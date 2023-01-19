2023/01/19,
政治

楊渡煽情的譴責「美國戰略家」，卻隻字不提「紅色帝國霸業」才是台灣人民最大的威脅

楊渡煽情的譴責「美國戰略家」，卻隻字不提「紅色帝國霸業」才是台灣人民最大的威脅
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

可當我們被楊渡激情的文章，感動的熱淚盈眶地在「疑美」、「仇美」、「恨美」的結論中讀完全文後，才發現他通篇文章，居然沒有半個字提到中國的「中華民族偉大復興」的「紅色帝國霸業」？更沒提到中國73年來不曾停止過的對台灣的武力威脅？

文：黃澎孝

一早拜讀楊渡先生的〈美國兵推中沒看到的三個字——台灣人〉害我眼珠子差點掉下來。難道是美國要武統台灣？要殺向「台灣人」了嗎？

楊渡是以美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）前不久發布的兵推為基底，而大作其悲憫「台灣人」的文章。簡單的說吧，楊渡就是點名譴責「美國戰略家」沒把「台灣人民的生存」納入眼中。

他文情並茂，發揮了許多煽情的形容詞，來渲染一旦美軍要協助台灣「抗中保台」時，會讓台灣淪為戰場，會讓台灣人民的家園殘破，生命遭受嚴重傷亡⋯⋯。

然後，楊渡提出了他大作文章的宗旨：疾呼：「難道沒有和平的機會？難道，台灣只能當美國的棋子，用兩千三百萬人的生命，毀滅台灣人的家園，去成就美國的帝國霸業，這是一個正常的政府會做的嗎？」

可當我們被他激情的文章，感動的熱淚盈眶地在「疑美」、「仇美」、「恨美」的結論中讀完全文後，才發現他通篇文章，居然沒有半個字提到中國的「中華民族偉大復興」的「紅色帝國霸業」？更沒提到中國73年來不曾停止過的對台灣的武力威脅？

更關鍵的是：只要中國不對台灣動武，美國人會沒事派兵來台灣嗎？全世界不就只有中華人民共和國，始終不放過台灣人民自由自在的過自己的小日子的嗎？不就只有中華人民共和國心心念念要使用武力消滅台灣的中華民國嗎？

更何況，73年來，台灣面對中國的武裝威脅，不就是依靠著美國強大的軍事力量，幾度遏阻了中共犯台的野心，才能讓台灣人民得以在和平的環境下，安居樂業的嗎？

至於美國戰略與國際研究中心這次公布的「兵推」，其目的不就在於向中國攤開牌來，明白告訴習近平不要做出錯誤判斷，以免造成大家的損失，而且還達不到武統台灣的目的。這不就是所謂的「武以止戈」的簡單道理嗎？

坦白說，我絕不相信楊渡先生連這麼簡單的道理都參不透，反而還倒因為果，顛倒黑白，把美國當成了禍害台灣人民的劊子手，反而把唯一會發動犯台戰爭的中國略而不論？活脱脱地把警察說成兇手，這哪是作文的邏輯缺失？而是別有一番用心吧？

楊渡先生，浮士德出賣靈魂給魔鬼的故事應該還沒忘記吧？如果你心中無鬼，何不把你這篇文章的真心實意，剝除美麗的辭藻外衣，直接了當地攤開在陽光下，說出來吧。好讓我這個武夫出身的粗人，和你來個直球對決如何？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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