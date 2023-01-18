英國破產企業較疫情前暴增76%，各行業罷工行動造成的混亂達到30年高點
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英國企業面臨許多挑戰，從通貨膨脹到利率循環調升，再加上近來消費者信心低迷和原物料成本高居不下，許多企業疲於奔命，最終太過疲憊而取白旗投降，然而在此艱難的時刻，英國的勞工仍有勇氣以罷工方式，走向街頭捍衛自己應有的權利。
英國經濟正受到劇烈打擊，由於通膨高漲、利率循環拉升下，英國的破產企業數目相較於疫情前暴增達到76%，實際數量突破1964家，在此經濟低迷之際，英國勞工仍選擇在此時發動「大罷工」走上街頭捍衛自己的權利。
英國企業相較疫情前破產比例暴增達76%
受到全球通貨膨脹影響，各國啟動循環導致全球經濟急凍，其中英國面臨到相當大的挑戰。據英國《金融時報》報導指出，隨著經營成本飆升，再加上政府因應疫情的紓困結束，去（2022）年12月英格蘭和威爾斯企業破產數量大幅上升。
英國破產服務署（Insolvency Service）數據顯示，上述地區註冊破產數量達到1964家，這相較於2021年同期高出32%，再對比疫情前的2019年則暴增達到76%。
諮詢公司普華永道（PwC）的破產業務主管戴維凱利（David Kelly）告訴《金融時報》企業面臨許多挑戰，從通貨膨脹到利率循環調升，再加上近來消費者信心低迷和原物料成本高居不下，許多企業疲於奔命，最終太過疲憊而取白旗投降。
台灣中央銀行指出，2023年歐元區及英國能源仍陷入高度不確定性，高能源價格延遲通膨率回降，致使經濟開始衰退，其中又以英國最為艱難，相較於歐元區經濟成長為−0.5%，英國衰退幅度更大，達到了−0.7%。
央行強調，總體而言，美歐疫後復甦力道漸減，物價高漲降低民眾可支配所得，預期全球、先進及新興市場經濟體2023年經濟成長均低於2022年，部份先進經濟體陷入小幅衰退，2023年第1季後全球經濟成長可望回升；但是不排除全球經濟下行程度較預期更嚴峻。
去年12月英國公布通膨率仍達到10%以上，而英國央行（Bank of England）利率已經調到14年新高，由2021年11月的0.1%上調至3.5%，利率快速拉升一舉墊高了企業的借款成本。
此外，英國的薪資也跟著上揚，創下2000年以來最快的飆漲速度，諮詢公司FRP的合夥人戴維哈德森（David Hudson）直言，英國的通膨重創消費需求，並導致日常經營成本飆升，準備迎接破產越來越多的一年。
經濟狀況不佳，英國勞工仍選擇走上街頭捍衛權利
正當英國經濟陷入愁雲慘霧之際，英國的罷工行動也在進行，對此《金融時報》以「英國罷工行動造成的擾亂達到30年高點」為題描述這個混亂局面。
英國的罷工從鐵路、郵政部門開始蔓延至英國國民醫療服務體系（NHS）、國家教育部門，以及政府部門和其他公共機構，工會現在將加大爭取加薪的力度。
英格蘭55家NHS的數萬名護理師（佔總數的4分之1）將於近日罷工。根據《金融時報》報導，他們強調，如果薪酬談判在今年1月底前沒有進展，皇家護理學院分別在2月初罷工一次，後續再宣布2次罷工的日期。
皇家護理學院祕書長帕特卡倫強調，罷工活動從現在開始的三週內將會急劇且適當地升級。他也重申，人們並沒有因爲護理師罷工而死亡，反而「是有人死亡護理師才罷工」。
除了NHS有行動之外，2月開始由英國工會代表大會（Trades Union Congress）發起的大罷工行動，號召了教師、火車司機、7萬名大學教職員工和10萬名公務員響應。
代表英國高階公務員工會（FDA）強調，近年就職的高薪畢業生也投票決定採取罷工行動。他們說採取這行動的主要因爲是薪水已經連續5年不變，已經落後於從事類似工作的同業還有其它行業的畢業生。以上種種罷工行動，預計將會對未來英國局勢造成重大影響。
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核稿編輯：翁世航
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。