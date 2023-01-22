TNL+ 2023/01/22,
影劇

《鋒迴路轉：抽絲剝繭》：情理之內、意料之外，近十年來最強的黑色電影經典

《鋒迴路轉：抽絲剝繭》：情理之內、意料之外，近十年來最強的黑色電影經典
Photo Credit: 《鋒迴路轉・抽絲剝繭》

我們想讓你知道的是

繼2019年導演雷恩・強生端出偵探驚悚片《鋒迴路轉》，獲得一片好評，2022年續集《鋒迴路轉・抽絲剝繭》可以說是更上一層樓。比起前作僅是猜是誰殺了小說家，這次直到劇情翻轉之前，連誰是潛在的被害者都撲朔迷離。

（內文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

2022年影史經典。

自美國好萊塢50年代的黑色電影開啟了黑色驚悚偵探片的黃金時代，《雙重保險》為奠基的經典之作，後來的希區考克（Alfred Hitchcock），更寫下黑色電影的影史標準。自此之後，即使其他類型片為之盛行，取代其榮光，但此後幾十年，偵探懸疑元素的電影，仍時不時會冒出佳作。

2019年，雷恩・強生（Rian Craig Johnson）以偵探驚悚片《鋒迴路轉》，技驚四座，被譽為偵探驚悚片的新生代大導。

還不到50歲的雷恩・強生，從2005年的處女作開始，扣除大片《星際大戰：最後的絕地武士》外，都以自創的偵探片為主，甚至也客串了知名影集《絕命毒師》三集的導演，可說風格頗為統一，電影口碑相當優異，讓他備受注目，深受黑色電影粉絲喜愛。

由雷恩・強生自編自導的《鋒迴路轉》，創造了由007丹尼爾・克雷格（Daniel Wroughton Crai）飾演的貝諾瓦・白朗偵探，以硬漢外表，帶著惡趣味的幽默風趣，並溫馨關懷的鮮明性格，成功建立了一個新世紀黑色偵探的巧妙形象，也博得許多好評。

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Photo Credit: 《鋒迴路轉・抽絲剝繭》

時隔三年，續集《鋒迴路轉：抽絲剝繭》於2022年12月底在網飛播映，隨即拿下世界各地的網飛觀看榜首，口碑猶勝前作，無論是人物的心理糾葛，命案的峰迴路轉，都勝過首集，也讓雷恩・強生的聲勢再次扶搖直上，讓許多觀眾敲碗三部曲的續作。

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