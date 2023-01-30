《新疆：被中共支配的七十年》推薦序：如何理解中共統治下的新疆民族政治？
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從「解放」、給予「自治」，到以「扶貧」為名的大規模拘禁，中共的新疆政策為何愈發嚴苛？當中共強化「鑄牢中華民族共同體意識」，使新疆成為中國不可分割的一部分，而維吾爾人成為中華民族一員的真相，竟是「文化的種族滅絕」！？
文：侍建宇（台灣國防安全研究院國安所副研究員）
【推薦序】如何理解中共統治下的新疆民族政治？
《新疆：被中共支配的七十年》這本書依據時序先後，摘要式的回顧中國解放軍開進新疆之後，所有關於治理新疆的重要階段，以及相關事件。過去幾年由於「新疆再教育營」的問題，新疆在國際媒體的能見度開始大幅增加。但是對於大部分人來說，新疆民族政治發展的來龍去脈其實難以理解。對不熟悉現代新疆的讀者來說，這是一本容易入手的入門讀物。
此處釐清幾個關鍵詞彙與爭議的湧動，可能有助於讀者更能掌握新疆民族政治的遞嬗。
一、「東突厥斯坦」vs「新疆」沿革與政治認同
「東突厥斯坦」是從「他稱」轉為「自稱」的詞彙，最終成為一個民族政治認同與動員的概念，這應該是本書〈序章〉與〈第一章〉的主要內涵。這個詞彙的出現伊始應該是西方傳教士奉乾隆皇帝指令前往當地測繪地圖，測繪的內容後來為法國耶穌會錢德明神父（Joseph Marie Amiot）發表，塔里木盆地開始被西方人稱為「東突厥斯坦」。
「東突厥斯坦」做為「他稱」，在19世紀前曾經出現過多個不同的名稱，像是「南突厥斯坦」、「小布哈拉」、「中國突厥斯坦」。由於俄羅斯帝國主義西擴，19世紀中葉設立突厥斯坦總督，「突厥斯坦」成為俄羅斯帝國現實行政區劃名稱。也因此，當時歐洲也開始將突厥斯坦分開稱為「中國突厥斯坦」和「俄屬突厥斯坦」，或東、西突厥斯坦。20世紀初期蘇聯「十月革命」後，突厥斯坦總督管轄的區域轉變成「突厥斯坦蘇維埃社會主義自治共和國」。
之後進行「民族識別」，又將突厥斯坦打散建立多個加盟共和國，才有了哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克。歐洲冒險家與考古學家使用不同名稱，像是Chinese Turkestan、East Turkestan、Chinese Central Asia、Serindia、或Sinkiang描述現在所謂的新疆地區。東、西突厥斯坦稱謂最初與民族認同並沒有直接關係，反而與帝國擴張企圖下的視野有關。一方面區分大清帝國與沙俄帝國與這個地理區域的政治關係，同時也增強理解並伺機向這個地方擴張。
中國官方「新疆」的正式出現，可以追溯到清代乾隆朝，當時稱為「準部與回部」、「西域新疆」、「天山南、北路」。伊犁將軍松筠編成「伊犁總統事略」，後為道光皇帝欽定為「新疆事略」，新疆才正式沿用成為專稱。19世紀中葉浩罕人阿古伯在新疆建立「哲德沙爾汗國」，維吾爾語的「哲德沙爾」通常是指塔里木盆地七個綠洲城市；那就是喀什、英吉沙爾、葉爾羌、和闐、阿克蘇、庫車和烏什。
《大英百科全書》稱阿古伯的政權為「喀什葛爾王國」（Kingdom of Kashgaria）。19世紀下半葉清末的海防與塞防之爭，爭論國防應當偏重大陸東南沿海的海洋防禦，還是偏重西北內陸的陸上防禦。對接當時亞洲大陸內部英俄的國爭霸的地緣政治，牽扯到大清帝國結構重組的問題。左宗棠「收復」新疆後，新疆建省的目的就是要恐固現代中國對新疆的直接控制。
被中共定義成「疆獨運動」的開端，被海外流亡維吾爾精英視為成功建國的例證，那就是「東突厥斯坦伊斯蘭共和國（1933-34，簡稱東突國）」、以及「東突厥斯坦共和國（中共錯譽為「三區革命」1944-49）」的出現。這兩個短暫的政權都使用了「東突厥斯坦」一詞，於是將「他稱」轉為「自稱」的政治認同標記，成為後來「維吾爾復國運動」的認同象徵。
相對於第一個東突國發韌於新疆西南的喀什與和闐，糾結在軍閥派系與民族菁英的利益分配問題上，第二個「三區革命」出現在新疆東北的伊犁、塔城與阿勒泰。主事者約略分為「堅持獨立」與「妥協自治」兩派，前者以阿合買提江為首，奢望最後能夠建造一個以「突厥族」為主體的國家，但是後者以為獨立的目標太過理想，夾雜着維吾爾、蒙古、哈薩克、吉爾吉斯等等不同族群革命精英的利益與爭執，所以願意與中國妥協獲得較多的自治空間，其中以麥斯武德與艾沙為代表。
蘇聯主導、利用、並終結第二次東突厥斯坦建國運動的檔案史料已被公開確認。蘇聯總領事促成東突國與國民黨協議成立聯合政府，對於獨立派來說，只好政治上虛與委蛇。然而隨着國際情勢逆轉，蘇聯不再需要東突國牽制中國，主要領袖人物從哈薩克阿拉木圖搭機前往北京參與政治協商會議途中，據報導飛機墜毀全部罹難。儘管所謂親蘇聯的東突分子仍然想要在中共的「自治區」設計下，爭取權限，但是第二次東突國的理想在冷戰國際氛圍下逐漸煙消雲散，也埋下延續至今，東突厥斯坦建國運動壯志未酬身先死的圖騰想像。
二、新疆維吾爾自治區的「自治」
「新疆自治區」、「新疆維吾爾自治區」、「天山維吾爾自治區」、「維吾爾斯坦共和國」、「新疆維吾爾斯坦共和國」、「維吾爾自治區共和國」，不同的名稱都代表著不同的政治內涵與想像。最後中共願意的名稱是新疆維吾爾自治區，當然也意涵著很浮面的妥協，保留了維吾爾作為當地主體民族的族稱，以及「自治」的字眼。至於自治權限的本質則在這本書的〈第二章〉到〈第四章〉進行描述。
中共理解的民族自治的首要工作應該是政治清洗。成立新疆維吾爾自治區的同時，中共也開始了工商業國有化與農業集體化的發展，再加上之後的反右派鬥爭和大躍進，在新疆的脈絡下，等於是開始對當地少數民族菁英進行清洗，讓願意批判「地方民族主義」的菁英被留下來，同時開始大量移入漢人進入新疆。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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