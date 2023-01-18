印尼中資廠流血衝突造成兩人死亡，專家：恐引發當地反中情緒
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這場暴動發生在印尼位於蘇拉威西島（Sulawesi）莫羅瓦利縣（Morowali）一座由中國江蘇德龍鎳業（Jiangsu Delong Nickel Industry）擁有的PT Gunbuster鎳工業（GNI）冶煉廠，造成1名印尼人和1名中國人死亡。中蘇拉威西警方發言人迪迪克·蘇普拉諾托（Didik Supranoto）表示，數輛公司車輛遭到燒毀、約100間宿舍也遭破壞，71人遭拘留。 專家示警，若有關當局未能妥善處理此事件，印尼的反中情緒恐將蔓延。
文：林柏宏
印尼一家中資鎳冶煉廠上週末出現抗議及流血暴動，導致兩名工人死亡。儘管這家工廠已於星期二恢復了生產，但是觀察人士表示，印尼政府應拉高調查層級釐清事情真相，當地中資企業也應優先考慮僱用符合公司要求的印尼人，而不是輕易引進中國人前往當地工作。
此外，專家也示警，若有關當局未能妥善處理此事件，印尼的反中情緒恐將蔓延。
印尼官員表示，印尼一家鎳礦廠員工1月14日進行抗議，要求提高薪資及工作安全條件，但抗議演變成致命衝突，造成兩人不幸喪生。
鎳廠致命暴動 學者：印尼應拉高調查層級
這場暴動發生在印尼位於蘇拉威西島（Sulawesi）莫羅瓦利縣（Morowali）一座由中國江蘇德龍鎳業（Jiangsu Delong Nickel Industry）擁有的PT Gunbuster鎳工業（GNI）冶煉廠，造成1名印尼人和1名中國人死亡。中蘇拉威西警方發言人迪迪克·蘇普拉諾托（Didik Supranoto）表示，數輛公司車輛遭到燒毀、約100間宿舍也遭破壞，71人遭拘留。
在衝突一度造成工廠短暫停工後，目前工廠已復工。
對於這起事件，GNI在一份聲明中表示，「公司與執法人員立即對各方造成物質和非物質損害，甚至人員傷亡的事件展開深入且徹底的調查。」印尼工業部長阿古斯·古米旺·卡達薩斯米達（Agus Gumiwang Kartasasmita）則向遇難者表示哀悼，並敦促工人和管理階層進行對話，後者也須充分遵守包含工人權利和安全標準等法規。
儘管鎳業公司已表明將釐清事件經過，但印尼巴查查蘭大學（Padjadjaran University）國際關係學系副教授雷扎亞（Teuku Rezasyah）對美國之音表示，有鑑於此事件已引發各界高度關注，調查單位應拉高至國家和省級行政層級，他說：「印尼國家和省級當局需要進行徹底調查，找出問題的根源。」
中國外交部發言人汪文斌則於週一的例行記者會上說，事件發生後「中國駐印尼使館立即會同印尼有關方面採取有效措施處置...中方將繼續同印尼方面保持溝通，推動事件得到依法妥善處理。」
示威及工人衝突原因
印尼伊斯蘭教大學（UII）國際關係學系助理教授赫馬特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）在英文線上時事雜誌《外交家》（The Diplomat）撰文指出，印尼「全國工人工會」（SPN）於上週六與GNI舉行會議時，提出包括實施職業安全程序、為工人提供個人防護設備、停止扣除工資，和重新僱用因罷工而被解僱的SPN成員等8項要求。
然而，雙方並未在會上達成一致意見。隨後，SPN工人於同日號召罷工，印尼籍員工並邀請其他工人舉行示威，但遭到中國工人拒絕。這導致兩組工人使用鐵和其他工廠設備進行鬥毆。
赫馬特還說，莫羅瓦利縣的鎳礦工廠近期已發生過多起工傷事故，其中部分事故還造成工人傷亡。 GNI前員工，同時也是參與抗議的人士明咕·布魯（Minggu Bulu）也對路透社說：「工作衛生和安全情況相當糟糕，所以我們要求公司依法執行。」布魯並補充表示，工人也缺乏適當的安全裝備。
（《美國之音》提供的印尼工廠衝突畫面）
印尼中資員工疑遭剝削
據路透社消息，GNI這座斥資27億美元的鎳冶煉工廠於2021年末啟用，年產量達180萬噸。台媒中央社則報導，衝突事發地印尼蘇拉威西島上有許多工業園區，被中國媒體稱為「一帶一路」倡議「重點項目」，吸引不少中國工人赴當地工作。
不過，中央社引述美國民間組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch）報告表示，當地超過100位中國工人曾對「中國勞工觀察」求助，表示他們時常面臨護照遭沒收、工資被扣，以及超時工作等問題，顯示「權益遭剝削的情況相當普遍」。
對此，台灣佛光大學公共事務學系教授兼國際暨兩岸事務處國際長陳尚懋表示，先前在越南的台資工廠也發生過當地員工的抗議事件，主因就是中國籍主管管理不當，因此他認為，這次事件恐是重蹈過往覆轍，中國籍主管或中資在印尼的經營方式可能出現問題。
陳尚懋告訴美國之音：「（先前）台灣公司、台灣的老闆，用了中國的主管，去管理越南的員工，那這當中中國的主管，因為他們就是用一種比較高壓的一種方式來去管理，所以造成了越南員工的一個反彈，才會有這樣的事情發生。所以我想這一次的這個事情，大概就是中國中階主管，他們對於員工管理所引發的一些問題。」
《亞洲時報》（Asia Times）1月17日的報導也指出，雖然中國企業經常被指責加速環境破壞，以及加深東道國債務和助長腐敗，但很少有人關注他們如何對待包含本國國民在內的工人。
此外，《亞洲時報》報導表示，印尼政府批評人士認為，由於中國投資者在過去十年對印尼經濟發展做出的貢獻，當地官員傾向對大型中國投資者「溫和謹慎對待」（treated with kid gloves）。據估計，中國2022年對印尼投資估計達70億美元。
印尼反中情緒恐蔓延
儘管中國對印尼投資金額甚鉅，但巴查查蘭大學的雷扎亞表示，印尼中資並未優先考慮工廠附近居民的工作機會，而是從中國引進員工去當地工作，這讓印尼民眾感到不滿。
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
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齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）