2023/01/19,
社會

「88會館案」檢方查扣現金4811萬多元、泰達幣2億，主嫌郭哲敏20筆不動產也遭聲請扣押

「88會館案」檢方查扣現金4811萬多元、泰達幣2億，主嫌郭哲敏20筆不動產也遭聲請扣押
photo credit:最高檢察署提供

我們想讓你知道的是

檢方查扣現金4412萬3000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT泰達幣（折合新台幣約2.06億元）、手機、存摺、車輛1部、名酒55瓶、名牌包34個、鑽石4顆、黃金及保險箱等，並聲請法院扣押郭哲敏的台北及桃園不動產20筆。

台北市檢警出入「88會館」私人招待所惹議。最高檢察署今（19）日表示，針對88會館等破壞金融秩序不法洗錢業者進行掃蕩，查扣現金共4811萬多元、泰達幣約2億元及20筆不動產。另外88會館負責人郭哲敏涉非法地下匯兌案，新北檢13日執行第2波搜索，複訊後諭令郭哲敏員工等6名親信交保候傳，另聲押1名幹部獲准，檢方今天也向法院聲請扣押郭哲敏20筆不動產。

新北地檢署：聲請扣押郭哲敏不動產

新北地檢署新聞稿指出，查獲地下匯兌集團基於非法經營國內、外匯兌業務、洗錢及詐欺犯意聯絡，提供自己的兩岸銀行帳戶或電子貨幣帳戶，2019年起在台北市、新北市蘆洲區、中國與菲律賓等地經營地下匯兌業務、洗錢，且協助隱匿詐欺犯罪所得。

檢警調查，集團並以第3方支付成立多家人頭公司為掩護， 從事新台幣、人民幣、港幣、披索及美金等外幣匯兌業務，經手匯兌金額至少達新台幣27餘億元，並中賺取匯差及手續費牟利。

檢警去年11月執行首波搜索及約談後，聲押禁見主嫌杜女等6名被告獲准，由於羈押期限將滿，檢方去年12月底再向法院聲請延長羈押禁見獲准。檢方今年1月13日再指揮法務部調查局新北市調查處發動第2波搜索，兵分11路到郭哲敏所屬公司的幹部與員工家中及工作資料存放場等處，查扣128萬餘元現金、 手機與隨身碟等，並約談鄭姓與陳姓等6名被告說明。

檢察官複訊完畢，認6名被告涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大， 不過無羈押必要，分別諭知6萬元到50萬元不等交保候傳。

除了對在逃的郭哲敏與林姓被告等人發布通緝、註銷護照，也由內政部警政署刑事警察局駐外聯絡官協助追緝。其中林姓被告因護照遭註銷，今年1月8日從新加坡返台後即遭拘提，檢察官複訊後認犯罪嫌疑重大，且有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

查扣泰達幣2億元

最高檢察署的新聞稿則指出，境外不法資金進入台灣，多經由跨國地下金融不法業者及不法犯罪組織，以商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司等合法外觀為掩飾，實際從事各種犯罪的資金移轉或洗錢，利益動輒新台幣數十億至數百億元，近日88會館相關犯罪嫌疑人的行徑也嚴重影響司法形象。

最高檢指出，為維護國家安全，防制境外資金不法流入去影響治安、選舉等各層面，法務部責成最高檢察署邀集台灣高等檢察署、台北地檢署、新北地檢署、士林地檢署及調查局等司法機關，同步展開第一波掃蕩。

新聞稿指出，針對88會館等涉嫌地下不法金融業者進行掃蕩，務求斬斷金脈，剷除幕後主嫌，新北地檢署查獲杜姓、林姓被告等18人，搜索27處所，查扣現金4412萬3000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT泰達幣（折合新台幣約2.06億元）、手機、存摺，並聲請法院扣押郭姓被告犯罪所得的台北及桃園不動產20筆。

台北、士林地檢署共同查緝，查獲王姓、蔡姓被告等5人，搜索14處，查扣現金399萬6659元及外幣約60萬元、車輛1部、名酒55瓶、名牌包34個、鑽石4顆、黃金及保險箱等。

最高檢指出，目前6名被告羈押禁見，將積極查緝88會館刑案相關在逃被告，溯源斷根清查相關犯罪、查扣不法所得外，日後將不定期強力掃蕩，取締違反亂紀敗壞官箴的地下金融業者，共同維護金融秩序。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。