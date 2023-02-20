日本商店街如何成為當地區民的生活綠洲？造就其成功的三大商業要素

自從大家紛紛自主心靈解封後，看到不少身邊的友人紛紛再度踏上久違的日本之旅。從美食的壽司、拉麵，生活類的超市，文化類的溫泉，短短的停留時間，應該都會有時間不夠用的感覺。

日本有哪個地方是可以一步滿足這類複合需求的地點嗎？有的，就是日本的商店街，在大約步行20分鐘的距離內，集結了各式各樣並且有不同特色，包括了美食、購物以及文化等，多元的個體小型店鋪所集結的區間，非常推薦給赴日觀光的人。

商店街的歷史脈絡

商店街在某個程度上，個人覺得跟多年前台灣南部夜市的概念類似。當消費者的物質需求逐漸興起，過去一家獨立類型專門店的模式，已經無法滿足顧客一次出門的購物清單需求。

而人口的增加也是一個原催生劑，1872年日本的人口只有約3500萬人，而到1912年，日本人口成長到約5000萬人，在這從左下往右上急速發展的人口直線過程中，消費者變多、商業規模感湧現，而當時大型綜合商場的概念也還沒出現，爲了能滿足多元的購物清單，所以以個人事業主為單位的小型專門店紛紛開始集結在同一個區域，商店街的商業模式就如此自然的成型了。

根據記錄，日本最早的商店街為成立在1894年的金沢片町商店街，一直到2022，經過百年後的現在，金沢片町商店街的商業模式還是持續在當地運作中。

那為何推薦商店街給赴日觀光的人呢？主要的原因也跟商店街能在日本大量發展的模式有關，下面搭配實際的商店街，説明其特殊的三個商業元素。

一：便利性的交通位置

成功商業設施的成功元素之一，「交通便利性」可說是商店街的重要構成元素之一。雖然每一個地點的交通狀況都不一定相同，但根據幾次居住在日本的不同的經驗來看，從住家出發走路到車站搭車，快接近車站的時候，幾乎都會經過商店街。

會有這結構，也是要拜日本跟歐美的馬車文化不同有關。

日本主要是以徒步爲主，在徒步的文化下，要推行電車搭配步行的移動組合是比較容易被接受，因為幾乎大小城鎮都會有車站，日本民眾靠電車移動的比例高，所以往車站移動變成居民幾乎每天的必經的日課之一，而店鋪也自然的集結在住民徒步往車站的路上，這樣就很容易攔截到要去搭車的人流。

這一點，要是在開車的社會，家用車出門後分別開往不同的方向，而且行車的速度快，國外的商店可是無法跟日本商店街一樣，在固定地點讓顧客停留的。所以大部分日本商店街都會坐落在距離車站近交通便利的位置。

觀光客在日本主要也是以徒步爲主，接近車站的商店街，就提了「交通便利性」的附加價值。像是東武鉄道東上線大山車站南口的ハッピーロード大山商店街距離車站多遠呢？車站直接連接商店街，一出車站馬上就到全長560公尺的屋頂商店街，即使下雨不用擔心移動的配套，非常的便利。

Photo Credit: ハッピーロード大山商店街

二、綜合性的店鋪構成

商業設施最重要的元素，應該就是商品力了。

說到商品力，即使到現在，也很難有大型購物中心可以在商品力上跟大型商店街比擬。影響商品力的一個主因就是商店數量，商店數只要多，在商品力上的表現通常都不會太差。

那一般日本商店街的店鋪有幾家？在日本，商店街大概是指店鋪數量約30家以上集結的區域，而根據2022年日本公佈的商店街調查報告，日本商店街的平均店鋪數為51家，並且組合的商家來自各行各業的不同業態。

而從上面同調查報告也可看到業態別的分佈，業態佔比最高的是外食餐飲業的28%，接著是服飾業的佔比15%，其他服務業（玩具店、整骨、網咖、理髮、寵物等）的13%，生活零售業（超市、便利商店、藥妝等）的11%，這些可供吃喝玩樂的店鋪就佔了商店街構成的67%，從逛街的角度來看，吃飯、買衣服、逛超市、休閒等，商店街提供的機能絕對可以打發一個下午沒問題。

那日本大型商店街裏面的店鋪數有多少呢？位在大阪的天神橋筋商店街全長大約2.6公里的距離，集結了從服飾，雜貨，餐飲的600家大大小小的商店。

這600家在規模感上，如果用購物中心的規模來看是大還是小？三井不動產一系列的購物中心裏，旗艦規格的店鋪，ららぽーとTOKYO-BAY的商店數量大約在450家左右，這個數字距離天神橋筋商店街的店鋪數還有一段距離，所以不止一個下午，大型商店街應該要逛個一整天也不會有什麽問題。

三、區域性的文化溫度

商店街還有一個最難模仿的吸客元素，服務，特別是伴隨溫度的服務。

說到溫度，商店街應該是可以打趴不少新銳的購物中心，其中一個原因應該跟商店街裡面的傳統個人店數量相對多有關。這些商店街裏個人店鋪因為管理幹部人數不足，或是不希望被現代購物中心的相關規定所束縛，所以都是現代購物中心裡很難出現的、的。

這些個人店，從家族經營的蔬果店，昭和風的肉品精肉店（兼賣炸物），滿滿油煙味的日式中華食堂（拉麵、煎餃、炒飯），小書局等，這些商店街店鋪裏的第一線人員，應該不少都是家族的經營者自己親自上場，這些老闆們經年累月一直在店頭最前線所累積的街頭實力，熟練的手法，招呼的叫賣聲，都可以感覺到另類的日本街頭活力跟溫度。

說到溫度，商店街還有一個彩蛋業態，就是錢湯（澡堂）。

雖然錢湯不一定在商店街内，但應該在商店街附近都能找到錢湯的踪跡。只花費大約日幣500左右，除了可享受溫泉氣氛之外，還可體驗區域型服務，錢湯應該是商店街之旅最後一站必訪的地點。