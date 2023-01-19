北京亮馬橋「白紙運動」抗議之後，越來越多年輕人發現自己的朋友「失聯」了
我們想讓你知道的是
11月27日晚的北京亮馬橋抗議事件已經過去一個半月，許多嚴格的防疫政策在此後不久就不再執行。這件事的討論熱度已經不如從前，但對不少參與這起抗議的當事人來說，他們的生活從此發生了不可逆的變化。
文：劉文
1月15日，不少推特帳號，包括「新聞調查」等，都發布了北京亮馬橋事件失聯名單。目前發布的名單中，共有21人，統計截至1月7日，其中有些人使用的是網名或者暱稱，有些人則有全名，職業等更為詳細的資料。
當記者詢問亮馬橋事件的參與者時，有4位參與者都表示有認識的人在名單上，也確實處於失聯的狀態，其中一名告訴記者有在1月7日之後，又有2位朋友失去了聯繫。2位亮馬橋抗議的參與者接受了記者的採訪，說出了他們從11月27日到現在的遭遇。
「朋友的失聯對我觸動很大」
博藝（化名）認識失聯名單中的6個人，有些人是在網上熟悉的，線下則和李思琪、翟登蕊（兩人均在失聯名單上）見過面，也在一些項目上進行過合作。
提到11月27日當晚的抗議，他說自己去亮馬橋的時候，就做好了可能會被請去「喝茶」的準備。他認為當天去的大多數人都應該是比較關注外網和外國媒體的，接觸過有參與公民運動的人被請喝茶被拘留的新聞，也應該意識到這件事可能會帶來的後果。
但事件結束後，他回想起自己在那幾天裡發的微信朋友圈，還是有點擔心和害怕，覺得自己有些內容寫得不夠謹慎，涉及到了比較敏感的內容。但他又抱有僥倖心理，覺得事件發生的當下，很多人都在朋友圈裡發了比較激烈的內容，他的相比而言可能也並沒有那麼顯眼。
陸陸續續地，大多數去到亮馬河現場的朋友都受到了警告，有些人是被電話警告，有些是民警直接上門，有些是警察要求去當地附近的派出所。詢問的內容都很相似：詢問27日晚上在哪裡、幹什麼、為什麼要去亮馬橋，最後警察要求不要參與類似的事件。這樣的警告持續大約一、兩個小時，主要是進行提醒，也沒有什麼後續的事情發生。
根據博藝回憶，李思琪是在29日被警察找，她曾向博藝敘述過自己被找的經歷。她和幾位朋友在telegram群組中討論這次抗議活動，而被警察問話的當下，警察已經掌握了群組中聊天的截圖，警察同時還出示了她和幾位朋友在抗議現場的圖片證據，也知道她當天帶了A4白紙去到現場，詢問了她為什麼攜帶白紙。
博藝將李思琪的問話經歷和其他人進行比較，本能地覺得情況有些不妙。但直到李思琪12月18日失聯前，他都能夠聯繫地上李思琪，知道她的人身自由並沒有被限制。再加上當時全國防疫政策進行了180度的轉變，許多嚴格的封控措施都被廢除，當天抗議的部分訴求已經達到，這讓他一度覺得樂觀，卻沒有想到從12月中下旬開始，陸陸續續有朋友失聯。
他表示，朋友的失聯對他起了很大的觸動。他對記者說：「之前有很多社會事件，有很多人被抓，會感到心痛，沒有這麼切身。亮馬河一起被抓的那些人，就是我的朋友，和我朋友的朋友，太近了。」他所瞭解的幾位目前失聯的人都在同一個telegram群組中。他事後看在亮馬橋現場拍攝的照片，發現自己當時離李思琪他們一行人很近，可能現場就碰過面，或者擦肩而過過。抗議結束後，他們還邀請他一起吃宵夜，他當時拒絕了，但事後回想起來，如果當天和他們一起去宵夜的話，他可能也會加這個群組，現在可能也會失聯。
