【影評】賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》：無聊當有趣，廉價置入一堆拙劣業配，是狗尾續貂的不成熟電影
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《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》充斥各種不合邏輯的劇情，編導又加進一堆沒意義的支線，並硬塞許多近期最新的哏，導致笑點的調性有些雜亂。全片雖然到處都是笑點與鋪哏，但實在表現的太過明顯，塞進太多梗反而讓人尷尬，一下子就被看穿了，而置入性行銷大辣辣地貫穿電影，幾乎到了快拖垮劇情的節奏，真的蠻讓人傻眼的。每次觀賞到不怎麼樣的電影或戲劇，都很佩服演員還可以這麼賣力演出，看來，演員真的不是普通人能當的。
常看日劇的人一定都知道，日本的電視劇中製作精良或比較受眾的作品，大部份都會推出番外篇或是劇場版，所謂劇場版其實就是電影。最知名的電視劇場版就是動作片《名偵探柯南》了，連續出了20多部電影及衍生劇。
近年台劇逐漸有復酥現象，一些較受歡迎、收視率高的台劇也開始推出電影版，像《犀利人妻》、《花甲少年轉大人》、《想見你》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》等台劇都延伸拍成電影版，只是拍出來的成品都遠遠不如當時電視劇的品質，有種狗尾續貂、不懂見好就收的感覺。
2020年電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》播出後大受歡迎，故事貼近人心，內容平易近人，生活設定引發共鳴，獲得許多好評，金鐘視后鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、邱凱偉（Darren）等演員都重新翻紅，劇組宣布籌拍第二季，更加碼推出電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，並安排在2023年農曆新年檔期，搶先其它賀歲國片上映。
電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》原班人馬幾乎全數回歸，由陳慧玲、吳明憲共同監製、鄧安寧執導，多達22位藝人驚喜客串，橫跨影、視、歌、主持的多棲藝人炎亞綸在片中特別演出大明星OO（圈圈），與飾演婆婆的金鐘視后鍾欣凌有多場親密互動戲。
《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》電影描述蘇家婆婆彩香（鍾欣凌 飾）粉紅少女心大發，為了追偶像明星OO（炎亞綸 飾）就跑去當電影慶功宴的工作人員，在接送炎亞綸回家的時候，竟然不小心把大明星搞丟了，引來警方關切。
而蘇家噗嚨共子女紛紛傻眼，兒子秉仁（楊銘威 飾）不負責落跑、女兒秉愛（蘇晏霈 飾）揮刀找線索、秉忠／秉孝（邱凱偉／王少偉 飾）提議報警。為了幫婆婆找回OO，媳婦小鷗（黃姵嘉 飾）與發貴（張書偉 飾）感情陷入危機，還與閨密大美（林筳諭 飾）一起被上銬進警局。而最愛婆婆的一哥（許傑輝 飾）面臨情敵，也想要贏回彩香的心。
只是40集的劇集要濃縮成短短兩個小時的精華裡，還要讓觀眾快速進入故事主軸，並能立即跟上片中的節奏與情緒，感受更完整大銀幕體驗與魅力，台灣編導似乎還不到那個能力。
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國泰世華銀行《請支援理財》全新集數，分享成為有殼族的小秘訣？專家教你買到理想好房！
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今年以來，全球籠罩在「疫情、通膨、戰爭」三大陰霾中、各國除了努力控制疫情，也紛紛祭出各項措施抗通膨，整個社會彌漫在通膨和升息的拉鋸戰中，在高通膨時代下，是否為買房的好時機？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「買房那些事」並於官方YouTube和Podcast上播出。由知名財經主播葉芷娟擔任主持人，邀請Ting & Sam地產秘密客、國泰世華銀行專家陳文豪，教大家如何善用工具、看準時機，聰明買房。
國際升息對買房一族的影響
今年以來央行連續四次升息，對想購屋的民眾來說房貸利率增加，錢越來越薄，似乎離買房夢想越來越遠。國泰專家陳文豪教大家簡單試算，假設貸款100萬，期限20年，貸款利率每調升一碼（0.25%），每個月本利均攤大約增加120元，可以用「每100萬增加120元」的概念估算一下升息對自己的實際影響。
來賓Sam認為，對於長期持有的自住客來說，利率在20年、30年間一定會有升有降，短期的利率波動並不會造成太大影響。
買房先衡量自己的能力，從蛋白區中找「蛋黃」
買房到底是不是不可能的任務？其實只要有一筆錢當作頭期款，每個月有穩定收入可以支付貸款，基本上就已具備買房的條件。對於小資族來說，只要從屋型、地段、總價去篩選出「負擔得起的物件」，每個人都有機會成為有殼族。而在地段的選擇上一般人容易出現迷思：「既然要買房，就一定要買在市中心蛋黃區」，這樣的想法導致無法存到足夠的錢，買房計畫一延再延。其實每個區域都有自己的蛋黃區，在預算有限的情況下，還是可以找到蛋白甚至蛋殼中的蛋黃，未來房價也比較有保值跟增值的力道。
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自備款＋房貸＋裝潢費，回推買房準備金
有了自備款、房貸後如何評估自己能負擔的房屋總價？來賓地產秘密客建議房貸支出可抓在薪水的二分之一到三分之一之間，假設自備款是300萬，房子總價大概落在900萬到1000萬之間。同時需估算裝潢費佔比，以避免發生捉襟見肘的狀況。
培養2到3家主力銀行，爭取較佳房貸條件
如何拿到更好的房貸利率條件？銀行在承作貸款時，最重要的考量就是「償債能力」，此外每間銀行提供的利率優惠都不太相同，民眾可以透過以下三種途徑，爭取更好的利率條件：
一、薪轉戶
每個月有固定轉入交易紀錄，是銀行認識你的第一步。自營者雖然沒有固定薪水的紀錄，但與上下游廠商、客戶間的資金往來也是讓銀行有多認識你的機會。
二、信用卡發卡銀行或投資往來銀行
銀行對於你的信用紀錄、資產狀況、消費紀錄非常瞭解，更容易核貸成功或是拿到優惠利率。
三、建商、房仲配合的銀行
在購買預售屋時，可以考慮從建設公司或仲介業者配合的銀行下手，利率條件、貸款成數有機會有更好的條件。
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後疫情時代，買房除了要瞭解地段、產品規劃是不是符合需求，未來的轉手性也要納入考量，做好風險控管，仔細評估自己的能力，目前各家銀行都有推出線上試算工具，只要搜尋「國泰世華銀行貸款試算」，就能簡單試算出貸款成數、期限、每月還款金額，試算後再到銀行諮詢，更能準確瞭解貸款細節，早日實現買房夢想。
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🎁抽獎辦法
即日起至 2 月 28 日止 ，完成以下兩步驟：
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-活動截止：2023 年 2 月 28 日 23 時 59 分
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