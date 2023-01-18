2023/01/18,
商業

愛立信CEO：印度5G設備成長速度領先全球，未來將可與中國匹敵，成為全球第2大通訊市場

愛立信CEO：印度5G設備成長速度領先全球，未來將可與中國匹敵，成為全球第2大通訊市場
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

正當中國還在深陷於疫情泥淖之時，鄰近的國家印度正在大力建設5G基礎設備，近日全球5G設備商巨擘愛立信（Ericsson）首席執行長Borje Ekholm對外坦言，印度建設速度真的非常驚人。

令人感到訝異，目前全球5G通訊設備成長最快的不是中國而是——印度。全球5G設備商巨擘愛立信（Ericsson）首席執行長Borje Ekholm於18日直言，印度5G推廣速度非常驚人，再過不久將和中國媲美，而未來印度受惠人口紅利下，預料也將成全球第2大通訊市場。

印度的5G成長速度領先世界

近年來，印度積極部署5G設備，當地2大電信商Reliance Jio、巴帝電信 （Bharti Airtel）2022年10月推出5G通訊服務，而基礎設備則由愛立信、三星（Samsung）、諾基亞（Nokia）等業者搶下印度的大餅。

Borje Ekholm於18日告訴《華爾街日報》：「印度擁有中國以外最強大的數位基礎設施，按照成長速度很快就能和中國媲美。」他說：「印度看到的推廣速度非常、非常快。」印度的高速成長是因為大量數據所驅動，印度營運商正式圖利用5G滿足民眾使用數據的需求，而這樣的領先優勢，能夠讓印度發展下一代的科技生態系統。

Borje Ekholm解釋，撇除中印兩國，美國的發展速度比歐洲更快，因為每個國家國情不同，以歐洲而言，它們對運營商的監管制度非常嚴格，因此拖累的建設速度。他也重申，印度未來會擁有一個世界級的數位基礎設施。

Reliance Jio日前宣布，將斥資250億美元打造5G設備，預計2023年年底要讓5G服務覆蓋全印度；此外，它們預測不久的未來會有超過1億使用戶的水準，加速實現印度網路普及的目標。另一家業者巴帝電信也相繼公佈，2024年第1季它們的電信服務也將覆蓋全印度。

台灣網通業者搶先佈局

目前檯面上的台灣業者，除了代工大廠鴻海、緯創和和碩於印度著力最深之外，台灣的網通業者包含中磊、智易、友訊和智易等業者也開始展開當地佈局。

其中，無線網路業者友訊日前指出，早在1993年就前進印度，1995年與當地夥伴成立D-Link India，此後在2001年於孟買及班格拉（Bangalore）掛牌上市，同時也是首個在印度掛牌的網路台灣企業。

友訊強調，主要生產消費者及企業所使用的無線網路和乙太網路硬體產品。目前印度子公司掌握當地行銷通路，代理商、經銷商及零售據點等，深耕消費、企業、電信市場，2022年上半年印度市場營收較2021年同期成長近5成。未來隨著印度市場日益成熟，也將會有更多業者前往搶食市場大餅。

正當5G設備快速成長時，當地的5G手機出貨量也開始爬升。根據研究調查公司Cyber Media Research分析師Menka Kumari的說法，印度市場取得長足進步，5G手機的市占率將從2020年4%成長率，一口氣增加到45%，而2023年推出有75%的5G手機，也意味著每10支手機就有8支可使用5G通訊。

印度將成全球第2大通訊市場

值得注意的是，參與建設5G基礎設施的業者沒有中國企業華為（HUAWEI）、中興（ZTE）引發中國不滿。日前，中國駐印度大使館發言人王小劍直指，將中國電信企業排除在合作之外的做法，既損害中國企業的正當權益，也阻礙印度經商環境改善，不利於其相關產業創新發展。

印度擁有人口紅利，加上近年來供應鏈由中國轉移至印度的趨勢下，各大業者看好未來的發展。根據印度投資局（Invest India）統計，截至2022年印度電信行業已經是全球第2大電信行業，擁有11.7億用戶（無線加上有線），印度的整體電話密度為85.15%，其中農村市場的電話密度為58.44%，大部分則未開發。

最後，印度投資局指出，到2025年印度將成為全球第2大智能手機市場，擁有約10億台已安裝設備，預計到2025年將擁有9.2億獨立移動用戶，而2023至2040年期間，5G技術將為印度經濟貢獻約4500億美元，預料將成全球下一個極其重要的市場。

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核稿編輯：翁世航


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