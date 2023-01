印尼批准與新加坡間的引渡條約和國防協定，星國總理李顯龍表示歡迎

印尼政府日前批准與新加坡簽署的3項協議,包含逃犯引渡條約、國防合作協定,以及飛航情報區協議。印尼與新加坡在2007年時,就曾針對逃犯引渡條約和國防合作協定進行締結,但當時未獲印尼國會批准。對此,新加坡總理李顯龍和外交部皆在17日(週二)表示歡迎,並指出,此些雙邊協議的簽署,反映出兩國關係的成熟度和實力。

《海峽時報》與《CNA》報導,印尼在去年12月時批准和新加坡之間的引渡條約(Treaty for the Extradition of Fugitives)和國防合作協定(DCA)。根據此次簽署的引渡條約,在印尼與新加坡犯下貪污、毒品、恐怖主義等31種罪名的逃犯都將被引渡,且適用於18年前犯下的罪行。

S’pore welcomes Indonesia’s ratification of pacts on fugitive extradition, defence and flight info https://t.co/PLVwj0W5pw — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) January 17, 2023

國防合作協定則將加強新加坡和印尼軍隊間的關係,推動兩國國防事務的交流。新加坡外交部對此表示,「作為國防合作協議的一部分,新加坡武裝部隊將繼續在印尼的訓練區進行軍事訓練和演習,並充分尊重印尼對其領土的主權,包括群島、領海及領空,且會根據《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)實施。」

此外,印尼也批准與新加坡間的飛行情報區(FIR)協議。根據協議,新加坡和印尼皆同意重新調整印尼和新加坡飛行情報區間的邊界。此外,印尼也將委託新加坡在重新調整後的空域內提供空中航行服務。該協議有效期為25年,經兩國同意可延長。

新加坡外交部在17日時表示,新加坡政府期待與印尼交換正式通知,並告知其已完成3項協議的國內程序。外交部說,新加坡和印尼之後將共同尋求國際民用航空組織批准,以讓所有協議能在雙方協定的日期同時生效。

新加坡外交部指出,「印尼批准此3項協議,是兩國雙邊關係強大和成熟的明顯指標,也是我們作為鄰國共同努力的承諾。」總理李顯龍則在17日於臉書發文表示,他很高興新加坡和印尼都完成批准協議的國內程序,並感謝印尼總統佐科威(Joko Widodo)的合作和領導。李顯龍說,「這些協議的批准,是解決此3個長期雙邊問題的重要一步,並為未來的合作奠定堅固的基礎。」

《海峽時報》進一步指出,印尼與新加坡在2007年4月時,於總理李顯龍和當時印尼總統尤多約諾(Susilo Bambang Yudhoyono)的見證下,締結並簽署逃犯引渡條約和國防合作協定2項協議,並同意同時實施。不過,當時並未得到印尼國會批准。

直到2022年1月25日,李顯龍和佐科威在印尼民丹島舉行的「新加坡和印尼領導人會議」上,再次重申他們對逃犯引渡條約、國防合作協定,以及飛航情報區協議的承諾。