「這件事離我太近了，」他反覆強調這一點，「你會感到自己可能有點幸運，自己還是安全的，是一種幸運。也會有些愧疚，因為你知道有其他人在替你承受這種痛苦。」
精神壓力很大，感覺全身的力氣被抽空
曉雲（化名）是失聯女生楊柳的朋友。在接受採訪時，她一直說因為自己經常關注和參與公民運動，以為有危險被失聯的會是自己，覺得自己會是麻煩最大的那一個。27日當天，她得知亮馬橋發生抗議的當天，原本並不想去，因為看到前一天晚上上海烏魯木齊路的影片，其中有警察和抗議現場的民眾發生肢體衝突的片段，她覺得自己身體素質不好，跑步也不快，可能不適合參與。
後來她是和一位更年輕的女生一起去的現場，她覺得自己有保護這位年輕女生的義務，最後也確保這位女生安全到家了。
她自己回到家的時候已經是凌晨快天亮了，雖然當晚的警察非常克制，但她還是有些後怕，覺得這件事不會就這麼結束了。到家沒多久，她的母親打電話給她，問北京出什麼事了，她搪塞了過去。她的母親並不支持她參與公民運動，也不贊同她的許多言論，她也都對父母保密。
楊柳失聯後，她的精神壓力變得很大，而陳晃失聯後，她的承受壓力就更大了。「現在一天一包煙，抽到胸痛，還經常酗酒。」她告訴記者，最近幾天走在路上的時候會像強迫症一樣看周圍的車，隨時都擔心會有人直接衝上來把她帶走。回到家之後，她的第一件事就是掛鎖，家裡的兩道門都牢牢鎖上之後，她才能稍微鬆一口氣。因為這樣警察破門而入也需要一點時間，或許可以讓她有機會把手機裡的敏感訊息清理一番。
但她還是盡量理性地去分析事情的原委。她去見了一位失聯女生的母親，知道了失聯前後發生的事情，警察和母親之間的交談，但當她想要提供幫助時，失聯女生的母親卻不信任她，交流的過程很不愉快。那幾天，她覺得全身的力氣都被抽空了，「完全不想吃飯，完全嚼不動東西，有時候甚至都意識不到自己還沒吃飯。」
不後悔當初參與抗議的決定
12月初，封控政策轉變之後，有不少人罵當時參與抗議的人是「躺匪」，要讓他們為解封後死去的人負責。一邊承受著輿論的攻擊，一邊經歷著朋友失聯的心理折磨，但曉雲和博藝都表示自己並不後悔當時參與抗議的決定。
Tags：
【跨域生態系系列專訪 】廢材再生循環跨域生態系 — 回收大理石、蚵殼，化身珊瑚孵育器
我們想讓你知道的是
珊瑚復育是全球性的課題，不只台灣，世界各國都致力於海洋復育，例如澳洲政府與企業就投入了很多資源，一直在尋找更好的解方。
除了環境保育，生態系更長遠的願景， 是希望在海底造林，達到生態推廣與觀光旅遊的理想。
在東北角浮潛勝地龍洞，許多廢棄九孔池因池內風浪小、生態豐富，成為潛客的熱點。2022年11月的龍洞海邊，在一處被老龍洞人稱為「蚊子坑」的廢棄九孔池旁，有一群人竭力往海底張望，不是為了浮潛，而是在搜尋海中的「四葉幸運草」。
「找到了，你們上次種下的珊瑚在那邊！」人稱「珊瑚媽媽」的台灣山海天使保育協會秘書長陳映伶，呼喊金屬中心的研究人員過來觀測，在兩米深的九孔池底，一片白色的四葉幸運草基座上，有三株小珊瑚挺立生長。
這片白色四葉幸運草珊瑚基座，成分來自於廢棄大理石與牡蠣殼，透過「循環經濟」的理念與技術，再生成為復育珊瑚的搖籃。這是一群企業家、設計師、工程師與環境保育者跨域共創的結晶，讓花蓮的大理石廢料與嘉義東石的牡蠣殼不再只是廢棄物，能在大海中創造新價值。
