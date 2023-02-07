《與其做一個好人，不如做一個完整的人》：如果別人身上有令你討厭的特質，那是因為你也有相同的特質

文：黛比．福特

去年，漢克來參加我的某個課程。當時他最苦惱的問題就是他的女友是個遲到大王。漢克向全班學員分享了很多令他生氣的事情。對此我提出，漢克之所以如此生氣，是因為他的女友反照出他自己的某個面向。他聽了之後說，這是絕對不可能的事，儘管在場所有人都看得出來他無法容忍女友的遲到行為。他在講述稍早女友還放他鴿子的時候，臉上充滿了嫌惡，愈說情緒愈激動。

當時課程才剛開始，我不想給漢克太大壓力，所以只告訴他：「凡是你無法與之共存的，都不會讓你好過。」漢克自知他難以接受女友遲到的毛病，而且也察覺到自己的情緒受到挑動。不過，當我問他是不是也是個會遲到的人，漢克回答說「當然不是」。

課程繼續進行，我引領學員們做了各種練習，但經過了一整天，我能看出漢克依然難以釋懷。課程第二天的晚餐休息時間結束後，大家都回到座位了，卻發現還有一個座位空著。我交代過大家要準時回來，才不會耽誤彼此的寶貴時間。大夥兒正在看究竟是誰還沒回來時，有人說：「是漢克還沒回來。」

等了幾分鐘，漢克依然不見人影，於是我們決定開始上課。就在這時，坐在前排的一位女學員看著我說：「不知妳有沒有注意到，漢克每一次回來都遲到。每次都要等他，我個人覺得真是夠了。」剎那間，我們都瞭解了，漢克此刻對我們所做的，就跟他女友對他所做的沒什麼兩樣。

十分鐘後，漢克回來了。我暫時擱下進度，試探他是否準備好在這個課題上有所突破。我問他有沒有發現自己每次回來都遲到。他看著我，說：「我才遲到幾分鐘而已。這樣不行喔？」所有學員難以置信地倒抽了一口氣。

我回答：「漢克，全班只有你一連五堂課都回來遲到。其他人會覺得不受尊重，因為我們得浪費時間和精力確認是誰遲到了，接著又要等個幾分鐘看你會不會回來，然後才能開始上課。你能看出你現在對我們所做的，跟你女朋友對你所做的，這其中的關聯？」

漢克堅信，他遲到短短幾分鐘，大概三到十五分鐘，並沒有什麼大不了。他告訴我們，他女友經常遲到兩個小時，或甚至遲到一整天。「像她那樣才叫做遲到，」漢克說，「那樣才是問題。」

漢克辯解，遲到五分鐘與遲到好幾個小時有本質上的差異。就他看來，兩者不能相提並論。我請大家舉手，看有多少人同意漢克的看法。沒有人舉手。我接著問，有多少人覺得他不準時回來是無禮的表現。大家都舉起了手。除了漢克之外，現場每個人顯然都認為他與他女友的遲到行為是半斤八兩。遲到就是遲到，怪咖就是怪咖。做出區別是自我要保護自己的反應。

一位學員站起來告訴漢克，大家都盡可能準時回來，也希望其他人能同樣遵守時間。我補充說道，要是我的生活中有人老是愛遲到，而且又不打算改掉這種習慣，那我也不會想和這人在一起。此外我也告訴漢克，當有人老是遲到，我會覺得對方傳達的隱含訊息是我的時間不寶貴，或是他自己的時間比較重要。漢克看起來很惱怒又困窘。我於是請他當晚回家後，仔細想想我們大家剛才的討論。

隔天早上，漢克準時進來上課。他說他昨晚熬夜到大半夜，列出了自己過去一年來所有的遲到。他這才明白自己總是遲到，但他以前還以為，只要他遲到不超過半小時就沒問題。那天，漢克在我們大家面前承認他確實遲到了，同時也承認不守時是無禮的行為。

儘管他還是很氣女友愛遲到，但他明白了，他對我們所做的，正是別人對他所做的。漢克已把自己的這個面向深埋心底，以致於他毫無察覺。顯然無禮並不符合他的自我理想。然而，在他承認擁有遲到跟無禮這些特質的那一刻，他的神情和緩下來；他的內在順服了。現在他可以接納自己更多的面向。而且當他談起女友的行為時，也不再充滿萬般無奈。

漢克能領會到，他收回對女友的投射、以及承認擁有自己特質所帶來的收穫。他可以自由地選擇是否想和那位老是遲到的女人繼續交往。

漢克認為自己是個有愛心、有責任感的人，但他過去總是會吸引某種類型的女人來到身邊，好讓他能看見自己隱藏的面向。別人之所以會如鏡子般映照出我們的內在樣貌，是因為在潛意識裡我們會不停地召喚出具有某種特定特質的人前來。這也是為什麼某種類型的人和情境會一直重複出現在我們的生活裡。

當你真正承認擁有並接納了某個部份的自己，奇蹟就會發生。屆時，反照出你內在的那個人，就不再會表現出某種行為，或者你就能夠選擇不讓這樣的人進入你的生活。當你不再受到影響，你就不需再透過另一個人來反照出你的陰影。因為你已成為更完整的自己，你自然會轉而被那些映照出你整體樣貌的人吸引。

如果我們的靈魂使命是讓我們變成完整的自己，那麼我們會不斷召喚來讓我們能夠瞭解怎樣才是完整的一切人事物。當我們承認擁有自己更多的面向，健全良善的人就會出現在我們的人生當中。

給自己時間仔細思索，你不想擁有哪些特質。當你對某種特質產生排斥感的時候，別忽視它。試著探尋，直到你能夠知道這股排斥感源自何處。注意你對這項特質有哪些批評。寫下你在什麼時候會表現出這種特質。若遇到困難，請找朋友協助。

請記住，如果你能挑出別人身上令人討厭的特質，那是因為你本身也具有相同的特質。當我的課程學員卡在某種特質，怎樣都無法承認擁有的時候，我會建議他們先承認自己是個「頑固老頭」。這通常會逗得大家大笑起來。當他們能接納自己內在的「頑固老頭」時，他們對某個特質的抗拒感也會很快消失。

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