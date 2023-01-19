2023/01/19,
科技

【圖表】NFT交易大幅萎縮，是跌落神壇？還是正在轉變？

【圖表】NFT交易大幅萎縮，是跌落神壇？還是正在轉變？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

2022年對NFT而言是大起大落的一年，隨著有越來越多名人與品牌跨界合作投入NFT，帶來許多商機與商業模式的創新，卻也有許多犯罪事件隨之而來，而幣圈的動盪，也讓NFT市場面臨多重挑戰....

2020年10月，數位藝術家 Beeple（本名 Mike Winkelmann）將一支僅10秒鐘的短片作品鑄造成獨一無二的數位資產形式NFT（Non-fungible token，非同質化代幣），以6萬7千美元的價格售出。隔年2月收藏家再轉賣此項作品時，投標金額成長近百倍，最終以660萬美元售出。

而這位藝術家的另一幅拼貼作品《Everydays：The First 5000 Days》同時也在佳士得拍賣行以起標價100美元標售，最終以6千930萬美元天價賣出，再創下當年NFT作品單價紀錄，掀起NFT熱潮。

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Photo Credit: GettyImages

自2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，各國紛紛關閉國境與實體活動，收藏家與投資人改將大筆資金投注在僅存於網路上的物件，成為NFT熱度急速上升的契機。

許多人稱2021年為NFT的元年，知名線上字典柯林斯辭典（Collins Dictionary）更因為搜尋結果成長11000%而將NFT選為當年度的代表字，反映2021年NFT的火熱程度。

從社群媒體頭像、NBA球員卡到數位生成藝術作品，NFT極廣的應用範圍讓許多人爭相投入這塊新興市場，更成為許多人彰顯財富的象徵之一。

2021年的NFT熱潮也進一步帶動主要交易貨幣價值提升。從下圖NFT交易金額與以太幣價格變化可以發現，2021年以太幣價格受到市場需求影響逐漸上升，而NFT單日交易量在2月以後逐漸成長，與以太幣價格成長有相近的成長趨勢。

NFT與加密貨幣市場漲跌情形

2021年5月，以太幣創下第一個高峰，價格突破4000美元，成為全球第二大加密貨幣，專家指出除了加密貨幣投資需求激增，使用以太幣為主流交易貨幣的NFT也功不可沒。

除了前述提到的藝術作品，許多名人與品牌也爭相投入NFT市場，例如時任Twitter執行長Jack Dorsey就將自己於2006年發布的第一則Twitter推文鑄造拍賣，最終以1630.58以太幣得標，換算當時市值約7836萬台幣。知名交易平台Ebay也宣布開放NFT買賣，搶進最火熱的交易市場。

這股風潮也燒到了台灣，結合加密貨幣的熱潮，許多人紛紛投入NFT市場一探究竟。老字號台灣鹹酥雞品牌「師園鹹酥雞」於 OurSong 公開發行師園鹽酥雞NFT，持有者可憑NFT兌換對應炸物一份，開售一天價格就飆升百倍。

周杰倫也於2022年1月1日與平台Ezek共同推出「Phanta Bear」（幻想熊，又稱杰倫熊），起價0.26顆以太幣（折合當時價值約台幣28萬元），結合明星與社群優勢，開賣40分鐘就售完引發廣泛討論，讓NFT從此進入台灣大眾視野。

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2022年初因為傳說是周杰倫發行而造成一波轟動的PhantaBear | 截圖自OpenSea

炒作高峰之後，NFT迎來現實的考驗

隨著有越來越多名人與品牌跨界合作投入NFT，帶來許多商機與商業模式的創新，卻也有許多犯罪事件隨之而來。例如2021年11月一系列以悟空猴為主題的「Monkey Kingdom」NFT，經炒作後價格不斷飆升，卻出現Discord社群遭駭導致等著鑄造NFT的使用者虛擬錢包遭駭、加密貨幣被盜走等情事

也有駭客利用知名NFT交易平台OpenSea網站漏洞，誘騙使用者交出自己持有的NFT資產，最終有32人受害，駭客得手約270萬美元。

新世代金融基金會董事長陳冲就曾於報導指出，NFT利用區塊鏈的技術，將數位資產上鏈後產生Token(代幣)，使數位資產具有不可替代性，但一旦發現持有 NFT 沒有預期的獨特性(非同質化)，或是發生履約糾紛，目前國內並無相關監管機制可以保障消費者的權益。

除此之外，人人都可鑄造與發售NFT，也讓相關專家學者擔憂將重演2000年初的網際網路泡沫化事件，擔心NFT炒作過頭，有超過9成8的專案價值將會歸零。

其中具代表性的是2021年以近8千萬元購買下Twitter執行長首則Twitter推文的買家，時隔一年欲轉手出售，卻僅有7人參與投標，投標加注金額最高僅有0.09顆以太幣（折合當時價值約277美元），與去年熱烈投標的情景相比大相徑庭。

加密貨幣市場的波動也對NFT市場產生不小的影響。2022年受俄烏戰爭影響，美國科技類股大跌，也進一步影響到加密貨幣市場，與美元等法定貨幣掛鉤的穩定幣（stablecoin），更面臨大失血。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

NFT近期最後一次銷售額高峰是出現在5月，知名NFT頭像無聊猿（Bored Ape Yacht Club，簡稱BAYC）母公司發售元宇宙虛擬土地Otherside，總計20萬筆土地，引發瘋狂搶購熱潮，募集近2.85億美元。

但在那之後，遭遇加密貨幣崩盤事件，十大加密貨幣的穩定幣「TerraUSD」（或稱 UST）跟Luna幣價格一夕間蒸發99%，重挫加密貨幣市場，比特幣、以太幣等大型加密貨幣也接連受到影響，許多在幣圈投資失利的投資人，紛紛退出交易市場，導致使用以太幣為主要交易貨幣的NFT交易市場逐漸委靡。

NFT銷售額變化v2

低迷市場成為NFT實際應用的轉機

回顧過去一年NFT重大事件可以發現，相較2021年的風起雲湧，2022年NFT雖然受整體交易市場低迷影響，卻仍然能看見更多跨界品牌的投入與多方嘗試，不再僅限於一張存於網路雲端的JPG圖檔。日本經濟新聞報導，NFT過去強烈的投機要素已逐漸轉淡，企業反而可以利用無法複製、防止篡改資料或持有證明資訊的特點，將NFT轉為更多元化的應用服務，例如製成數位名片、履歷等，活用在企業行銷與數位轉型的策略。


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