時間倒轉一年，故事開始於一場在海邊舉行的會議。2021年年底，一群企業家與設計師為了一個因循環經濟而誕生的新材料而聚集，來到東北風冷冽的基隆，他們是擅長異質材料創新設計的澄市有限公司（簡稱澄市設計）、經營大理石原石與製品進出口的石材業者，與具備3D列印技術的瑞比德科技及台灣天馬科技等企業代表，共同來到國立海洋科技博物館，熱烈討論由大理石廢料與牡蠣殼再造的新材質，在各自的領域創新運用的可能性。
石材業者面臨每年上百噸廢料的困境，從2020 年開始和金屬中心進行再生材料開發，已成功運用廢石材料製造再生材料。
開發出來的新材料，是由成份為「生物碳酸鈣」的牡蠣殼與礦物「二氧化矽」的大理石混合而成，藉由不同比例與轉換溫度，形成多樣態轉換材（Poly-T Material）。「在應用面，這個新材料多孔隙，有過濾與耐火的特性。」金屬中心鎔鑄組組長郭信宏表示，在發想會議上，大家發現新材質與珊瑚的質地接近，都是碳酸鈣，或許可以應用於珊瑚復育。
循環經濟材料，成海洋復育尖兵
其中，海科館也提供相關的專業知識與珊瑚復育經驗，表示珊瑚復育用的基石材料多以進口活石製作，或以石膏、塑膠、壓克力等進行使用，但近年國際上也逐漸禁止活石的開採，台灣在珊瑚復育目前還沒找到理想的材質。
「珊瑚是海洋裡的熱帶雨林，其生物多樣性是海洋生態系裡最高也最豐富的，整個海洋有大約1/4生物的一輩子或一輩子中的某些時間會在珊瑚礁生態系裡度過。」在海科館長年擔任志工、也投入復育珊瑚志業超過十年的陳映伶表示，珊瑚也是一種傲嬌的動物，要在溫度、日照與無污染等條件都到位的環境才能生長，在台灣北海岸因過度開發，導致珊瑚死亡或白化，連帶破壞許多海洋生物的棲地。
眾人有了共識，對循環經濟材料應用於復育珊瑚的可能性充滿期待，但在這條還沒人走過的路上，從研發、設計、測試到場域認證，需要跨域性的技術整合，才有機會落地。此時澄市設計共同創辦人暨總經理林洧緹站出來擔起基石者角色，連結瑞比德科技與台灣天馬科技等企業利基者，共同守護「珊瑚礁生態系」，在經濟部中小企業處的支持與金屬中心的輔導下，組建「跨域生態系」，展開為期一年從循環經濟到海洋復育的創新計畫。
「關於廢材，既然我們有把它生產出來的能力，也必須要有把它回收再利用的義務。」對林洧緹來說，主導循環經濟計畫不是第一次。主修藝術的林洧緹是鈑金廠二代，2014年父親離世後與妹妹共同接手，除了以女力振興鈑金本業，更從藝術家的角度來看材質，創立Douxteel 品牌，與設計師合作，利用廢棄鈑金邊角料，製作以「峽谷」為名的藝術品與吧檯，以及像月光映照在水面的點心盤「月盤」，屢次獲得國際獎項肯定。
生態系的組隊從擬定策略藍圖開始，林洧緹以終為始，從市場行銷面回推研發與設計路徑，兼顧環境保育與市場性。「最早我們在想怎麼把這個東西賣到全世界，甚至它不只是賣產品，我們可以去做體驗、做觀光。」從珊瑚與循環經濟為主題出發，林洧緹規劃了「珊瑚復育」（CSR社會責任）、「水族造景」（to B，面向企業客戶）與「珊瑚商品與體驗」（to C，面向個人用戶）等三種不同市場的策略，與生態系夥伴共同推進。
在計畫核心「珊瑚復育」的策略裡，除了環境保育，生態系更長遠的願景，是希望在海底造林，達到生態推廣與觀光旅遊的理想。在此之前，要開發出新材質的珊瑚復育底座，生態系團隊需要通過「材料配方的研發」與「珊瑚底座型態的設計」兩大考驗。
