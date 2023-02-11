從去年戰績墊底到今日高空翱翔，狂拿十連勝的桃園領航猿究竟做了哪些改變？

文： Luphan

在本季的熱身賽與開季前兩場比賽，大眾輿論仍認為是去年的那支戰績墊底、軍心渙散的領航猿，畢竟熱身賽被夢想家慘電、開季苦吞二連敗、單節進攻當機等等，單就結果論而言，球隊開季與去年沒有太多的差異。

不過在例行賽第三場對到鋼鐵人後，領航猿就好像突然想起贏球的感覺，除了隔一場比賽輸給國王後，就不曾再輸過。對比起剛開季的領航猿，可說有著天壤之別，究竟這個12月領航猿有了怎麼樣的蛻變？

單洋將的好要怎知道？

最大的差異當然就是單洋將變革，這已經是老生常談的議題，也是在陣型上與開季肉眼可見的差別。不過為何單洋將的陣容反而比較有效，卻就有許多種解釋了。

單從數據上來解釋，領航猿雙洋將的陣容平均能攻下84分，但也要丟掉96分。在領航猿擺出單洋將的陣容後，領航猿可以攻下97.4分，平均失分則降到81.7分。

也就是說，單洋將後領航猿的平均得分提高13.4分，失分則下降了15.7分，看似攻守端數據都有相同水平的提升，然而筆者認為單洋將的變陣在防守上的進步是更為明顯的。

首先，平均得分84分雖然在現階段是聯盟最弱的進攻火力，但就剛開季時各隊都有慢熱的背景下，領航猿的進攻也還不是聯盟最爛的那一支，而目前領航猿也並不是進攻火力最強的球隊，光從進攻排行來講，進化後的領航猿火力其實只有些許的提升，雖然我們不能無視從26.5%提升到34%的三分命中率，不過筆者認為這比較像是開季慢熱導致，而非單洋將陣型帶來的效益。

但論防守的話，領航猿就有破繭而出之態了，從聯盟中段班的防守，進步來到聯盟第一的防守，而且遠遠優於其他五支球隊，差異極大。從數據上筆者敢說採取單洋將策略對於防守的改變遠遠大於進攻。

Photo Credit: 《運動視界》｜Luphan

先前的文章筆者就有提到領航猿「洋將之矛，本土之盾」的現象，本土球員多數防守態度積極且又相較其它隊有身材優勢。當擺出四位本土球員時，防線的變化幅度相當高，又可以即時復原，有如變形蟲般。

本土球員的積極度，尤其在抄截的數據上可以看出差異，領航猿季前兩場比賽場均9次抄截，而在之後的11場比賽平均可抄到11.5次，這種程度的即時性與復原速度，在兩位大洋將的前提下是很難做到的。

在台灣打球的內線洋將，時常都有回防不及，需要隊友掩護退防的狀況，且除非本身就是防守型中鋒，否則多半喜歡在防守端省點力氣。領航猿的洋將多少也有點這樣的毛病，但只要不是特別怠惰的態度，在單洋將的策略下，這樣的問題就能靠本土來掩護。

連勝期間，領航猿的洋將多數都在禁區徘徊，較少需要補防到外圍，而且也不須用做他們不擅長的護框，只需要跟切入進來的對手做身體對抗即可，恰好領航猿的三位洋將也多半都是運用力量防守而非速度。

單洋將也讓球隊的回防更難有漏洞或瑕疵，讓洋將在回防上可以不用這麼吃力。單洋將策略讓領航猿的洋將們在防守端不用承受太多的壓力與責任，本土球員分攤防守的壓力後，換來的是更加完整的團隊防守。

領航猿還有一項顯著提升的數據，那就是籃板。從開季的場均49.5顆籃板，大幅提升至60顆，這是很可怕的增長。目前平均籃板也僅輸給擁有戴維斯B.Mullens雙塔的國王。

雖然說籃板的數量有時不太具備參考意義（因為數據同時也受該場比賽雙方命中率的影響），但領航猿在鞏固籃板的執行上絕對比開季再提升一個檔次，而且不要忘了這是喜歡打單洋將的領航猿，在本土有更多影響力後，球隊的籃板還能有效提升，相當不容易。

這樣的轉變必須歸功於幾位「飛行員」。首先自然是新加入的J.Ayres，卡位紮實的他以12.5籃板位居球隊第一，而季前相當被詬病的J.Washburn也從7.5籃板提升到10.3籃板，這兩人在籃板上的貢獻是領航猿開季時與連勝期間最大的差異。

最後當然得提到拿下大三元的黃泓瀚，場均5.4籃板（聯盟本土第五），也是球隊有本錢在不掉太多籃板仍能打出單洋將陣容的隱形功臣。

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九連勝的背後功臣

再回過頭來看上星期五的比賽，領航猿就是靠與開季天差地別的三分雨勢轟垮鋼鐵人，首先得提的自然就是總算找回準心的盧峻翔，這場比賽盧峻翔三分球投12中5，可說是把前兩場投10中2與投8中0的三分命中率全數討回來。

這樣的外線手感多少也跟鋼鐵人的防守策略有一定的關係，這場比賽鋼鐵人在防守端並沒有明顯針對領航猿個球員的習性去做調整，誰可以放投誰可以放切，拿捏的並不到位，也因此可以讓盧峻翔有舒服的出手節奏。

另一位手感火燙的則是狀元張鎮衙，繼前一場比賽在末節的好表現後，這場比賽他發揮射手本色，三分球投7中4拿下14分，不僅為生涯新高，四記三分球同樣也是生涯新高。

要知道領航猿本季的第一次出手，就是設計給張鎮衙，證明了領航猿對他是如此器重，這想必在當時給了他不少的壓力。

直接把新兵丟上戰場成長的那一套策略，就結果論看起來並不適合張鎮衙，這也是同樣是領航猿在季初與連勝期間的差別，總教練I.Caminos有慢慢掌握到球員的性格與習慣了，筆者認為張鎮衙也無須操之過急，從I.Caminos教練的態度看起來，他絕對願意提供表現機會，好好從替補站穩職業腳步也不是件壞事。