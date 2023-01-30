「台版柬埔寨」詐騙虐囚案震驚社會，法務部提修法「囚禁致死」最重可判無期徒刑

被稱為「台版柬埔寨」的求職詐騙虐囚案，日前震驚社會，警方雖然共救出61人，但已有3名被害人凌虐喪命，還遭到裝箱棄屍。針對此囚禁人頭的犯罪模式，法務部提出《刑法》修正草案，如被害人遭囚禁7天，犯罪者最重可判處7年有期徒刑，若被害人在遭囚禁過程中重傷、死亡，最重可判處無期徒刑。

為杜絕震驚社會之柬埔寨案、受騙遭囚凌虐等犯罪，法務部日前提出《組織犯罪防制條例》部分條文修正草案，就招攬國人至國外從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官等亂象，增訂處罰規定，最重可處7年有期徒刑，上開修正草案業經行政院院會審查通過，於2022年12月16日函請立法院審議。今年再針對《刑法》部分提出修正草案，

法務部昨（29）日發出新聞稿，表示近來發生詐欺集團以囚禁、凌虐被害人等嚴重戕害人權的犯罪，他們非常重視，作為行政院打詐國家隊「懲詐」的主責機關，部長蔡清祥要求檢調機關秉持「強力瓦解、全面澈查、嚴查速辦、從重求刑」原則，全面積極查辦此類案件，並督導臺灣高等檢察署推動打詐專案，主動向上溯源追查詐欺集團的犯罪的組織。

根據法務部的統計，2022年6至12月查獲電信網路詐欺集團計有1043件、涉案共9537人，比去年同期查獲率增加45.8%；另電信網路詐欺涉及私行拘禁案件，截至2023年1月28日止，查獲110件、被告421人、羈押128人，查扣不法所得合計新臺幣2443萬餘元，及時遏止詐欺集團犯罪氣焰，展現政府重懲不法之決心。

法務部表示，由於詐欺犯罪有質變為暴力犯罪的趨勢，衍生出對被害人妨害自由、施以凌虐等複合性犯罪型態，甚至導致被害人受重傷或死亡，對社會治安危害甚鉅，國人也對這樣的犯罪行為深惡痛絕，為回應民意，法務部認為，除檢警調機關持續從速偵辦、從重究責以外，有必要根本性的檢討現行法規。

因此法務部部長蔡清祥也親自密集主持多次修法研議，法務部並蒐集相關案例的犯罪型態、參考外國立法例，且邀集學者、專家及檢察機關代表等研商，推動刑法相關條文修正包括《刑法》第302條之1、第339條之4、第339條之5修正草案，希望對於防制詐欺集團犯罪能「治標也治本」，一方面不間斷的強力執法，一方面從法制面強化規範密度及兼顧法益保護，與加重處罰力道等面向著手修法，讓法規範能與時俱進。後續將送到行政院審查。

修正重點如下有哪些？

增訂加重剝奪行動自由罪

對於意圖實施其他犯罪、三人以上共同犯罪、攜帶兇器、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上或對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人等情形，而對被害人有《刑法》第302條第1項之行為時，另為獨立處罰規定，提高刑度，最重可處7年有期徒刑。

增訂加重結果犯

對於剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害之加重結果犯併為規範，加重刑責，最重可論處無期徒刑，以與普通剝奪行動自由罪有所區別。

增訂加重詐欺類型

對於以深偽影像（Deepfake）或聲音為詐欺行為手段，增訂為加重事由。

增訂結合犯規定

因應新興詐欺犯罪模式，增訂詐欺罪與剝奪行動自由罪之結合犯規定，加重刑責，最重可處10年有期徒刑，以嚴懲此類犯罪。

日前震驚社會的求職詐騙虐囚案，也被稱為「台版柬埔寨」，士林地檢署日前發偵查終結將起訴29名被告，其中27名被告羈押中，主嫌「茶董」陳樺韋、「傅姐」傅榆藺等29人等涉犯私行拘禁致死等罪嫌，檢察官認為傅榆藺、陳樺韋位處犯罪組織核心，惡性重大，求處無期徒刑；部分被告分別向法院具體求處無期徒刑20至30年不等的有期徒刑，其餘被告亦請法院從重量刑以資懲罰。

此案被害人共有307人，包含因求職被騙遭拘禁者61人，及誤信假投資等詐騙手法而匯款者246人，詐騙金額高達3億9667萬7969元。

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核稿編輯：翁世航