金屬中心的工程師團隊，擔綱材料研發的角色，在實驗室裡擺進大水族箱，嘗試不同配比的大理石與牡蠣殼，試圖模擬材質在水中的耐受度。但這還不夠，畢竟珊瑚生長的環境是大海，還要找到能測試真實海流沖刷、鹽分與酸鹼度等環境考驗的場域。於是，團隊找上在龍洞九孔池復育珊瑚的陳映伶，加入生態系成為場域驗證的利基者。
材質大變身，成珊瑚再生底座
新材質要通過大海的考驗，可不容易。「我還記得拿到第一批實驗材質，放進海裡沒多久，就像發泡錠一樣的溶解在海裡了。」陳映伶回憶，當初把這個消息回報給研發團隊，整個群組瞬間陷入愁雲慘霧。
「海裡的鹽分與其他物質，會讓材料產生變化，需要找到加強材質穩定性的方法。」金屬中心鎔鑄組的工程師陸致瑋表示，找到穩定性夠又不會污染海洋的配方，是整個計畫需要突破的第一個挑戰。於是團隊不斷調整配方，進行一波又一波的修改與測試，藉由陳映伶與海科館的回饋，以及用軟體模擬材質更長時間在海水中的狀態，來進行材料調整。
但有了好的材質，底座要做成什麼形狀，才能讓珊瑚穩定生長，也讓進行復育的潛水員容易操作？於是，在肆參伍創意現場有限公司擔任設計顧問，同時也是中原大學設計系助理教授的施昌甫，帶領設計團隊加入生態系團隊，擔起珊瑚底座造型設計的任務。
於是，施昌甫為了能快速駕馭「人海介面」的設計，開始跟陳映伶學習珊瑚與海洋的知識，了解需求與使用情境。「好的珊瑚底座有三個要點：第一要堅硬，第二表面要粗糙，第三要讓潛水員可以搬得動。」研究珊瑚復育超過十年的陳映伶表示，復育珊瑚的步驟，就是把折枝下來的小珊瑚，用塑鋼土固定在底座上，讓潛水員帶到海底固定。所以「堅硬」是為了抵抗海流與鹽分侵蝕，「粗糙」則是為了讓珊瑚容易附著。
有阻浪效果的九孔池，如同珊瑚的幼兒園，在底座上的小珊瑚順利活下來、長大之後，就可以搬移到龍洞和美漁港，回到更廣闊的大海裡。此時，一片片珊瑚底座就需要彼此卡接，讓珊瑚能像在自然環境一樣的成群結隊，成為海洋生物更好的棲息地。
因此，設計師在設計底座上，多了一個「可拼接延伸」的任務。施昌甫帶領設計師團隊，一連召開數場設計工作坊，讓不同設計師來認識珊瑚與大海，共同研發，冰棒形、六角形、葉片形……眾人集思廣益，要找出最適合復育珊瑚的底座造型。
於是，整個生態系由澄市設計主控產品發想與策略規劃、石材業者提供廢棄石材與料源篩選、珊瑚媽媽提供使用情境與場域驗證、金屬中心研究材質的穩定性、肆參伍創意現場負責產品設計，但這樣還不夠，設計與研發還要兼顧製造，要符合能夠量產的條件。此時，就屬於瑞比德科技與台灣天馬科技範疇，兩家公司肩負起製造與量產的工作，以3D列印的技術，把製造面的可行性反饋給團隊，來進行設計與材質的調整。
「過去在循環經濟的材料開發上，最後常常卡在不能量產或成本控制上，廢材再生的造價高於普通材料，也會阻礙上市。」金屬中心企廣處產業化推動專案經理黃偉咸表示，為了讓產品能落地，在無前例可循的狀況下，各方憑藉專業本領與熱忱，一同去枋寮大理石切割廠了解材料、到龍洞看珊瑚生長的場域。經過無數次的研發、設計與驗證調校，「四葉幸運草」形態的珊瑚底座終於誕生。
「這是我目前用過算最好用的底座，我打80 分。」陳映伶滿意的表示，「四葉幸運草」底座材質穩定，耐衝擊與鹽分；底座上的十字溝槽，方便珊瑚礁的固定，底座之間更能以交叉方式彼此組合，在海底構築大片魚礁，提供海底生物更大片的棲息地。此外，更難得的是，其材料售價低於市售25%以上，在市場上極具競爭力。
海洋造林不是夢，藍色的開心農場
