賴清德就任民進黨主席，傳台獨立場讓美日「難放心」，賴重申：沒有另外宣布台灣獨立的必要
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賴清德作為民進黨唯一的黨主席參選者，黨內地位目前無人能及；英國《金融時報》日前報導，國際上對賴清德的普遍認知，是他更激進的獨立傾向，有美國政府官員直言，「當你聽到他宣稱台灣是獨立國家時，這很難讓人放心」。不過賴清德今（18）日就職黨主席時表示，他「務實的認定台灣已是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣佈台灣獨立的必要」。
副總統賴清德當選民進黨主席後，緊接著可能在2024年挑戰總統大位，不過外媒報導賴清德的台獨立場已讓美方擔憂，賴清德今（18）日接任民進黨第17屆黨主席時，三次重申他擔任黨主席後，將務實的認定台灣已是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要；強調會站穩「四個堅持」，並繼續總統蔡英文的兩岸路線。
賴清德作為民進黨唯一的黨主席參選者，15日以4萬餘票當選黨主席，黨內地位目前無人能及；不過英國《金融時報》日前報導，國際上對賴清德的普遍認知，是他更激進的獨立傾向，特別是他曾形容自己是「為台灣爭取獨立的政治工作者」，雖然後來加上「務實」兩個字，但「傷害已經造成」。前美國國家安全會議官員簡以榮（Ivan Kanapathy）表示，華府對賴清德本人，以及他在國際與兩岸事務領域的幕僚都感到憂慮；也有美國政府官員直言，「當你聽到他宣稱台灣是獨立國家時，這很難讓人放心」。
報導指出，賴清德的台獨論述與蔡英文不同，蔡英文雖承諾捍衛主權，但稱台灣為「中華民國」，各界認為這是她在保證無須正式宣布台灣獨立。報導指出，距離台灣總統大選尚有一年時間，賴清德必須說服美國，相信他是一個可靠的助手。
賴清德今日下午出席黨主席宣示就職典禮，發表重要談話。賴清德表示，中國威權主義的擴張不僅已經對台海穩定造成威脅，更是全世界都必須嚴肅面度的課題，他強調民進黨主張台灣不僅要與理念相近的盟友合作、共同努力維持區域和平穩定，更要清楚認知「綏靖主義」無法換取和平，只有團結全民、強化自己的國防實力，才能真正守護自己的安全。「和平靠國防，國防靠全民」，賴清德強調，片面改變台海現狀、破壞區域和平穩定的作為不會得到國際社會的支持。
賴清德承諾，在他帶領下的民進黨將會持續站穩「四個堅持」——堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國主權與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志，他表示將盡最大的努力維持區域和平穩定的現狀。
媒體詢問，賴清德自稱是「和平保台」、「務實的台獨工作者」，未來是否會改變兩岸路線？總統大選是否也將延續此路線？賴清德回應強調，他「務實的認定台灣已是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要」，將站穩上述的四個堅持，並持續總統蔡英文的兩岸路線。
媒體提問，賴清德「務實的台獨工作者」發言引發美日警戒，至今仍無緩解，當上黨主席後如何重新獲得國際信任？賴清德則三度重申，他是「務實地接受台灣已經是個主權獨立的國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要，中華民國主權和中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣未來前途只有2300萬人可以決定。」
被問及當黨主席後，是否需要處理台獨黨綱？賴清德表示，目前民進黨的兩岸政策，是服膺1999年就提出的「台灣前途決議文」。
媒體詢問，中國一黨獨大，未來如果民主與和平的價值有衝突，賴清德未來如何抉擇？賴清德強調，「一定要成功守護台灣，才有民主和和平」，他說和平是台灣幾十年來共同打拼的結果，台灣人民生活在民主制度下享受自由的氛圍，如同喝水或呼吸一般自然，「這些都是要持續去保護的」。
賴清德說，民進黨新時代的使命就是要守護台灣，然後促進民主和平繁榮，強調「不會有民主和和平互相選擇矛盾的問題。」
賴清德擔任台南市長期間，曾於2013年主持民進黨內對中政策擴大會議（華山會議），媒體詢問，今接任黨主席後，未來是否會召開相關對中會議、提出有關政策打破兩岸僵局？賴清德表示，國際社會一般認為，兩岸僵局之所以存在是中國對台文攻武嚇、改變台海現狀使然，在這種狀況之下要打破僵局，必然需要雙方共同努力。
賴清德強調，兩岸的共同目標就是增進人民福祉，共同敵人就是天災、地變、傳染病，希望中國能「以蒼生為念」，很多事情都能迎刃而解。
賴清德可能在今年代表民進黨角逐2024年總統大選，根據TVBS17日公布民調，若國民黨由新北市長侯友宜參選，或者前鴻海董事長郭台銘重返國民黨並獲得提名，兩人都將擊敗賴清德；不過如果國民黨是由朱立倫參選，支持度則由賴清德勝出。
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核稿編輯：翁世航
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。