印度將成為世界人口第一大國，專家憂就業機會不足恐錯過「人口紅利」窗口
我們想讓你知道的是
印度每年培養70萬名工程科系畢業生。然而，印度科技業無法提供這麼多職缺，科技業的就業市場過度飽和，使很多工程學科畢業生無法將自己的所學運用在求職上。她表示，政府在教育政策上，存在巨大缺失，並補充：「印度的教育政策強調死記硬背，而不是創造性思維。」
根據《CNN》報導，中國國家統計局昨（17）日宣布 ，2022年中國人口減少至14.11億，較前（2021）年減少約85萬人。是中國60年來，首次出現人口負成長；印度也將在今（2023）年超越中國，成為全球人口最多的國家。《CNN》另一則報導指出，專家擔憂，印度無法創造足夠的就業機會以趕上人口成長，該國本就低迷的就業率恐將進一步惡化。印度商學院組織行為學教授斯里帕達（Chandrasekhar Sripada）警告：「印度正坐在一顆定時炸彈上，若不能在短時間內創造足夠的就業機會，就會造成社會動盪。」
隨著勞動人口的增加，印度理論上會因為「人口紅利」而獲得經濟成長。人口紅利指生育、死亡率下降，勞動人口比率增加，青壯年撫養老人、小孩負擔減輕，從而帶動經濟成長的一段時期。然而，一個國家能否兌現人口紅利，仍取決於青壯年人口生產力的多寡。
印度就業機會嚴重不足，恐錯過人口紅利窗口
根據經濟合作與發展組織（OECD） 2021年的數據，印度勞動人口超過9億，印度政府則表示，這個數字在未來十年內預計將達到10億以上。但專家警告，若政府沒有創造足夠的就業機會，這些數字可能會成為一種負擔。
專家指出，印度長期存在就業機會不足的問題。以鐵路部門為例，2018年印度有1900萬人應聘進入鐵路部門工作，然而該部門卻僅開放6萬3000個職缺。去年也爆發年輕人因不滿自己未能錄取鐵路部門，而焚燒火車的抗議事件。
根據麥肯錫全球研究所2020年的一份報告，印度在2030年前，至少需要創造9000萬個非農業工作機會，才能平衡求職人口與職缺。
專家認為，隨著中國和西方國家之間的緊張局勢加劇，印度應該通過吸引蘋果等大公司，在該國生產更多產品，提升製造業的就業機會以解決印度的就業危機。然而，根據世界銀行2021年的調查，工廠的產值僅佔印度GDP的14％。
因此，專家不看好印度能創造足夠的就業機會與生產力，將會錯過人口紅利的窗口。印度經濟監測中心（CMIE）首席執行官維亞斯（Mahesh Vyas）去年即在一篇文章中表示：「印度應該抓住這個勞動力和資本大增，能夠輕鬆推動經濟成長的機會。不過，印度好像趕不上這班車了。」
就業機會不足造成的社會現象
印度就業機會不足，造成印度的失業率極高，根據CMIE的數據，印度去年12月的失業率為8.3％，相較之下，美國去年底的失業率約為3.5％，台灣則為3.52％。此外，印度青年也面臨低薪危機，印度有許多畢業生，包括擁有博士學位的畢業生，最終都不得不應聘基層的公部門苦力工作，這些工作的月薪不到300美元（約新台幣9105元）。
充滿競爭及低薪的環境，使很多印度年輕人乾脆放棄投入職場，根據世界銀行2021年的數據，印度的勞動參與率為46％，是亞洲最低的幾個國家之一。相較之下，中國和美國在2021年的比率分別為68％和61％。若僅聚焦女性，印度的勞動參與率更加低迷。世界銀行數據顯示，2021年印度女性勞動參與率僅有19％，低於2005年的26％。
印度就業危機的成因
斯里帕達認為，品質低落、過度單一的教育，是造成就業危機的原因之一。《CNN》報導指出，印度每年培養70萬名工程科系畢業生。然而，印度科技業無法提供這麼多職缺，科技業的就業市場過度飽和，使很多工程學科畢業生無法將自己的所學運用在求職上。她表示，政府在教育政策上，存在巨大缺失，並補充：「印度的教育政策強調死記硬背，而不是創造性思維。」
此外，根據《CNN》另一則報導，過度單一的工作職缺，也是印度需要解決的難題之一，近期的印度政府數據顯示，該國超過45％的勞動力受僱於農業部門。若印度想提升勞動生產力，必須要使國家的就業機會更多元。雖然根據預測，印度在3月前，經濟成長率將達到6.8％，有望成為世界上經濟成長最快的大國。
然而，印度前央行行長拉詹（Raghuram Rajan）認為，這種經濟成長並不能幫助印度。他表示：「這種經濟成長不是就業成長。就業基本上是經濟的首要任務。我們不需要每個國民都成為軟體工程師或顧問，但我們需要每個國民都有體面的工作。」
斯里帕達指出，值得慶幸的是，印度政府已經意識到這些問題，並開始花心力推動國民多元技能的培養。但她也補充，新政策還需要很多年，才能發揮影響力。
新聞來源
- China records first population decline in 60 years（CNN）
- India is set to become the world’s most populous country. Can it create enough jobs?（CNN）
- What Is the Demographic Dividend, and How Does It Work?（Investopedia）
- Working age population（OECD）
- Protesters torch trains in India as frustration over lack of jobs for young people boils over（The Washington Post）
- India’s turning point：An economic agenda to spur growth and jobs（McKinsey&Company）
- Manufacturing, value added (％of GDP) - India（The World Bank）
- Labor force participation rate, total (％of total population ages 15+)（The World Bank）
- India’s jobs crisis: Why millions are applying for a handful of lowly government jobs（CNN）
- 2022全年失業率3.67％ 創22年以來最低水準（中央社）
延伸閱讀
- 中國人口61年來首次負成長，學者估14.2億將成為最高峰值，網友熱議：有沒有後代真的很重要嗎？
- 中國各地「人口負成長」現象持續擴大，少子化＋老齡化成為社會動盪的未爆彈
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。