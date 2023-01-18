賴清德就任民進黨主席，傳台獨立場讓美日「難放心」，賴重申：沒有另外宣布台灣獨立的必要

副總統賴清德當選民進黨主席後，緊接著可能在2024年挑戰總統大位，不過外媒報導賴清德的台獨立場已讓美方擔憂，賴清德今（18）日接任民進黨第17屆黨主席時，三次重申他擔任黨主席後，將務實的認定台灣已是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要；強調會站穩「四個堅持」，並繼續總統蔡英文的兩岸路線。

賴清德作為民進黨唯一的黨主席參選者，15日以4萬餘票當選黨主席，黨內地位目前無人能及；不過英國《金融時報》日前報導，國際上對賴清德的普遍認知，是他更激進的獨立傾向，特別是他曾形容自己是「為台灣爭取獨立的政治工作者」，雖然後來加上「務實」兩個字，但「傷害已經造成」。前美國國家安全會議官員簡以榮（Ivan Kanapathy）表示，華府對賴清德本人，以及他在國際與兩岸事務領域的幕僚都感到憂慮；也有美國政府官員直言，「當你聽到他宣稱台灣是獨立國家時，這很難讓人放心」。

報導指出，賴清德的台獨論述與蔡英文不同，蔡英文雖承諾捍衛主權，但稱台灣為「中華民國」，各界認為這是她在保證無須正式宣布台灣獨立。報導指出，距離台灣總統大選尚有一年時間，賴清德必須說服美國，相信他是一個可靠的助手。

Taiwan's Lai Ching-te, a likely presidential candidate known for his pro-independence views, has been elected chair of the ruling party, foreshadowing an even more turbulent year in cross-Strait relations https://t.co/gm2gmjyqH9 — Financial Times (@FinancialTimes) January 16, 2023

賴清德今日下午出席黨主席宣示就職典禮，發表重要談話。賴清德表示，中國威權主義的擴張不僅已經對台海穩定造成威脅，更是全世界都必須嚴肅面度的課題，他強調民進黨主張台灣不僅要與理念相近的盟友合作、共同努力維持區域和平穩定，更要清楚認知「綏靖主義」無法換取和平，只有團結全民、強化自己的國防實力，才能真正守護自己的安全。「和平靠國防，國防靠全民」，賴清德強調，片面改變台海現狀、破壞區域和平穩定的作為不會得到國際社會的支持。

賴清德承諾，在他帶領下的民進黨將會持續站穩「四個堅持」——堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國主權與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志，他表示將盡最大的努力維持區域和平穩定的現狀。

媒體詢問，賴清德自稱是「和平保台」、「務實的台獨工作者」，未來是否會改變兩岸路線？總統大選是否也將延續此路線？賴清德回應強調，他「務實的認定台灣已是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要」，將站穩上述的四個堅持，並持續總統蔡英文的兩岸路線。

媒體提問，賴清德「務實的台獨工作者」發言引發美日警戒，至今仍無緩解，當上黨主席後如何重新獲得國際信任？賴清德則三度重申，他是「務實地接受台灣已經是個主權獨立的國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要，中華民國主權和中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣未來前途只有2300萬人可以決定。」

被問及當黨主席後，是否需要處理台獨黨綱？賴清德表示，目前民進黨的兩岸政策，是服膺1999年就提出的「台灣前途決議文」。

媒體詢問，中國一黨獨大，未來如果民主與和平的價值有衝突，賴清德未來如何抉擇？賴清德強調，「一定要成功守護台灣，才有民主和和平」，他說和平是台灣幾十年來共同打拼的結果，台灣人民生活在民主制度下享受自由的氛圍，如同喝水或呼吸一般自然，「這些都是要持續去保護的」。

賴清德說，民進黨新時代的使命就是要守護台灣，然後促進民主和平繁榮，強調「不會有民主和和平互相選擇矛盾的問題。」

賴清德擔任台南市長期間，曾於2013年主持民進黨內對中政策擴大會議（華山會議），媒體詢問，今接任黨主席後，未來是否會召開相關對中會議、提出有關政策打破兩岸僵局？賴清德表示，國際社會一般認為，兩岸僵局之所以存在是中國對台文攻武嚇、改變台海現狀使然，在這種狀況之下要打破僵局，必然需要雙方共同努力。

賴清德強調，兩岸的共同目標就是增進人民福祉，共同敵人就是天災、地變、傳染病，希望中國能「以蒼生為念」，很多事情都能迎刃而解。

賴清德可能在今年代表民進黨角逐2024年總統大選，根據TVBS17日公布民調，若國民黨由新北市長侯友宜參選，或者前鴻海董事長郭台銘重返國民黨並獲得提名，兩人都將擊敗賴清德；不過如果國民黨是由朱立倫參選，支持度則由賴清德勝出。

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核稿編輯：翁世航