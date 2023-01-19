2023/01/19,
科技

2040汽機車全面電動化，民眾：先提升充電方便性！

2040汽機車全面電動化，民眾：先提升充電方便性！

我們想讓你知道的是

為達成2050淨零排放目標，交通部提出2030年市區公車及公務車全面電動化、2040年電動小客車及機車市售率100%的計畫，但針對交通減碳政策，有六成民眾認為政府推動力道不足，尤其汽機車充電不方便和價格過高，成為最大阻因。

本文章由Engagement lab授權轉載

六成民眾不滿意政府的交通減碳推動力道

隨著各國陸續推出「2050淨零排放政策」，歐盟在2022年6月時正式通過2035年全面禁售燃油車的協議，而台灣交通部也在2022年11月提出2030年市區公車及公務車全面電動化、2040年電動小客車及機車市售率100%等目標，加速朝向電動化轉型。對於交通部推出的2040全面電動化的政策，僅有5%認為非常足夠，18%認為稍微足夠，有近六成網民認為政府推動力道不足。

詢問有購買汽機車計畫的網友，五成民眾對政府祭出的電動汽機車補助感到滿意，三成五左右的民眾認為補助需要提高，才能影響他們購入電動汽機車的意願。既然半數民眾對政府補助滿意，為何仍有高達六成的人認為政府推動力道不足？除了政府補助之外，還有哪些因素可以鼓勵台灣民眾購入電動車？

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買電動車，充電問題最令人擔心

根據最新一期的調查，台灣民眾最在意電動車充電便利性。詢問受訪者，有哪些因素會吸引他們選購電動車？有80.3%的民眾認為「在家和在充電站皆可以充電」絕對會大幅提升他們入主電動車的意願，其次，若「後續定期維護的成本低」、「電動車免收汽機車燃料稅」等支出降低，也會吸引他們換購電動車。進一步從年齡層來看，民眾除了希望提升充電方便性和降低支出外，初為父母的31-40歲族群，也被電動車低噪音的特性所吸引；16-30歲的年輕世代，則表示自己會在乎起跑加速的性能表現。

而在台灣，平均每100人就有62輛機車，電動機車的推廣絕對是運輸轉型的重要關鍵。詢問受訪者有什麼誘因可以吸引他們購入電動機車，充電的便利性一樣首居第一，超過八成的民眾最希望可以「在家和在充電站皆可以充電」，其次是「電動車價格划算」、「定期維護成本低」。

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環保意識抬頭，民眾為了減碳、低噪音購買電動汽機車

本次的受訪者中，有56%網民目前有汽車，其中油電混合車的車主佔11%，略高於4%的電動車主；有77%受訪者目前有機車，其中8%的機車為電動車，7%為油電混合車。

受訪的汽車車主及潛在購車車主表示，在購買汽車時，首先會考量安全性、耗油/電量、銷售價格，但會願意選擇電動汽車是因為環保、低噪音、充電費用較油費划算。另一方面，不選擇電動車的原因則包含充電不方便、擔心路途中會沒電、電動車價格太高、維護費用太高。

機車車主及潛在購車車主在購買機車時會考量銷售價格、外觀造型、品牌。選擇電動機車的原因，第一、二名仍是為了減碳、低噪音，第三則是免收汽機車燃料稅。不選電動機車的原因的前四名，則跟不選電動汽車的原因一樣。

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換購汽機車，油電混合車、純燃油機車仍是首選

由於上述的原因，未來三年內有買車計畫的受訪者，僅有兩成考慮電動車，但有四成會購入油電混合車，打算買純燃油車的比例為36%；未來三年內要購買機車的民眾，有28.6%預計購買純電動機車、21%購買油電混合車，但想要購買純燃油機車的比例竟高達五成。

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為了達成2040年電動小客車及機車市售率100%的目標，除了車廠加快電動車佈局之外，政府的充電量配套及各種優惠方案也相當重要。從受訪者的反饋可以看出，雖然民眾認同減碳行動，而電動車的安全性、電動機車的外觀設計皆已經受到民眾認可，但對於充電問題和過於豪華的價格，仍然讓民眾對入主電動汽機車望之卻步。如何讓車主在下次換車時逐步邁向電動化，甚至推動以租代買，都是未來17年政府及企業可以著手的方向。

執行單位｜z.com Engagement Lab

調查日期｜2022 年 12 月 7 日至 12 月 13 日

調查方法｜網路調查

調查對象｜16-60 歲台灣上網民眾

樣本數｜1,057份

筆者｜邵鈺珊


責任編輯：王孟妤

核稿編輯：Mia

本文章由Engagement lab授權轉載


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