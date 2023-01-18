英國破產企業較疫情前暴增76%，各行業罷工行動造成的混亂達到30年高點

英國經濟正受到劇烈打擊，由於通膨高漲、利率循環拉升下，英國的破產企業數目相較於疫情前暴增達到76%，實際數量突破1964家，在此經濟低迷之際，英國勞工仍選擇在此時發動「大罷工」走上街頭捍衛自己的權利。

英國企業相較疫情前破產比例暴增達76%

受到全球通貨膨脹影響，各國啟動循環導致全球經濟急凍，其中英國面臨到相當大的挑戰。據英國《金融時報》報導指出，隨著經營成本飆升，再加上政府因應疫情的紓困結束，去（2022）年12月英格蘭和威爾斯企業破產數量大幅上升。

英國破產服務署（Insolvency Service）數據顯示，上述地區註冊破產數量達到1964家，這相較於2021年同期高出32%，再對比疫情前的2019年則暴增達到76%。

諮詢公司普華永道（PwC）的破產業務主管戴維凱利（David Kelly）告訴《金融時報》企業面臨許多挑戰，從通貨膨脹到利率循環調升，再加上近來消費者信心低迷和原物料成本高居不下，許多企業疲於奔命，最終太過疲憊而取白旗投降。

台灣中央銀行指出，2023年歐元區及英國能源仍陷入高度不確定性，高能源價格延遲通膨率回降，致使經濟開始衰退，其中又以英國最為艱難，相較於歐元區經濟成長為−0.5%，英國衰退幅度更大，達到了−0.7%。

台灣央行提供 在包含了台灣、美國、歐元區、日本及中國等主要經濟體中，英國的經濟成長率預測為負值達到−0.7%，顯示經濟狀況不佳日益衰退。

央行強調，總體而言，美歐疫後復甦力道漸減，物價高漲降低民眾可支配所得，預期全球、先進及新興市場經濟體2023年經濟成長均低於2022年，部份先進經濟體陷入小幅衰退，2023年第1季後全球經濟成長可望回升；但是不排除全球經濟下行程度較預期更嚴峻。

去年12月英國公布通膨率仍達到10%以上，而英國央行（Bank of England）利率已經調到14年新高，由2021年11月的0.1%上調至3.5%，利率快速拉升一舉墊高了企業的借款成本。

此外，英國的薪資也跟著上揚，創下2000年以來最快的飆漲速度，諮詢公司FRP的合夥人戴維哈德森（David Hudson）直言，英國的通膨重創消費需求，並導致日常經營成本飆升，準備迎接破產越來越多的一年。

經濟狀況不佳，英國勞工仍選擇走上街頭捍衛權利

正當英國經濟陷入愁雲慘霧之際，英國的罷工行動也在進行，對此《金融時報》以「英國罷工行動造成的擾亂達到30年高點」為題描述這個混亂局面。

英國的罷工從鐵路、郵政部門開始蔓延至英國國民醫療服務體系（NHS）、國家教育部門，以及政府部門和其他公共機構，工會現在將加大爭取加薪的力度。

Photo Credit: GettyImages 2023年1月18日在英國米德爾斯堡，受僱於南蒂斯醫院NHS基金會信託基金的皇家護理學院成員參加了詹姆斯庫克醫院外的罷工。（Photo by Ian Forsyth）

英格蘭55家NHS的數萬名護理師（佔總數的4分之1）將於近日罷工。根據《金融時報》報導，他們強調，如果薪酬談判在今年1月底前沒有進展，皇家護理學院分別在2月初罷工一次，後續再宣布2次罷工的日期。

皇家護理學院祕書長帕特卡倫強調，罷工活動從現在開始的三週內將會急劇且適當地升級。他也重申，人們並沒有因爲護理師罷工而死亡，反而「是有人死亡護理師才罷工」。

除了NHS有行動之外，2月開始由英國工會代表大會（Trades Union Congress）發起的大罷工行動，號召了教師、火車司機、7萬名大學教職員工和10萬名公務員響應。

代表英國高階公務員工會（FDA）強調，近年就職的高薪畢業生也投票決定採取罷工行動。他們說採取這行動的主要因爲是薪水已經連續5年不變，已經落後於從事類似工作的同業還有其它行業的畢業生。以上種種罷工行動，預計將會對未來英國局勢造成重大影響。

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核稿編輯：翁世航