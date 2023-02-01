新年大採購！賣場的大包裝或優惠組合，真的比較划算嗎？｜賈芯文S2EP13

文：蕭汎如

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因為除舊佈新、全家團圓，需要物資跟糧食，所以有許多人就會到「一次買多比較便宜」的美式商場購物，看到東西這麼大一包、平均價格又不貴，一不小心就會手滑想把它裝進購物車。可是問題來了，像這樣一次性的購買大包裝，或者是有多件優惠組合的商品，真的有比較便宜嗎？其實「一次性的買好、買滿」，並不一定可以幫你省到錢，說不定還會讓你的錢包付出更多代價。怎麼說呢？

先來聊聊「一次性的買好、買滿」，可能有哪些省錢優勢。其實總體而言，可以歸納在三大點：

一、「以量制價」：一口氣買多，可以讓物品的平均價格比單一商品便宜，例如：1瓶299的洗髮精，商人就會利用促銷價，像是4瓶1000塊的優惠來誘惑你。

二、「降低購物頻率」：有人會覺得，一次性大量採買後家裡就會有相關備品，這樣就比較不會因為臨時缺什麼，而需要購買東西的機會，少出門可以減少衝動購物。

三、「減少生活成本」：降低購物頻率之後，其實減少出門，連帶外出開車、搭乘公共運輸的燃料費、交通費也會跟著省下來。

但是，這些優點真的有這麼好嗎？讓我們來嘗試各個擊破一下。

「以量制價」到底讓你省下多少?

以不同商品的「物品單價」來看，如果我們以大家追劇、追球賽喜歡搭配的小泡芙當例子，在大型的美式商場，12包的小泡芙共768公克，訂價329元，算下來1包大概是27元、1公克大約0.43元；在一般常見的量販通路，1包65公克賣33元，算下來1公克大約0.51元，目前看起來，大型美式商場勝利。

因為是過年嘛，我們也選了大家非常喜歡的電視好夥伴，也就是「洋芋片」來比較看看價錢。在大型美式商場1包洋芋片425公克賣175元，算下來1公克大約0.41元；在一般常見的量販通路，1包洋芋片85公克賣40元，算下來1公克約莫0.47元。在價格上同樣是大型美式商場比較便宜，但其實差距不大。

最後，我們來看看生鮮食物的狀況。如果以現在當紅的雞胸肉來看，在大型的美式商場2600公克賣580元，算下來1公克約0.22元；在一般常見的生鮮超市，290公克販售87元，算下來1公克0.3元。在這個品項中，大型美式商場一樣險勝，但是兩者同樣差距不大。（查詢價格時間為2022年12月30日）

由此可知，在「以量制價」這點的攻防上面，「一次性的買好、買滿」的確可以幫助你省錢，但是省錢的幅度，就要看買什麼東西囉，例如小泡芙的差距就比較大，但是洋芋片和雞胸肉的價格差別就沒有很大。

「降低購物頻率」而一次大採購，真的有幫你省到錢嗎？

大量採購的結果就是家裡會有許多備品，這些備品因為都是同時間一起買的，保存期限一樣，因此有時會發生東西用不完、卻一起過期，造成不少浪費。另外因為家裡有大量備品，所以有時會更為輕率的使用，例如在家裡存放很多衛生紙，所以會想著反正還有很多，有時抽的時候就會沒那麼節省，很有可能會在不知不覺間過度使用。而且還有一個壞處，一次購買大量物品或食品後，通常在用光之前都不會再買，換句話說，要是一次購買大量，就要很長一段時間都使用同個品項與品牌，不太能輕鬆移情別戀到別的品牌囉。

「一次性的買好、買滿」真的能「減少生活成本」？

「一次性的買好、買滿」可以減少出門，連帶減少外出開車、搭乘公共運輸工具的生活成本。但這卻衍伸出另一個生活成本，也就是「儲存成本」。為了堆放這些大量的生活用品或食品，在小小的生活空間裡面，要是堆滿未來可能需要用的東西，而壓縮了自己原有的使用空間，這不就等於在幫這些備品的倉儲繳房租嗎？

大包裝、優惠組合吸引人的心理因素

有時想買洋芋片，我們可能不會選罐裝的洋芋片，而是會選擇像美式賣場裡面，裝滿氮氣、膨脹、鼓鼓的、一大袋的洋芋片。袋裝洋芋片這種「份量很大」的感覺之所以吸引人，其實跟我們的心理感覺有關。根據紐約大學商學教授Raghubir和密西根大學教授Krishn一起合作的研究發現，體積大的商品包裝，會讓消費者覺得份量很多，相對也比較容易賣出去。雖然打開後，發現洋芋片內容量可能比預期少很多，但根據研究，大多數的人還是喜歡「看起來」較大的包裝，或者「感覺」充填很滿的產品。

又或者是，當今天架上有組合包的產品的時候，利如沐浴乳加洗髮乳組合包，一般人都會傾向選擇組合包，但是實際上，組合包的內容物「種類」雖然比單一商品多，可是「容量」卻可能比較少。

那究竟我們要怎麼克制自己對於「大包裝」或「優惠組合」的撿便宜心理？這樣研究下來，讓我們來給大家一點小建議，如果今天你想買的東西，算是「實用性高、各廠牌差異度不大，放著也不會壞」的商品，例如：衛生紙、牙膏，那就很適合「一次買多」囤起來。但是，如果今天你想買的商品，有保存期限的限制，也涉及個人的飲食口味或使用習慣偏好的話，例如：牛肉、特定品牌刮鬍刀和刮鬍泡，就建議分次購買，這樣可以避免浪費，也可以隨喜好隨時變化。再次提醒大家，新年大採購請記得要理性消費、守護荷包。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範