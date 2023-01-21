如果《想見你》是一篇學生作文，從立意、取材、結構、文采四大面向來說明其缺點
我們想讓你知道的是
這篇文章應該會招來諸多抨擊與批評，特別是《想見你》的粉絲（我想應該氣炸了）。我要澄清一點，我是從「考試作文」的角度來分析這部電影。《想見你》電影版在立意上，缺乏新意，宜有新的議題或元素融入；取材上，野心太大，可以用心說一個故事就好，不必有太多的翻轉；結構上，詳略失衡，應該將重點用詳筆凸顯而出；文采上，太過刻意，象徵物出現2-3次就好。這是在電影中看見的不足之處，亦是學生作文常犯的毛病。
文：教育界走跳
2019年台灣最夯偶像劇——《想見你》，影集叫好又叫座，掀起一股狂熱。為此我寫了兩篇分析文，《想見你》有更好的結局嗎？（四大結局評析）、《想見你》有更好的結局嗎？（結局時空觀的不合理），以及一篇作文教學文，《想見你》第1集教我們的作文技巧─鋪陳。
如今電影版上映，身為鐵粉，當然進影城觀看。整體來說，沒有電視劇版本驚豔，所以想思索、忖度原因。加上以往影劇分析，多半著重優點，避談或略談缺點。最後，結合自身專業，與作文教學進行對話，故而提筆寫下這篇。
作文評分大致可以分為四大取向：立意、取材、結構、文采，以下針對《想見你》電影版（盡量以不劇透的方式）進行這四大面向的探討，說明不足之處。
一、立意：缺乏新意
萬維鋼《高手思維》提到，人們喜歡的東西是「熟悉+意外」，換句話說要有舊的元素，也要有新的創意。當時空穿越題材日益常見，《想見你》電視版脫穎而出之處在於融入謀殺懸疑的新元素，開拓出偶像劇新境界。
電影版《想見你》卻是承襲《想見你》電視版，繼續玩「穿越+愛情+懸疑」題材，方法、內涵也一樣，只是由原本黃雨萱、李子維的穿越，擴大為被穿越者陳韻如、王詮勝也得以穿越。對我來說，只是老梗，未見突破、創新，比較可惜。
學生寫作，立意上時常要將阿公阿嬤寫死，譬如今年的學測作文「花草樹木的氣味記憶」，可想而知閱卷教授大概會讀到各式壯烈為孫子犧牲的爺爺奶奶，搞不會聞到的是「樹葬」的味道......。所以我時常叮嚀學生，考場上看完題目，第一瞬間閃過腦海的想法，通常不要寫，與他人雷同之處的機率相當高，不易受閱卷老師青睞。
二、取材：野心太大
我常開玩笑，杜甫如果活在現代去考學測，仍然或失利，即使是最有把握的國文寫作也是。杜甫曾說「爲人性僻耽佳句」，如果用這個想法去寫考試作文，便遲遲無法下筆，時間一到，只能繳白卷收場。
電影版《想見你》想要補足電視版的不足，盡量呈現四位角色（子維、雨萱、詮勝、韻如）的故事，無奈電影時間有限，想要面面俱到的結果，就是「樣樣通，樣樣鬆」，甚至犧牲主角之一的莫俊傑，整場電影的他就像跑龍套般的存在。
考試作文如何在有限的作答時間內，書寫成一篇首尾俱足的文章，我想關鍵在於只說一個故事，大題得要小作，並且劇情不要太複雜，像本土連續劇一樣，轉折、轉折、再轉折，天天都在高潮起伏。這樣不只火力無法集中，讓閱卷教授摸不清主軸與主題，感覺每樣都寫到了，卻每樣都不深入，流於表面與膚淺，甚至還會有寫不完的危機。
三、結構：詳略失衡
上次提過耿一偉《故事創作Tips》，這本書指出故事10%法則——花費故事10%的時間鋪陳角色的背景。鋪陳太少，觀眾無法理解，鋪陳太多，觀眾又覺得不耐煩，可見結構的重要性。
電影版《想見你》可能顧慮到沒有看過電視版的觀眾，前期鋪陳雨萱、子維，認識、相愛的過程時間有點過冗，讓人有點不耐煩。當然，不排除有單純想看大灑糖甜甜cp的粉絲，但至少我不是。後期懸疑、緊張部分，卻礙於時間因素，沒有預留時間讓觀眾融入、思考，步調推移太快，一下就結束了。
學生作文的結構大致如此。一拿到考卷，總有雄心壯志，東寫西寫，極力鋪陳之能事，隨著考試時間一分一秒流逝，猛然發覺時間不夠用了，最應該聚焦的重點，於是一兩筆草草帶過，造成詳筆與略筆的比例拿捏失當，讓人不勝唏噓。
四、文采：太過刻意
電影中最大的文采，通常是劇情中反覆出現的象徵物，讓讀者藉由劇情、角色的情緒，自動產生意象悠遠的解讀，這也是觀影樂趣的一環。
電視版《想見你》的象徵物大概是莫比烏斯對戒、錄音帶（包含那首伍佰的〈Last dance〉），用了十三集的時間，讓觀眾了解這些東西的意涵，相當流暢。
反觀電影版《想見你》，因為時間只有120分鐘，卻不斷出現〈Last dance〉、錄音帶，讓人會有莫名的焦躁、厭煩，特別是〈Last dance〉，聽覺效果在電影院會被放大，有種「又來了」的感覺，太過刻意。
學生寫作時我常告誡他們，在重要的劇情情感處，放上一件物品的描述，文章末段再讓這個物品不經意出現，自然而然就會產生象徵效果。不過，不能讓象徵物出現太多次，約略2-3次即可，否則會流於矯揉造作，炫技文字。
五、總結
感謝讀者願意看到這裡，這篇文章應該會招來諸多抨擊與批評，特別是《想見你》的粉絲（我想應該氣炸了）。我要澄清一點，我是從「考試作文」的角度來分析這部電影。
立意上，缺乏新意，宜有新的議題或元素融入；取材上，野心太大，可以用心說一個故事就好，不必有太多的翻轉；結構上，詳略失衡，應該將重點用詳筆凸顯而出；文采上，太過刻意，象徵物出現2-3次就好。這是在電影中看見的不足之處，亦是學生作文常犯的毛病。
你問我是否喜歡這部電影，是否推薦觀賞？我的答案還是肯定的。畢竟文學沒有標準答案，青菜蘿蔔各有所好，只不過考試作文有其規範性與侷限性。
否則，經典文學不乏愛情這種陳腔濫調的立意取材，但這何嘗不是古今共感？畢卡索（Picasso）打破圖畫的基本架構，不也不朽至今？《異鄉人》的「太陽」屢次出現，讀者是否厭煩？何況學生作文常常無法運用「象徵」的技巧呢！
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我們想讓你知道的是
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