從寫情書到改文案：五個我親身實證有效的方式，助你培養文字說服力

文：賽門報一下

水電工、廚師、文案寫手，本質上來說，這些職業其實沒什麼不同。無論你用嚴肅的訪問或輕鬆的閒聊，當問到這些專業工作者是如何把專業技藝磨練到「看起來」很輕鬆，外行人「做起來」卻很茫然的？

無論對方話多話少，講話稍有包裝或一針見血，其實回答都差不多：

熟能生巧。

四個字即能概括。

看書，頂多只能讓你對某項專業領域稍微有點概念，或頂多只記得住幾個專有名詞。能幫助你的地方，非常有限。所以實作比什麼都來得重要。

學習文案，怎麼可能隨便套用幾個框架，就能幫助你銷售的商品、服務熱賣；怎麼可能按照自身喜好，只說自己想說的，就一廂情願祈禱你能說服對方？

你必須實際練習。

說到文案，那就是實際去寫、去想，該怎麼把一件事說到讓人心動？

以下，是我正式走入文案職涯前，就長年在做的練習，這些練習也讓我對文案有了一些不同於主流的見解。

一：寫情書

一切的開端都要從這裡說起。

我是個感性的人，國中時期對於愛情多少有些憧憬，但我不明所以，也不敢與喜歡的女孩互動。但沒有互動，就意味著這段情愫僅止於單方面而已，無法邀請對方參與，讓愛的種子萌芽。

愛慕之情，忍到無法再忍時，就會自己找到出口。所以，我決定寄情於書寫，請同學代勞，幫我把愛傳出去。

現在回首，才知道，原來童稚的自己是如此花心，見一個愛一個。

若能把送出去的信拿回來收藏，我想，幾乎都能堆成一座山了。

二：寫「自我推銷」信

文案，是用文字說服、推銷的一門專業。

談到文案，如果只是純粹分享怎麼寫銷售文案、怎麼寫社群文案、怎麼寫其他各式文案，我覺得那樣看待文案，未免過於侷限。

文案，幫助我達成很多事，像是應徵工作。

我曾寫過幾封Email向業務主管推銷自己，撬開了在一家外商工作的機會大門；中、英版本，我都寫。當然，不是寫落落長的自傳，你得想辦法讓對方看到你的自薦信時產生興趣，然後從「掃描」，到真的「讀」下去。

推銷其他產品前，先試著把自己推銷出去。

三：寫部落格

能生在現在這個時代，真的是太幸福了。你去Google「寫作平台」這四個字，搜尋結果就會洋洋灑灑地秀出一大堆供你寫作空間的平台，還不用你額外花錢。

方格子就很棒，以創作者為中心，為創作者、寫作者著想，想讓這個時代的創作人才不會餓死。

若想培養文字說服力，你怎能討厭寫作？先做到不討厭，再來談如何用文字說服、推銷。就從寫部落格開始，是個好選擇。

對了，別一開始就煩惱要為自己弄個網站，先在方格子上寫吧。

四：寫電子報

電子報，我會把它視為比部落格還要更進階一點。

部落格，誰都能讀，自由的讀；電子報不一樣，會需要讀者做點什麼事，付出一點時間，貢獻他們個人的電子信箱，每週、每個月還要為了你的電子報，特別點開信箱，只為了讀你寫的文章。

電子報，如果經營起來，絕對會是你人生當中，最重要的資產之一。想像有一群人那麼信任你，對你不離不棄，而你只需要承諾他們，固定會在某些時候，寫信給他們，這樣就夠了。

如果哪天你缺錢，或想自立為王，推銷好的產品，哪還需要擔心沒有市場？

五：改寫你看到的文案

留意你身邊的人、你做過的事、你經過的物。

用你的專業，為其點綴，賦予靈魂。

我有個秘密，不怕你笑——我超愛吃八蒜包。吃完，嘴巴會充滿蒜味，女友總是敬而遠之，所以我拉她一起吃。

我還沒有這個榮幸與八蒜包正式合作，但我真的很喜歡在充滿蒜味的麵包中，注入乳酪的這個想法。

我看到官網上的的品牌精神文案其實個性相當鮮明，產品文案敘述卻意外的有些平鋪直敘，所以手癢，想延續其強調的品牌精神，用文案為商品稍加點綴。

把臉皮養厚，大方公開分享你的專業

不為炫耀，是為了得到回饋，得到回饋，才有改善的機會 。

別在暗地裡埋頭努力，別躲在書中的世界，說你想要精進自己。該是時候把你目前學到的，用力地應用在現實中。

實作的越多，進步的就越快。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航