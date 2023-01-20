2023/01/20,
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【專訪】日本數位大臣河野太郎：面對中國擴軍，鄰國有必要採取措施

【專訪】日本數位大臣河野太郎：面對中國擴軍，鄰國有必要採取措施
Photo Credit: GettyImages

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作為西方重要工業國家，德國和日本都面對如何與崛起的中國打交道的難題。而日本作為中國的鄰國，還面對更直接的安全挑戰。《德國之聲》電視採訪了正在柏林訪問的日本數位大臣河野太郎。他還曾在內閣擔任外務大臣和防衛大臣。

文：Richard Walker
受訪對象：河野太郎（日本數位大臣）

  • 德國之聲：河野先生，在您來到德國之際，正值亞洲在德國視野中佔據重要地位。就如何應對中國，德國政府正在制定一份新的戰略。而這對日本來說是一個熟悉的話題。您曾任外務和防衛大臣，在任期間肯定也經常思考這個問題。目前，中國對日本來說是多大的挑戰？

河野太郎：過去兩千年裡我們（國家）都與中國為鄰，接下來的很多世紀，我們還將是鄰居。這是一個現實：我們是中國的鄰邦。遺憾的是，過去30年裡，中國的軍費開支急劇增加，至少增長了42倍。他們同時擴大了海陸空三軍。因此我們需要十分注意地審視中國的軍事擴張

  • 德國之聲：因此，您的政府修改了自己的國家安全戰略日本首相剛剛在華盛頓與拜登總統會面談及此事進行了極為密切的協調還增加了日本的軍事開支您能解釋一下日本在這方面正在做什麼嗎

河野太郎：中國的艦艇在尖閣群島周圍侵犯我們的領海。他們的一些船隻一直停留在附近水域。在過去多年裡，我們的航空自衛隊戰鬥機不得不每天至少兩次與中國的飛機在空中據守爭奪。因此，在東中國海、南中國海及至太平洋，我們對中國都須要十分警惕。因此，我認為志同道合的國家需要坐在一起，就如何在軍事方面應對中國拿出一個一致的戰略。

  • 德國之聲：您曾提出過「亞洲北約」的設想。這具體應該如何實現？是北約向亞洲擴張，加入像日本和澳洲這樣的國家嗎？

河野太郎：作為內閣部長，我不方便談論這個問題。

  • 德國之聲：那麼，您個人的意見……

河野太郎：我目前不能談這個問題。

  • 德國之聲：那我們來看一下您具體負責的數位領域，中國也是一個重要的因素。比如現在很多國家正在討論的一個話題是TikTok美國正在激烈爭論是否應禁止這一應用。從您的角度看，TikTok有多危險？

河野太郎：我們正在研判它的背後是什麼，然後我們的政府會做出相應的決定。

  • 德國之聲：您是否能透露，有哪些可能性，禁止也在考慮之列嗎？

河野太郎：政府將會做出決定。

  • 德國之聲：以美國為例，聯邦通訊委員會（FCC）的一位委員呼籲在美國徹底禁止這一應用。而與日本有著密切合作的印度，則在幾年前就禁止了TikTok您能理解他們做出此類決定的出發點嗎？

河野太郎：日本將獨立於其他國家做出自己的決定。

  • 德國之聲：如您所說，日本正在就與中國有關的一系列問題和其他志同道合的國家特別是與美國進行密切的協調從中國的角度看——人們越來越多地聽到這種聲音他們覺得這是在試圖遏制中國對此您怎麼看？

河野太郎：中國在試圖擴大其軍事影響力，生活在周邊人們需要採取必要的措施

  • 德國之聲：讓我們來談談台灣。人們越來越擔心，在未來幾年裡，中國方面可能會對台灣動武，習近平對此發出了公開的威脅。您是否擔心在未來幾年內，這種情況真的會發生？

河野太郎：單方面試圖改變現狀的做法值得所有人擔憂。

  • 德國之聲：日本今年是G7集團輪值主席，也就是說代表了世界上主要的自由、民主的富裕國家。作為數位大臣，您也在其中扮演一個重要角色。您的優先事項是什麼？您想要對其他G7國家傳達的訊息是什麼？

河野太郎：我將在4月主持G7數位部長會議。我認為我們的首要任務是DFFT：互信基礎上的數據自由流動。我認為跨境數據流目前對每個經濟體都是非常重要的議題。有GDPR（數據保護法規）的歐洲和少有監管的美國正在走一條不同的路。但我認為我們可以提高互操作性和透明度，以便所有企業可以在其他地區和國家開展業務。

  • 德國之聲：網路安全也是數位領域一個非常重要的部分日本新的國家安全戰略也重視網路安全以俄羅斯侵烏戰爭為例，俄羅斯無疑使用了網路戰，您對此有什麼看法？你們在監測該衝突中發現了什麼情況？

河野太郎：在戰爭開始之前，就有所謂的訊息戰和一些網路戰在進行。我認為這將是本世紀戰爭的特徵。因此，網路防禦不是能單獨做到的，因為犯罪者可以不受邊界的限制。所以我認為西方國家之間的協調比以前更重要。

  • 德國之聲：而在亞洲正如我們之前所談到的台灣正面臨著來自中國的持續網路攻擊日本的情況如何它所感受到的網路威脅是什麼是否也受到了來自中國的攻擊

河野太郎：是的，幾乎每天都有網路攻擊事件發生。去（2022）年夏天我們舉行了參議院選舉，我們已經看到來自日本以外的虛假訊息。因此，為了保護國家，為了保護我們的民主，我們真的需要加強我們的防禦能力。

  • 德國之聲：您說虛假訊息來自日本以外，尤其來自中國嗎

河野太郎：我們大體可以判斷它們來自哪裡。

  • 採訪內容有部分刪節。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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