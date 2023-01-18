《阿凡達：水之道》傳出續集細節消息，詹姆斯卡麥隆：第三集將透過Lo'ak的眼睛來看到故事

由詹姆斯・卡麥隆（James Cameron）執導，影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》已經於去（2022）年底12月14日陸續於各國上映，上映之後，《阿凡達：水之道》的票房一路狂飆，統計至今， 全球票房累積已來到19.16億美元，估計本週過後，就會突破20億美元，與 《阿凡達》（29.22億美元）、《復仇者聯盟：終局之戰》（27.97億美元）、《鐵達尼號》（22.01億美元）、《STAR WARS：原力覺醒》（20.69億美元）以及《復仇者聯盟：無限之戰》（20.48億美元）站上同一個票房級別。

而眾所皆知的是，《阿凡達》目前是一個五部電影的長篇計畫，除了已經上映的《阿凡達》、《阿凡達：水之道》之外，還有三集未命名的《阿凡達》系列作即將問世，預計在2030年前全數推出。詹姆斯・卡麥隆日前也鬆口後續的發展，根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，接下來三部續集將分別以不同的旁白視角進行。

Photo Credit: 二十世紀影業提供 《阿凡達：水之道》劇照

由山姆・沃辛頓（Sam Worthington）在飾演的角色傑克蘇利（Jake Sully），是《阿凡達》和《阿凡達：水之道》的旁白，而對於目前正在後期製作階段，尚未有正式名稱的《阿凡達3》而言，傑克蘇利的兒子Lo'ak將接任旁白任務。

「 我將在塵埃落定後，花點時間來評估人們喜歡什麼，以及他們對當前版本中最感興趣的是什麼，然後我可能會回去（與《阿凡達3》）修補一下， 我們可能會回去進行微調，以強調人們的反應。」 詹姆斯・卡麥隆這樣表示。

而詹姆斯・卡麥隆也進一步提到，「 例如，Lo'ak確實成為了人們喜歡的角色， 所以我可能會想辦法……他已經是敘述者了。 我在這裡放棄了一些東西，但這沒關係。我認為人們思考即將發生的事情可能會很有趣。 傑克蘇利 是我們第一部電影和第二部電影的畫外音解說員，我們為後續的每一部電影都安排了不同的解說員。 我們透過不同角色的眼睛看到故事。第三集則 是透過Lo'ak的眼睛。」

Lo'ak是傑克蘇利的小兒子，由目前年僅21歲的美國新星演員Britain Dalton飾演，其出色、亮麗的外型也在電影之外備受影迷討論，至於Lo'ak在電影中則是經常被傑克蘇利責罵，也努力不負哥哥建立的聲譽，成為人氣角色之一。

而關於《阿凡達3》的更多細節則是處於保密狀態，不過詹姆斯・卡麥隆也有透露這集將以火族納美人 為亮點， 「這一集 將會和我已經展示過的文化稍有不同，我想從另一個角度展示 納美人 ，因為到目前為止，我只展示了他們好的一面。」

詹姆斯・卡麥隆繼續提到：「 在早期，有非常負面的人類例子和非常正面的 納美人 例子，但在《阿凡達3》中，我們會做相反的事情。 我們還將探索新世界，同時繼續主角的故事。」

Photo Credit: 二十世紀影業提供 《阿凡達：水之道》劇照

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航