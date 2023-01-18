2023/01/18,
商業

拜登《通膨削減法案》扶持本土電動車產業，中國電動車巨頭比亞迪放緩拓展北美版圖

拜登《通膨削減法案》扶持本土電動車產業，中國電動車巨頭比亞迪放緩拓展北美版圖
中國江蘇省淮安市的一家比亞迪汽車銷售店。 Photo Credit: GettyImages

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中國電動車龍頭比亞迪近年大舉向外拓展版圖，不過近期緊繃的美中關係，加上拜登政府祭出本土電動車扶助計畫，使得比亞迪的發展計畫受阻，就有消息人士指出，比亞迪將會採取謹慎態度面對美國市場。而比亞迪也因為高度垂直整合的生產系統，外界便預計2030年將達到銷售300萬輛車的目標。

中國電動汽車巨頭比亞迪（BYD）在近期不斷向全球擴張，希望挑戰特斯拉在全球電動車龍頭地位，不過卻有消息人士指出，比亞迪可能會更加謹慎的在美國布局擴張，原因是拜登政府採取一系列的本土電動車扶助計畫。

《路透社》報導，有兩名消息人士指出，比亞迪除了進軍歐洲市場外，也在去年開始研究如何為最新的電動車型建立美國分銷網路，當時底特律諮詢公司Urban Science就有針對各地區需要多少實體門市進行評估與建議。

此外，據一名比亞迪內部人員表示，比亞迪公司一直有消息傳出，預計會在今年在拉斯維加斯舉辦的全球消費性電子展（CES）上，展出新一代純電動汽車（BEV）及插電式混合動力車（plug-in hybrids），然而最後並沒有見到實際的發布。

拜登支持本土電動車發展，導致各大企業放緩美國拓展計劃

美國與中國間緊張的關係、美國人的反華情緒及拜登政府祭出的一系列本土電動汽車及電池的優惠政策，不得不讓比亞迪重新調整拓展美國版圖的方針。

美國總統拜登2022年8月16日簽署《通膨削減法案》（IRA），其中包含了多項能源轉型的相關計畫，包含對電池材料來源施加規定、在外國生產的電動車將無法獲得7500美元的稅收抵免等。

10月19日美國國務院更宣布，將全力資助美國本土製造電動汽車電池及相關礦物的開採，並預計在2030年前，將美國電動車銷量提高到40%至50%。

報導引述一名消息人士表示，比亞迪公司高層目前仍未批准最終擴展美國市場的計畫，「比亞迪對美國採取謹慎的態度」，他更表示，「想想緊繃的美中關係，再想想現今整個世界有多麼動盪，顯然這時候不是個好時機。」

不只比亞迪收斂了在美擴張的野心，中國電池巨頭「寧德時代」也放緩在美國及墨西哥的電池廠投資計畫，因為他們擔心《通膨削減法案》會大幅拉高原料成本。

而美國公司HAAH Motors Holdings也曾試圖進口中國奇瑞汽車公司生產的汽車，並提出在美國設廠的計畫，還能為美國提高就業機會，不過高層最後卻因美國關稅及緊張的貿易關係，導致無法籌措足夠的資金，計劃因此在2021年被迫中止。

比亞迪一條龍產製系統，長遠目標仍在美國市場

報導引述兩名消息人士指出，比亞迪的領導人早在五年前就發現比亞迪汽車仍有部分缺陷，認為當時未做好進軍全球市場的準備，所以他們做了大方向的改變。

比亞迪透過發布最新系列的電動汽車，例如Han系列和Tang系列，在中國取得領先地位，隨後更開始拓展挪威、澳洲、英國、巴西、哥斯大黎加、德國、日本、墨西哥及新加坡等地版圖，使得比亞迪在純電動汽車及插電式混合動力車的綜合銷售額已居2022年全球之冠。

報導中也提到，全球諮詢公司LMC Automotive認為，比亞迪在2030年銷售超過300萬輛車是可能的，雖然目前大部分的銷售停留在中國，但比亞迪仍能在市場提供具吸引力且價格合理的純電動車。

作為比亞迪第10大股東張煒則更加看好，他預計2025年就能實現300萬輛車的銷售目標，到了2030年初，更可達每年銷售1000萬輛車的目標。

張煒解釋，會如此看好比亞迪的前景是因為，不同於其他競爭對手，比亞迪能獨立完成大部分電池與電動車系統的希求，不僅能從中國礦山採購電池材料，更能自己製造半導體及電池，其中包含關鍵的電源管理晶片。

張煒直言：「除了擋風玻璃和輪胎，比亞迪幾乎可以獨立打造一台電動車，在這點上，比亞迪已經比特斯拉處在更好的位子上。」

LMC分析師Al Bedwell也表示，「比亞迪高度垂直整合的電池供應鏈，提供了顯著的價格優勢，這是比亞迪在中國境內快速擴展的主要原因。」報導中也提到，兩名日本豐田（Toyota）的官員坦承，比亞迪的汽車開發成本比日本汽車製造商低了約20%至30%。

報導中引述一名消息人士表示，雖然比亞迪當前對擴張美國採取謹慎的態度，但從長遠來看，比亞迪仍然會專注於美國的汽車市場，「美國將扮演全球推動戰略的關鍵要角。」

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航


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