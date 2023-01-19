TNL+ 2023/01/19,
影劇

【影評】賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》：無聊當有趣，廉價置入一堆拙劣業配，是狗尾續貂的不成熟電影

【影評】賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》：無聊當有趣，廉價置入一堆拙劣業配，是狗尾續貂的不成熟電影
Photo Credit: 威視提供

我們想讓你知道的是

《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》充斥各種不合邏輯的劇情，編導又加進一堆沒意義的支線，並硬塞許多近期最新的哏，導致笑點的調性有些雜亂。全片雖然到處都是笑點與鋪哏，但實在表現的太過明顯，塞進太多梗反而讓人尷尬，一下子就被看穿了，而置入性行銷大辣辣地貫穿電影，幾乎到了快拖垮劇情的節奏，真的蠻讓人傻眼的。每次觀賞到不怎麼樣的電影或戲劇，都很佩服演員還可以這麼賣力演出，看來，演員真的不是普通人能當的。

常看日劇的人一定都知道，日本的電視劇中製作精良或比較受眾的作品，大部份都會推出番外篇或是劇場版，所謂劇場版其實就是電影。最知名的電視劇場版就是動作片《名偵探柯南》了，連續出了20多部電影及衍生劇。

近年台劇逐漸有復酥現象，一些較受歡迎、收視率高的台劇也開始推出電影版，像《犀利人妻》、《花甲少年轉大人》、《想見你》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》等台劇都延伸拍成電影版，只是拍出來的成品都遠遠不如當時電視劇的品質，有種狗尾續貂、不懂見好就收的感覺。

2020年電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》播出後大受歡迎，故事貼近人心，內容平易近人，生活設定引發共鳴，獲得許多好評，金鐘視后鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、邱凱偉（Darren）等演員都重新翻紅，劇組宣布籌拍第二季，更加碼推出電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，並安排在2023年農曆新年檔期，搶先其它賀歲國片上映。

許傑輝（左起）、楊銘威、蘇晏霈、王少偉、鍾欣凌、Darren邱凱偉、黃姵嘉、張書
Photo Credit: 群之噰傳播股份有限公司、伯樂影業股份有限公司提供
許傑輝（左起）、楊銘威、蘇晏霈、王少偉、鍾欣凌、Darren邱凱偉、黃姵嘉、張書偉原班人馬回歸《我的婆婆》電影版

電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》原班人馬幾乎全數回歸，由陳慧玲、吳明憲共同監製、鄧安寧執導，多達22位藝人驚喜客串，橫跨影、視、歌、主持的多棲藝人炎亞綸在片中特別演出大明星OO（圈圈），與飾演婆婆的金鐘視后鍾欣凌有多場親密互動戲。

《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》電影描述蘇家婆婆彩香（鍾欣凌 飾）粉紅少女心大發，為了追偶像明星OO（炎亞綸 飾）就跑去當電影慶功宴的工作人員，在接送炎亞綸回家的時候，竟然不小心把大明星搞丟了，引來警方關切。

而蘇家噗嚨共子女紛紛傻眼，兒子秉仁（楊銘威 飾）不負責落跑、女兒秉愛（蘇晏霈 飾）揮刀找線索、秉忠／秉孝（邱凱偉／王少偉 飾）提議報警。為了幫婆婆找回OO，媳婦小鷗（黃姵嘉 飾）與發貴（張書偉 飾）感情陷入危機，還與閨密大美（林筳諭 飾）一起被上銬進警局。而最愛婆婆的一哥（許傑輝 飾）面臨情敵，也想要贏回彩香的心。

只是40集的劇集要濃縮成短短兩個小時的精華裡，還要讓觀眾快速進入故事主軸，並能立即跟上片中的節奏與情緒，感受更完整大銀幕體驗與魅力，台灣編導似乎還不到那個能力。

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