「「四葉幸運草」底座研發的成功，也打開生態系to B（面向企業客戶）的市場大門。國內不少經營海洋場館或在做海洋生物復育的企業，對新循環經濟新材料在海洋的應用深感興趣，紛紛提出各種合作的可能性。像桃園的Xpark 水族館，就希望委託生態系進行入口展示水族箱的造景。
此外，澄市設計與肆參伍創意現場，更積極運用新材質多孔隙的特性，研發出珊瑚造型的擴香石；也以珊瑚為主題，以新材質設計紙鎮、燈座等商品，希望打開2C（面向一般用戶）的市場，推廣復育珊瑚的理念。
在計畫的最初，林洧緹就提出希望發展「體驗」活動，認為這可能會成為計畫最能深入人心、最具感染力的一環。「當時我跟大家說，希望可以實現種珊瑚的『開心農場』。」林洧緹笑著表示，生態系的夢想最後終於成真。
2022 年下半年，一群群小朋友出現在和美漁港的港邊，一邊彩繪自己的幸運草底座，一邊學習循環經濟與珊瑚復育的知識，最後親手種下珊瑚，交給潛水員固定在海中。在台灣山海天使保育協會的帶領下，「種珊瑚」的過程被設計成教案，推廣海洋與環境教育。
在跨域生態系夥伴、保育人員與大小朋友們的協力下，如今，和美漁港海底下已種下兩百多棵珊瑚，欣欣向榮。「經過我們下水調查，珊瑚礁附近有60多種魚類，還有螃蟹、貝類，龍蝦也會過來。」陳映伶表示海底生態日漸豐富，珊瑚礁生態系慢慢回來了。
當海底的珊瑚花園復育起來，會帶動教育、浮潛、觀光旅遊與住宿等商機，國外已有復育珊瑚打造度假村的成功案例。「讓民眾付費來浮潛看珊瑚、種珊瑚，就可以累積保育基金，有更多資源能投入珊瑚保育。」林洧緹強調，今年種下珊瑚的民眾明年還會回來，欣賞自己去年種下的珊瑚，形成永續旅遊。
從循環經濟到珊瑚復育，是開發新材料的好奇心與對海洋復育的熱情，凝聚一群人的跨域合作，把山裡的廢材轉變成海裡的生命。以此為基礎，更多友善環境的材料創新，正在持續進行中。
【多元觀點】ESG永續議題下，開拓出新戰場
世新大學資訊管理系教授 ── 林宏遠專訪
珊瑚復育是全球性的課題，不只台灣，世界各國都致力於海洋復育，例如澳洲政府與企業就投入了很多資源，一直在尋找更好的解方。
跨域生態系之所以能聚集眾人，是因為看到一個商機，但單獨執行可能因為風險過高、跨領域能力未逮，或需要有人共同驗證等因素，集結不同領域的企業，共同往商機邁進。生態系在面對不同階段與不同成熟度的商機，適合不同的成果指標制定階段性目標。
以廢材再生循環跨域生態系來說，最大的挑戰是面對不明確的市場，以及尚未成熟的商機，然而追求永續發展、落實ESG已成為世界的必然趨勢，前景可期，就像在十年前談資安，看不到商機何在，但今日時機與市場成熟，成為炙手可熱的事業。
因此，可以試著用較長遠的眼光，來看這個生態系的發展，現階段可考慮以「服務驗證」（PoS，Prove of Service）的角度來衡量其成果。試著利用建立起來的協同合作平台，發展出新的產品或服務方案（例如：生態觀光、主題式文創商品……等），對應到特定的客群並帶來重複消費的行為，這樣就能證明這個商機在這個階段是有機會的，後面有放大及獲利的可能性。
面對尚不明確的市場，看不清楚在哪裡，但不要急著開槍。以生態系團隊文化來說，此生態系由設計師、研發製造人員與海洋保育人員組成，具備面對市場的觀察力與耐心，也有足夠的價值核心型生態系 ╳ 廢材再生循環跨域生態系回收大理石、蚵殼，化身珊瑚孵育器6熱忱與互信基礎，才能夠在一個尚且模糊並充滿灰色地帶的戰場上共同開拓。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。