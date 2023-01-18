2023/01/18,
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印尼批准與新加坡間的引渡條約和國防協定，星國總理李顯龍表示歡迎

印尼批准與新加坡間的引渡條約和國防協定，星國總理李顯龍表示歡迎
圖為新加坡總理李顯龍（左）和印尼總統佐科威（右）在2022年1月於印尼民丹島舉行的「新加坡和印尼領導人會議」上會面。Photo Credit: GettyImages

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總理李顯龍在臉書發文表示，他很高興新加坡和印尼都完成批准協議的國內程序，並感謝印尼總統佐科威（Joko Widodo）的合作和領導。李顯龍說，「這些協議的批准，是解決此3個長期雙邊問題的重要一步，並為未來的合作奠定堅固的基礎。」

印尼政府日前批准與新加坡簽署的3項協議，包含逃犯引渡條約、國防合作協定，以及飛航情報區協議。印尼與新加坡在2007年時，就曾針對逃犯引渡條約和國防合作協定進行締結，但當時未獲印尼國會批准。對此，新加坡總理李顯龍和外交部皆在17日（週二）表示歡迎，並指出，此些雙邊協議的簽署，反映出兩國關係的成熟度和實力。

海峽時報》與《CNA》報導，印尼在去年12月時批准和新加坡之間的引渡條約（Treaty for the Extradition of Fugitives）和國防合作協定（DCA）。根據此次簽署的引渡條約，在印尼與新加坡犯下貪污、毒品、恐怖主義等31種罪名的逃犯都將被引渡，且適用於18年前犯下的罪行。

國防合作協定則將加強新加坡和印尼軍隊間的關係，推動兩國國防事務的交流。新加坡外交部對此表示，「作為國防合作協議的一部分，新加坡武裝部隊將繼續在印尼的訓練區進行軍事訓練和演習，並充分尊重印尼對其領土的主權，包括群島、領海及領空，且會根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）實施。」

此外，印尼也批准與新加坡間的飛行情報區（FIR）協議。根據協議，新加坡和印尼皆同意重新調整印尼和新加坡飛行情報區間的邊界。此外，印尼也將委託新加坡在重新調整後的空域內提供空中航行服務。該協議有效期為25年，經兩國同意可延長。

新加坡外交部在17日時表示，新加坡政府期待與印尼交換正式通知，並告知其已完成3項協議的國內程序。外交部說，新加坡和印尼之後將共同尋求國際民用航空組織批准，以讓所有協議能在雙方協定的日期同時生效。

新加坡外交部指出，「印尼批准此3項協議，是兩國雙邊關係強大和成熟的明顯指標，也是我們作為鄰國共同努力的承諾。」總理李顯龍則在17日於臉書發文表示，他很高興新加坡和印尼都完成批准協議的國內程序，並感謝印尼總統佐科威（Joko Widodo）的合作和領導。李顯龍說，「這些協議的批准，是解決此3個長期雙邊問題的重要一步，並為未來的合作奠定堅固的基礎。」

《海峽時報》進一步指出，印尼與新加坡在2007年4月時，於總理李顯龍和當時印尼總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）的見證下，締結並簽署逃犯引渡條約和國防合作協定2項協議，並同意同時實施。不過，當時並未得到印尼國會批准。

直到2022年1月25日，李顯龍和佐科威在印尼民丹島舉行的「新加坡和印尼領導人會議」上，再次重申他們對逃犯引渡條約、國防合作協定，以及飛航情報區協議的承諾。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：楊士範


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