早在2022年8月就有民眾拍攝現場照片爆料，只是在選舉前綠營聲勢正好時，被掩蓋。如不是經典賽即將開打，美國大聯盟人員又做出不予採用的判定，新竹球場弊案也不過僅是少人聞問的藍綠口水戰內容。

王世堅拿此事批判，跟他長期的立場有關，新聞既在風頭上，他討論應該也沒過多操作用意。

言行立場

若以王世堅的立場，自他躍上媒體版面的這十幾年，其實路線始終如一。他相信民進黨自黨外時期以來，派系林立的百花齊放，言論自由。他之所以能夠被媒體關注，是因為擁有政治人物該有的第一要素，就是用簡單易懂的言詞，點出時政問題。

這是過去民進黨從草創時期以來的傳統，也是過去國民黨本土政治人物從李登輝到吳敦義都熟練的方式。一句話（無論立場如何）就講出重點，並引領風潮。

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