從寫情書到改文案：五個我親身實證有效的方式，助你培養文字說服力
我們想讓你知道的是
文案，那就是實際去寫、去想，該怎麼把一件事說到讓人心動？以下，是我正式走入文案職涯前就長年在做的練習，這些練習也讓我對文案有了一些不同於主流的見解。
文：賽門報一下
水電工、廚師、文案寫手，本質上來說，這些職業其實沒什麼不同。無論你用嚴肅的訪問或輕鬆的閒聊，當問到這些專業工作者是如何把專業技藝磨練到「看起來」很輕鬆，外行人「做起來」卻很茫然的？
無論對方話多話少，講話稍有包裝或一針見血，其實回答都差不多：
熟能生巧。
四個字即能概括。
看書，頂多只能讓你對某項專業領域稍微有點概念，或頂多只記得住幾個專有名詞。能幫助你的地方，非常有限。所以實作比什麼都來得重要。
學習文案，怎麼可能隨便套用幾個框架，就能幫助你銷售的商品、服務熱賣；怎麼可能按照自身喜好，只說自己想說的，就一廂情願祈禱你能說服對方？
你必須實際練習。
說到文案，那就是實際去寫、去想，該怎麼把一件事說到讓人心動？
以下，是我正式走入文案職涯前，就長年在做的練習，這些練習也讓我對文案有了一些不同於主流的見解。
一：寫情書
一切的開端都要從這裡說起。
我是個感性的人，國中時期對於愛情多少有些憧憬，但我不明所以，也不敢與喜歡的女孩互動。但沒有互動，就意味著這段情愫僅止於單方面而已，無法邀請對方參與，讓愛的種子萌芽。
愛慕之情，忍到無法再忍時，就會自己找到出口。所以，我決定寄情於書寫，請同學代勞，幫我把愛傳出去。
現在回首，才知道，原來童稚的自己是如此花心，見一個愛一個。
若能把送出去的信拿回來收藏，我想，幾乎都能堆成一座山了。
二：寫「自我推銷」信
文案，是用文字說服、推銷的一門專業。
談到文案，如果只是純粹分享怎麼寫銷售文案、怎麼寫社群文案、怎麼寫其他各式文案，我覺得那樣看待文案，未免過於侷限。
文案，幫助我達成很多事，像是應徵工作。
我曾寫過幾封Email向業務主管推銷自己，撬開了在一家外商工作的機會大門；中、英版本，我都寫。當然，不是寫落落長的自傳，你得想辦法讓對方看到你的自薦信時產生興趣，然後從「掃描」，到真的「讀」下去。
推銷其他產品前，先試著把自己推銷出去。
三：寫部落格
能生在現在這個時代，真的是太幸福了。你去Google「寫作平台」這四個字，搜尋結果就會洋洋灑灑地秀出一大堆供你寫作空間的平台，還不用你額外花錢。
方格子就很棒，以創作者為中心，為創作者、寫作者著想，想讓這個時代的創作人才不會餓死。
若想培養文字說服力，你怎能討厭寫作？先做到不討厭，再來談如何用文字說服、推銷。就從寫部落格開始，是個好選擇。
對了，別一開始就煩惱要為自己弄個網站，先在方格子上寫吧。
四：寫電子報
電子報，我會把它視為比部落格還要更進階一點。
部落格，誰都能讀，自由的讀；電子報不一樣，會需要讀者做點什麼事，付出一點時間，貢獻他們個人的電子信箱，每週、每個月還要為了你的電子報，特別點開信箱，只為了讀你寫的文章。
電子報，如果經營起來，絕對會是你人生當中，最重要的資產之一。想像有一群人那麼信任你，對你不離不棄，而你只需要承諾他們，固定會在某些時候，寫信給他們，這樣就夠了。
如果哪天你缺錢，或想自立為王，推銷好的產品，哪還需要擔心沒有市場？
五：改寫你看到的文案
留意你身邊的人、你做過的事、你經過的物。
用你的專業，為其點綴，賦予靈魂。
我有個秘密，不怕你笑——我超愛吃八蒜包。吃完，嘴巴會充滿蒜味，女友總是敬而遠之，所以我拉她一起吃。
我還沒有這個榮幸與八蒜包正式合作，但我真的很喜歡在充滿蒜味的麵包中，注入乳酪的這個想法。
我看到官網上的的品牌精神文案其實個性相當鮮明，產品文案敘述卻意外的有些平鋪直敘，所以手癢，想延續其強調的品牌精神，用文案為商品稍加點綴。
把臉皮養厚，大方公開分享你的專業
不為炫耀，是為了得到回饋，得到回饋，才有改善的機會 。
別在暗地裡埋頭努力，別躲在書中的世界，說你想要精進自己。該是時候把你目前學到的，用力地應用在現實中。
實作的越多，進步的就越快。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
雖然現在官網活動還沒開跑，但 pCloud 確定會在農曆新年推出超優惠方案，活動期間為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 24 日，活動只有短短 5 天要好好把握。這檔農曆新年促銷活動是針對個人終身制方案，500GB、2TB、10TB 個人終身方案都會有優惠價格，500GB 個人終身價折扣後為 139 美元、2TB 個人終身方案折扣價為 279 美元、10TB 個人終身方案折扣價為 890 美元，折扣幅度高達 85%。
pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。