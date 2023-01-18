《阿凡達：水之道》傳出續集細節消息，詹姆斯卡麥隆：第三集將透過Lo'ak的眼睛來看到故事
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《阿凡達：水之道》正如火如荼地上映中，而對於目前正在後期製作階段，尚未有正式名稱的續集《阿凡達3》而言，詹姆斯・卡麥隆也透露了一些細節，其中包含將由傑克蘇利的兒子Lo'ak接任旁白任務。
由詹姆斯・卡麥隆（James Cameron）執導，影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》已經於去（2022）年底12月14日陸續於各國上映，上映之後，《阿凡達：水之道》的票房一路狂飆，統計至今，全球票房累積已來到19.16億美元，估計本週過後，就會突破20億美元，與《阿凡達》（29.22億美元）、《復仇者聯盟：終局之戰》（27.97億美元）、《鐵達尼號》（22.01億美元）、《STAR WARS：原力覺醒》（20.69億美元）以及《復仇者聯盟：無限之戰》（20.48億美元）站上同一個票房級別。
而眾所皆知的是，《阿凡達》目前是一個五部電影的長篇計畫，除了已經上映的《阿凡達》、《阿凡達：水之道》之外，還有三集未命名的《阿凡達》系列作即將問世，預計在2030年前全數推出。詹姆斯・卡麥隆日前也鬆口後續的發展，根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，接下來三部續集將分別以不同的旁白視角進行。
由山姆・沃辛頓（Sam Worthington）在飾演的角色傑克蘇利（Jake Sully），是《阿凡達》和《阿凡達：水之道》的旁白，而對於目前正在後期製作階段，尚未有正式名稱的《阿凡達3》而言，傑克蘇利的兒子Lo'ak將接任旁白任務。
「我將在塵埃落定後，花點時間來評估人們喜歡什麼，以及他們對當前版本中最感興趣的是什麼，然後我可能會回去（與《阿凡達3》）修補一下，我們可能會回去進行微調，以強調人們的反應。」詹姆斯・卡麥隆這樣表示。
而詹姆斯・卡麥隆也進一步提到，「例如，Lo'ak確實成為了人們喜歡的角色，所以我可能會想辦法……他已經是敘述者了。我在這裡放棄了一些東西，但這沒關係。我認為人們思考即將發生的事情可能會很有趣。傑克蘇利是我們第一部電影和第二部電影的畫外音解說員，我們為後續的每一部電影都安排了不同的解說員。我們透過不同角色的眼睛看到故事。第三集則是透過Lo'ak的眼睛。」
Lo'ak是傑克蘇利的小兒子，由目前年僅21歲的美國新星演員Britain Dalton飾演，其出色、亮麗的外型也在電影之外備受影迷討論，至於Lo'ak在電影中則是經常被傑克蘇利責罵，也努力不負哥哥建立的聲譽，成為人氣角色之一。
而關於《阿凡達3》的更多細節則是處於保密狀態，不過詹姆斯・卡麥隆也有透露這集將以火族納美人為亮點，「這一集將會和我已經展示過的文化稍有不同，我想從另一個角度展示納美人，因為到目前為止，我只展示了他們好的一面。」
詹姆斯・卡麥隆繼續提到：「在早期，有非常負面的人類例子和非常正面的納美人例子，但在《阿凡達3》中，我們會做相反的事情。我們還將探索新世界，同時繼續主角的故事。」
新聞來源
- ‘Avatar 3’ Is Told Through the Eyes of Lo’ak, Says James Cameron: ‘We Have a Different Narrator for Each’ of the Next Three Sequels（Variety）
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核稿編輯：翁世航
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。