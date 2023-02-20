日本商店街如何成為當地區民的生活綠洲？造就其成功的三大商業要素
我們想讓你知道的是
話說如此，日本的商店街近年來也受到少子化的影響，地方的商店街也開始面臨前所未有的衰退期，但這個多彩多姿的商業區域，確實有他獨特的文化魅力。為什麼商店街能成功？到日本的商店街要怎樣才能玩得「在地」？
自從大家紛紛自主心靈解封後，看到不少身邊的友人紛紛再度踏上久違的日本之旅。從美食的壽司、拉麵，生活類的超市，文化類的溫泉，短短的停留時間，應該都會有時間不夠用的感覺。
日本有哪個地方是可以一步滿足這類複合需求的地點嗎？有的，就是日本的商店街，在大約步行20分鐘的距離內，集結了各式各樣並且有不同特色，包括了美食、購物以及文化等，多元的個體小型店鋪所集結的區間，非常推薦給赴日觀光的人。
商店街的歷史脈絡
商店街在某個程度上，個人覺得跟多年前台灣南部夜市的概念類似。當消費者的物質需求逐漸興起，過去一家獨立類型專門店的模式，已經無法滿足顧客一次出門的購物清單需求。
而人口的增加也是一個原催生劑，1872年日本的人口只有約3500萬人，而到1912年，日本人口成長到約5000萬人，在這從左下往右上急速發展的人口直線過程中，消費者變多、商業規模感湧現，而當時大型綜合商場的概念也還沒出現，爲了能滿足多元的購物清單，所以以個人事業主為單位的小型專門店紛紛開始集結在同一個區域，商店街的商業模式就如此自然的成型了。
根據記錄，日本最早的商店街為成立在1894年的金沢片町商店街，一直到2022，經過百年後的現在，金沢片町商店街的商業模式還是持續在當地運作中。
那為何推薦商店街給赴日觀光的人呢？主要的原因也跟商店街能在日本大量發展的模式有關，下面搭配實際的商店街，説明其特殊的三個商業元素。
一：便利性的交通位置
成功商業設施的成功元素之一，「交通便利性」可說是商店街的重要構成元素之一。雖然每一個地點的交通狀況都不一定相同，但根據幾次居住在日本的不同的經驗來看，從住家出發走路到車站搭車，快接近車站的時候，幾乎都會經過商店街。
會有這結構，也是要拜日本跟歐美的馬車文化不同有關。
日本主要是以徒步爲主，在徒步的文化下，要推行電車搭配步行的移動組合是比較容易被接受，因為幾乎大小城鎮都會有車站，日本民眾靠電車移動的比例高，所以往車站移動變成居民幾乎每天的必經的日課之一，而店鋪也自然的集結在住民徒步往車站的路上，這樣就很容易攔截到要去搭車的人流。
這一點，要是在開車的社會，家用車出門後分別開往不同的方向，而且行車的速度快，國外的商店可是無法跟日本商店街一樣，在固定地點讓顧客停留的。所以大部分日本商店街都會坐落在距離車站近交通便利的位置。
觀光客在日本主要也是以徒步爲主，接近車站的商店街，就提了「交通便利性」的附加價值。像是東武鉄道東上線大山車站南口的ハッピーロード大山商店街距離車站多遠呢？車站直接連接商店街，一出車站馬上就到全長560公尺的屋頂商店街，即使下雨不用擔心移動的配套，非常的便利。
二、綜合性的店鋪構成
商業設施最重要的元素，應該就是商品力了。
說到商品力，即使到現在，也很難有大型購物中心可以在商品力上跟大型商店街比擬。影響商品力的一個主因就是商店數量，商店數只要多，在商品力上的表現通常都不會太差。
那一般日本商店街的店鋪有幾家？在日本，商店街大概是指店鋪數量約30家以上集結的區域，而根據2022年日本公佈的商店街調查報告，日本商店街的平均店鋪數為51家，並且組合的商家來自各行各業的不同業態。
而從上面同調查報告也可看到業態別的分佈，業態佔比最高的是外食餐飲業的28%，接著是服飾業的佔比15%，其他服務業（玩具店、整骨、網咖、理髮、寵物等）的13%，生活零售業（超市、便利商店、藥妝等）的11%，這些可供吃喝玩樂的店鋪就佔了商店街構成的67%，從逛街的角度來看，吃飯、買衣服、逛超市、休閒等，商店街提供的機能絕對可以打發一個下午沒問題。
那日本大型商店街裏面的店鋪數有多少呢？位在大阪的天神橋筋商店街全長大約2.6公里的距離，集結了從服飾，雜貨，餐飲的600家大大小小的商店。
這600家在規模感上，如果用購物中心的規模來看是大還是小？三井不動產一系列的購物中心裏，旗艦規格的店鋪，ららぽーとTOKYO-BAY的商店數量大約在450家左右，這個數字距離天神橋筋商店街的店鋪數還有一段距離，所以不止一個下午，大型商店街應該要逛個一整天也不會有什麽問題。
三、區域性的文化溫度
商店街還有一個最難模仿的吸客元素，服務，特別是伴隨溫度的服務。
說到溫度，商店街應該是可以打趴不少新銳的購物中心，其中一個原因應該跟商店街裡面的傳統個人店數量相對多有關。這些商店街裏個人店鋪因為管理幹部人數不足，或是不希望被現代購物中心的相關規定所束縛，所以都是現代購物中心裡很難出現的、的。
這些個人店，從家族經營的蔬果店，昭和風的肉品精肉店（兼賣炸物），滿滿油煙味的日式中華食堂（拉麵、煎餃、炒飯），小書局等，這些商店街店鋪裏的第一線人員，應該不少都是家族的經營者自己親自上場，這些老闆們經年累月一直在店頭最前線所累積的街頭實力，熟練的手法，招呼的叫賣聲，都可以感覺到另類的日本街頭活力跟溫度。
說到溫度，商店街還有一個彩蛋業態，就是錢湯（澡堂）。
雖然錢湯不一定在商店街内，但應該在商店街附近都能找到錢湯的踪跡。只花費大約日幣500左右，除了可享受溫泉氣氛之外，還可體驗區域型服務，錢湯應該是商店街之旅最後一站必訪的地點。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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