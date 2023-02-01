新年大採購！賣場的大包裝或優惠組合，真的比較划算嗎？｜賈芯文S2EP13
我們想讓你知道的是
根據紐約大學商學教授Raghubir和密西根大學教授Krishn一起合作的研究發現，體積大的商品包裝，會讓消費者覺得份量很多，相對也比較容易賣出去。雖然打開後，發現洋芋片內容量可能比預期少很多，但根據研究，大多數的人還是喜歡「看起來」較大的包裝，或者「感覺」充填很滿的產品。
文：蕭汎如
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因為除舊佈新、全家團圓，需要物資跟糧食，所以有許多人就會到「一次買多比較便宜」的美式商場購物，看到東西這麼大一包、平均價格又不貴，一不小心就會手滑想把它裝進購物車。可是問題來了，像這樣一次性的購買大包裝，或者是有多件優惠組合的商品，真的有比較便宜嗎？其實「一次性的買好、買滿」，並不一定可以幫你省到錢，說不定還會讓你的錢包付出更多代價。怎麼說呢？
先來聊聊「一次性的買好、買滿」，可能有哪些省錢優勢。其實總體而言，可以歸納在三大點：
一、「以量制價」：一口氣買多，可以讓物品的平均價格比單一商品便宜，例如：1瓶299的洗髮精，商人就會利用促銷價，像是4瓶1000塊的優惠來誘惑你。
二、「降低購物頻率」：有人會覺得，一次性大量採買後家裡就會有相關備品，這樣就比較不會因為臨時缺什麼，而需要購買東西的機會，少出門可以減少衝動購物。
三、「減少生活成本」：降低購物頻率之後，其實減少出門，連帶外出開車、搭乘公共運輸的燃料費、交通費也會跟著省下來。
但是，這些優點真的有這麼好嗎？讓我們來嘗試各個擊破一下。
「以量制價」到底讓你省下多少?
以不同商品的「物品單價」來看，如果我們以大家追劇、追球賽喜歡搭配的小泡芙當例子，在大型的美式商場，12包的小泡芙共768公克，訂價329元，算下來1包大概是27元、1公克大約0.43元；在一般常見的量販通路，1包65公克賣33元，算下來1公克大約0.51元，目前看起來，大型美式商場勝利。
因為是過年嘛，我們也選了大家非常喜歡的電視好夥伴，也就是「洋芋片」來比較看看價錢。在大型美式商場1包洋芋片425公克賣175元，算下來1公克大約0.41元；在一般常見的量販通路，1包洋芋片85公克賣40元，算下來1公克約莫0.47元。在價格上同樣是大型美式商場比較便宜，但其實差距不大。
最後，我們來看看生鮮食物的狀況。如果以現在當紅的雞胸肉來看，在大型的美式商場2600公克賣580元，算下來1公克約0.22元；在一般常見的生鮮超市，290公克販售87元，算下來1公克0.3元。在這個品項中，大型美式商場一樣險勝，但是兩者同樣差距不大。（查詢價格時間為2022年12月30日）
由此可知，在「以量制價」這點的攻防上面，「一次性的買好、買滿」的確可以幫助你省錢，但是省錢的幅度，就要看買什麼東西囉，例如小泡芙的差距就比較大，但是洋芋片和雞胸肉的價格差別就沒有很大。
「降低購物頻率」而一次大採購，真的有幫你省到錢嗎？
大量採購的結果就是家裡會有許多備品，這些備品因為都是同時間一起買的，保存期限一樣，因此有時會發生東西用不完、卻一起過期，造成不少浪費。另外因為家裡有大量備品，所以有時會更為輕率的使用，例如在家裡存放很多衛生紙，所以會想著反正還有很多，有時抽的時候就會沒那麼節省，很有可能會在不知不覺間過度使用。而且還有一個壞處，一次購買大量物品或食品後，通常在用光之前都不會再買，換句話說，要是一次購買大量，就要很長一段時間都使用同個品項與品牌，不太能輕鬆移情別戀到別的品牌囉。
「一次性的買好、買滿」真的能「減少生活成本」？
「一次性的買好、買滿」可以減少出門，連帶減少外出開車、搭乘公共運輸工具的生活成本。但這卻衍伸出另一個生活成本，也就是「儲存成本」。為了堆放這些大量的生活用品或食品，在小小的生活空間裡面，要是堆滿未來可能需要用的東西，而壓縮了自己原有的使用空間，這不就等於在幫這些備品的倉儲繳房租嗎？
大包裝、優惠組合吸引人的心理因素
有時想買洋芋片，我們可能不會選罐裝的洋芋片，而是會選擇像美式賣場裡面，裝滿氮氣、膨脹、鼓鼓的、一大袋的洋芋片。袋裝洋芋片這種「份量很大」的感覺之所以吸引人，其實跟我們的心理感覺有關。根據紐約大學商學教授Raghubir和密西根大學教授Krishn一起合作的研究發現，體積大的商品包裝，會讓消費者覺得份量很多，相對也比較容易賣出去。雖然打開後，發現洋芋片內容量可能比預期少很多，但根據研究，大多數的人還是喜歡「看起來」較大的包裝，或者「感覺」充填很滿的產品。
又或者是，當今天架上有組合包的產品的時候，利如沐浴乳加洗髮乳組合包，一般人都會傾向選擇組合包，但是實際上，組合包的內容物「種類」雖然比單一商品多，可是「容量」卻可能比較少。
那究竟我們要怎麼克制自己對於「大包裝」或「優惠組合」的撿便宜心理？這樣研究下來，讓我們來給大家一點小建議，如果今天你想買的東西，算是「實用性高、各廠牌差異度不大，放著也不會壞」的商品，例如：衛生紙、牙膏，那就很適合「一次買多」囤起來。但是，如果今天你想買的商品，有保存期限的限制，也涉及個人的飲食口味或使用習慣偏好的話，例如：牛肉、特定品牌刮鬍刀和刮鬍泡，就建議分次購買，這樣可以避免浪費，也可以隨喜好隨時變化。再次提醒大家，新年大採購請記得要理性消費、守護荷包。
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責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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