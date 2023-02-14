2023/02/14,
印太

面對付費頻道與串流夾擊，「韓國公視」KBS如何活用數據與IP延續競爭力？

面對付費頻道與串流夾擊，「韓國公視」KBS如何活用數據與IP延續競爭力？
Photo Credit: 公共電視

我們想讓你知道的是

KBS數據政策部副總監金大韓認為，《紐約時報》是數位轉型的成功案例，它超越了傳統媒體，讓讀者願意付費訂閱，來閱讀高品質的新聞；另外像「達美樂披薩」的企業轉型，則是讓營運目標不只停留在「推出好吃的披薩」，而是讓客戶可用多元的數位管道訂購餐點，「把本質加上創新，就是數位轉型的成功。」

文：劉艾波

韓國廣播公司KBS數據政策部副總監金大韓受邀在台北國際會議中心以「KBS數位轉型策略——探索客群背景資訊」為題分享。他認為，在數位化的浪潮下，透過多元的數位工具，創造以IP為基礎（編按：IP是指智慧財產權Intellectual Property）、更具競爭力的節目，將會是KBS持續努力的目標。

金大韓強調：「數位轉型要以用戶為中心，是我們轉型的出發點。」

公共電視舉行國際研討會，以「擁抱改變——公共媒體數位轉型」為主題，邀請日本放送協會NHK放送技術研究所副所長岩城正和（Masakazu Iwaki）、丹麥廣播公司（Danmarks Radio，以下簡稱「DR」）資深製作人卡爾・波爾森（Kåre Vedding Poulsen）、韓國廣播公司KBS數據政策部副總監金大韓（Dae-han Kim），分享該國公共媒體進行數位轉型的經驗，包括運用新科技來製作內容，期盼能提升公共媒體對社會大眾的服務。

網路普及、國際串流平台進軍，KBS傳統無線電視市場崩解

在南韓場次中，金大韓分別針對「KBS與韓國媒體市場概況」、「數位轉型對公共服務媒體的啟示」、「KBS的DX（數位轉型）策略」三個子題做討論。他首先指出，在最近10年，南韓媒體市場發生了劇烈變化。2010年無線電視還在全盛時代，熱門連續劇的收視率可高達60%。

但2011年底開始，南韓國內出現許多付費電視頻道，瓦解了無線電視的既有市場，加上2017年後Netflix、Disney+等國際串流平台進軍南韓，包括KBS在內的無線電視地位越來越低，收視率下降了一半，同時也面臨年輕觀眾流失的問題。

金大韓說，以最近熱門的世界杯足球賽為例，20多年前KBS轉播世界盃的收視率可高達74%，但現在因為許多網路平台都有提供轉播，觀眾大幅分散，今年的收視率掉到了20%。

KBS面臨的問題是，在當前分眾的時代，KBS無法找到符合社會平均水準的喜好，金大韓說：「現在不是用一個節目就能讓所有觀眾喜歡的年代，無法掌握方向的無線電視沒有魅力了。」

思考數位轉型，金大韓：要思考如何為用戶提供加值服務

面對種種挑戰，KBS的數位轉型勢在必行，但要如何實踐就成了一項非常重要的課題。

金大韓舉例，《紐約時報》是數位轉型的成功案例，它超越了傳統媒體，讓讀者願意付費訂閱，來閱讀高品質的新聞。另外像「達美樂披薩」的企業轉型，則是讓營運目標不只停留在「推出好吃的披薩」，而是讓客戶可用多元的數位管道訂購餐點，「把本質加上創新，就是數位轉型的成功。」金大韓說道。

因此，KBS電視台思索的是，如何製播適合數位媒體時代的節目。金大韓強調，優質的原創節目是核心要素。為了像英國的《BBC》一樣製作更具競爭力的節目，KBS擴大合作與投資，製作更多元、更具創意的節目，同時擴大了節目播放的通路。

接著，KBS也對組織人事進行調整，訂定出明確的願景與目標，增進員工對「數位化」的理解，致力降低組織文化對改變的排斥。同時，KBS成立以IP為基礎的工作室，訂定相關措施，製作可在各種平台播放的跨媒體節目，也在節目中應用AI人工智慧的「機器學習」技術，例如用AI來播放災難的廣播警報。

用「數據」分析使用者需求，評估效果比傳統收視率更細膩

此外，KBS也使用了大數據和機器學習的技術。金大韓指出，「數據」是數位轉型的核心，KBS透過數據資料來消除決策的不確定性、提升經營效果，制定相關流通策略。目前，KBS正在分析公司內外所有數據，預計在2023年完成公司的資料庫網站。

對於數據資料在節目製播的應用，金大韓指出，在節目的企劃階段，KBS會用數據分析使用者需求，在節目播放後，也會持續追蹤各通路的收視情況，分析哪個環節需要加強、怎樣讓用戶更好，並把這些回饋提供給製作單位。不同於過去電視媒體只看尼爾森收視率，現在平台有複合的統計方式，可以多樣搜集、計算出各個指標，方便製作單位作更細膩的評估。

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Photo Credit: 公共電視
2022公共電視國際研討會，邀請日本NHK代表岩城正和（左起）、丹麥DR代表波爾森、韓國KBS代表金大韓與會分享數位轉型經驗，與公視總經理徐秋華一同座談互動

「在數位時代，公營媒體的角色是什麼？」金大韓向與會觀眾拋出這個問題。數位時代的媒體如雨後春筍般湧出，但因為世代、性別的差異，反而加深民眾的隔閡，用戶走向「超個人化」。在此趨勢之下，促進社會對話是KBS身為公營媒體的責任。

「用戶」仍是數位轉型的出發點，KBS要提供更多社會對話的空間

身為數據政策部副總監，金大韓強調，數位轉型的出發點是以用戶為主，KBS需要了解用戶的動機、行為、情感狀態等資訊。因此KBS以「數據」作為手段，以用戶為中心改變工作方式。更重要的是，內容的生產、傳遞的形式，必須要與數位環境緊密結合，KBS致力於用融入的方式，提供社會更多對話的空間，並將各種社會議題傳達給用戶。

對於KBS近年因應數位轉型所走過的歷程，金大韓認為，就如達美樂推出好吃的披薩，媒體製作出優質內容的本質沒有改變。但參照達美樂加入新的訂購模式，為企業增加新的價值，改善了工作的方式。「堅守好的節目是公營媒體的本質，但我們還要新的加值。」

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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