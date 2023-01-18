花蓮玉里醫院遭控疫情期間「不人道隔離」，監委通過糾正案要求加強住民權益保護、維護人格尊嚴

花蓮衛福部玉里醫院在去（2022）年遭控施行不人道的隔離措施，有名工作人員表示，病人不僅伙食差、被像畜牲一樣關起來，更時常伴隨著排泄物的臭味吃飯，過得相當痛苦。當時院長王作仁解釋，由於院中平均年齡偏大，且員工與病患有非常密切的接觸，因此才祭出較嚴格的保護措施。針對此一爭議，監察委員王幼玲及高涌誠在今（18）日表示通過玉里醫院糾正案，將要求院方加強保護住民權益。

2022年疫情期間，玉里醫院爆出虐待病患爭議

2022年在疫情邁入第3年時，玉里醫院爆出院方長期實施比中央疫情指揮中心更嚴格的防疫規定，不僅員工因家屬確診要被隔離，就連曾與員工接觸的院民也必須隔離。甚至當時還發生一起確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病患在房內因沒人照護而被異物噎死的案件，當時玉里醫院雖表示已獲得家屬諒解，但仍掀起一陣討論。

當時中央在8月29日公布的最新版「醫院因應院內發生COVID-19確定病例之應變處置建議」中，並未規範「員工家屬確診但員工為確診」的情況，也就是員工若無症狀仍可上班，病人也不屬於密切接觸者，因此不會要求病人隔離。

依照當時的規範，倘若無症狀的病患就可留在原單位／病房繼續治療，假如有症狀出現，才要求進行採檢，且採檢為陰性則依標準與飛沫防護措施進行照護。

然而，院區卻反其道而行，採取高規格的封控措施，嚴格實施「預防性隔離」，只要員工家屬有確診者出現，病患就被要求就地隔離。

當病患確診時不僅被要求居家隔離7天，若隔離中途又有其他病患、員工或員工家屬感染，天數就會往上加，甚至只要有病患遭隔離，所有院內的活動都被迫喊停，病患只能等隔離天數到才能恢復自由。

《聯合新聞網》報導，王作仁解釋，因為病患與員工互動非常密切，加上病人平均年齡超過60歲，為了避免感染而死亡的情形，所以才實施較嚴格的保護措施。他補充，隔離期間若需如廁，就會由員工陪同，除非是確診虛弱者才使用便盆椅，但同寢室的病患可能會一起使用。

不過，報導中一名工作人員表示，病患在院中過得比受刑人還慘，除了伙食差，還可能隨時像畜生一樣被關起來。其中一名病患更直言，「這不是生活，是折磨」，他表示常常無人回應上廁所的請求，最後只能在便盆椅上大小便，吃飯時還必須聞著排泄物的臭味吃。

《自由時報》2022年報導，民進黨立委洪申翰表示，自己接獲不少病患的陳情，玉里醫院便盆椅不足、打掃人力也不夠，用餐時還沒人清理排泄物，甚至有病患已經3年沒看到家屬，而這種情況竟然持續了數個月。

衛福部部長薛瑞元在當時也表示，玉里醫院多為精神障礙的病患，預防性隔離措施不應過度限縮病患的權利，他認為，合理防疫措施是必要的，但不需要做到像Delta等高致死率的病毒株防範的手段，他承諾將會要求醫服會、疾管署派員進入醫院輔導。

玉里醫院遭控侵害人身自由，監察院予以糾正

（中央社）監委王幼玲、高涌誠今（18）日說，衛福部玉里醫院將未確診且非屬密切接觸者的院內住民，就地進行隔離，使住民持續處於惡劣生活環境中，侵害院民人身自由，監察院通過糾正。

監察委員王幼玲、高涌誠透過新聞稿指出，監察院社會福利及衛生環境委員會下午通過對衛生福利部玉里醫院的糾正案。

監委表示，玉里醫院在未有法律明確授權依據下，採取超出衛福部疾管署所作防疫指引的防疫措施，以不合比例的手段，長時、多次反覆對院內未確診，且非密切接觸者的住民就地進行隔離，侵害院民人身自由。

監委說，隨著疫苗試驗成功與普遍施打，2022年8月公布「醫院因應院內發生COVID-19確定病例之應變處置建議」，醫院場域的密切接觸者，即使與確診者在匡列日期內密切接觸，已不須強制隔離，感染風險程度更低的「風險對象」，自非強制隔離對象，但花蓮玉里醫院反其道而行。

監委接到陳情後，2022年10月間到玉里醫院實地履勘，發現住民衛生及生活條件極為惡劣，隔離期間住民生活起居都在被上鎖的病室內；三餐都是稀飯，整整吃了將近1個月；有如廁需求只能使用便盆椅，經常在糞便臭味飄散的病室內用餐。

監委指出，玉里醫院在疫情期間對住民採行預防性隔離措施，未考慮照護人力不足及設施設備不足等情形，使院內住民在隔離期間處於不人道、有辱人格的惡劣生活環境，未能維護住民的人性尊嚴，身心受負面影響。

監委強調，任何精神疾患者治療過程中，應被保障不受他人侵害；但玉里醫院罔顧住民基本人權，違反身心障礙者權利公約規定，因此監察院通過糾正，要求強化對於住民權益保障，維護人格尊嚴。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅子恆

核稿編輯：翁世航