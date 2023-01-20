2023/01/20,
國際

拜習會後更多共機和軍艦擾台，只是演給布林肯看的「不給糖，就搗蛋」大戲

拜習會後更多共機和軍艦擾台，只是演給布林肯看的「不給糖，就搗蛋」大戲
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

說穿了，其實這就像美國小孩萬聖節halloween常玩的「不給糖，就搗蛋」trick or treat遊戲ㄧ樣；中共故意「演出」與美國所期待的「管控分歧」（Manage differences）完全相反的戲碼。以作為和布林肯會談時的籌碼。

文：黃澎孝

去年11月14日，拜登與習近平舉行峇里島峰會後，為了延續拜登總統「管控分歧」的目標，敲定了國務卿布林肯將於2023年初訪華的行程。但是，奇怪的是，拜習峰會後，台海局勢不但沒有得到「管控」，反而，持續出現了許多次共機和軍艦擾台的情況。而且，共機逼近台灣的明顯挑釁行為更形猖狂⋯⋯。

這到底是怎麼回事呢？

說穿了，其實這就像美國小孩萬聖節halloween常玩的「不給糖，就搗蛋」trick or treat遊戲ㄧ樣；故意「演出」與美國所期待的「管控分歧」（Manage differences）完全相反的戲碼。以作為和布林肯會談時的籌碼。

其實，正如之前我一再強調，若從戰術意義上來說，中共軍艦、軍機的擾台行為，在台灣眾多精良、精準的防空、反艦飛彈的反制下，這些擾台的機艦形同「找死」。

但是，中共為何「明知故犯」呢？其實，這就是所謂的「灰色地帶」的軍事恫嚇。因為，「海峽中線」本來就沒有任何國際法上的意義，而且，在台灣的領海、領空之外的鄰接區，我們也不能夠無故將其擊落。這就像美軍的RC-135偵察機，三不五時就沿著中國大陸的領海基線，抵近飛行偵查。中國也無可奈何一樣。

於是，台海就像是京戲的舞台一樣，時而出現一齣齣「文武場」，聽來鑼鼓喧天好不熱鬧，台上更是套好招的刀光劍影，戲劇張力十足，令人目眩神迷，緊張不已⋯⋯。

於是乎，在解放軍的努力舖梗下，一場「不給糖，就搗蛋」的北京大戲，就等著布林肯「看座」來了。

其實，中共這般「天橋的把式」，早已玩多了去。但是，台灣藍營裡卻有一些學者專家甚至政治人物出身的「內行人」，故意要台灣人民「假戲真看」還在台下一旁叫好，吆喝助陣。那就未免自貶身價，淪為跑龍套的跳梁小丑了吧？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。