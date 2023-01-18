印度將成為世界人口第一大國，專家憂就業機會不足恐錯過「人口紅利」窗口

根據《CNN》報導，中國國家統計局昨（17）日宣布 ，2022年中國人口減少至14.11億，較前（2021）年減少約85萬人。是中國60年來，首次出現人口負成長；印度也將在今（2023）年超越中國，成為全球人口最多的國家。《CNN》另一則報導指出，專家擔憂，印度無法創造足夠的就業機會以趕上人口成長，該國本就低迷的就業率恐將進一步惡化。印度商學院組織行為學教授斯里帕達（Chandrasekhar Sripada）警告：「印度正坐在一顆定時炸彈上，若不能在短時間內創造足夠的就業機會，就會造成社會動盪。」

隨著勞動人口的增加，印度理論上會因為「人口紅利」而獲得經濟成長。人口紅利指生育、死亡率下降，勞動人口比率增加，青壯年撫養老人、小孩負擔減輕，從而帶動經濟成長的一段時期。然而，一個國家能否兌現人口紅利，仍取決於青壯年人口生產力的多寡。

印度就業機會嚴重不足，恐錯過人口紅利窗口

根據經濟合作與發展組織（OECD） 2021年的數據，印度勞動人口超過9億，印度政府則表示，這個數字在未來十年內預計將達到10億以上。但專家警告，若政府沒有創造足夠的就業機會，這些數字可能會成為一種負擔。

專家指出，印度長期存在就業機會不足的問題。以鐵路部門為例，2018年印度有1900萬人應聘進入鐵路部門工作，然而該部門卻僅開放6萬3000個職缺。去年也爆發年輕人因不滿自己未能錄取鐵路部門，而焚燒火車的抗議事件。

根據麥肯錫全球研究所2020年的一份報告，印度在2030年前，至少需要創造9000萬個非農業工作機會，才能平衡求職人口與職缺。

專家認為，隨著中國和西方國家之間的緊張局勢加劇，印度應該通過吸引蘋果等大公司，在該國生產更多產品，提升製造業的就業機會以解決印度的就業危機。然而，根據世界銀行2021年的調查，工廠的產值僅佔印度GDP的14％。

因此，專家不看好印度能創造足夠的就業機會與生產力，將會錯過人口紅利的窗口。印度經濟監測中心（CMIE）首席執行官維亞斯（Mahesh Vyas）去年即在一篇文章中表示：「印度應該抓住這個勞動力和資本大增，能夠輕鬆推動經濟成長的機會。不過，印度好像趕不上這班車了。」

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就業機會不足造成的社會現象

印度就業機會不足，造成印度的失業率極高，根據CMIE的數據，印度去年12月的失業率為8.3％，相較之下，美國去年底的失業率約為3.5％，台灣則為3.52％。此外，印度青年也面臨低薪危機，印度有許多畢業生，包括擁有博士學位的畢業生，最終都不得不應聘基層的公部門苦力工作，這些工作的月薪不到300美元（約新台幣9105元）。

充滿競爭及低薪的環境，使很多印度年輕人乾脆放棄投入職場，根據世界銀行2021年的數據，印度的勞動參與率為46％，是亞洲最低的幾個國家之一。相較之下，中國和美國在2021年的比率分別為68％和61％。若僅聚焦女性，印度的勞動參與率更加低迷。世界銀行數據顯示，2021年印度女性勞動參與率僅有19％，低於2005年的26％。

印度就業危機的成因

斯里帕達認為，品質低落、過度單一的教育，是造成就業危機的原因之一。《CNN》報導指出，印度每年培養70萬名工程科系畢業生。然而，印度科技業無法提供這麼多職缺，科技業的就業市場過度飽和，使很多工程學科畢業生無法將自己的所學運用在求職上。她表示，政府在教育政策上，存在巨大缺失，並補充：「印度的教育政策強調死記硬背，而不是創造性思維。」

此外，根據《CNN》另一則報導，過度單一的工作職缺，也是印度需要解決的難題之一，近期的印度政府數據顯示，該國超過45％的勞動力受僱於農業部門。若印度想提升勞動生產力，必須要使國家的就業機會更多元。雖然根據預測，印度在3月前，經濟成長率將達到6.8％，有望成為世界上經濟成長最快的大國。

然而，印度前央行行長拉詹（Raghuram Rajan）認為，這種經濟成長並不能幫助印度。他表示：「這種經濟成長不是就業成長。就業基本上是經濟的首要任務。我們不需要每個國民都成為軟體工程師或顧問，但我們需要每個國民都有體面的工作。」

斯里帕達指出，值得慶幸的是，印度政府已經意識到這些問題，並開始花心力推動國民多元技能的培養。但她也補充，新政策還需要很多年，才能發揮影響力。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航