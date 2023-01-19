TNL+ 2023/01/19,
影劇

【影評】《巴比倫》：《樂來越愛你》音樂劇時代的「前奏」，致敬默片風華的有聲告白

【影評】《巴比倫》：《樂來越愛你》音樂劇時代的「前奏」，致敬默片風華的有聲告白
Photo Credit: 《巴比倫》

我們想讓你知道的是

可以說達米恩查澤雷的電影匠氣，有著俗套的劇情和致敬，甚至有些自我沈溺，但其之所以仍然打動我，便在於他總能看見一如片名「巴比倫」文明的繁華，同時也拍下「落盡」的情懷。而在談《巴比倫》之前，我想先回頭談談查澤雷前作《樂來越愛你》，一部被歸為歌舞喜劇片的音樂類電影，同為查澤雷與作曲家賈斯汀赫爾維茨的合作。

文：翁皓怡

繼《樂來越愛你》和《登月先鋒》後，金獎導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）於2022年底帶來新作《巴比倫》，雖在北美票房慘澹，且已有不少負評，長達三小時的電影實有不少明顯缺失，但不可否任地，《巴比倫》仍是一部情感渲染力強的視覺與聽覺饗宴。

一個大半篇幅在描寫默片時代好萊塢的電影，正巧獲得了金球獎最佳配樂，《巴比倫》透過其聲音層次再現了默片風華，也見證其衰退和當代電影產業的轉型。

從《樂來越愛你》的音樂劇到《巴比倫》的默片

在談《巴比倫》之前，我想先回頭談談查澤雷前作《樂來越愛你》，一部被歸為歌舞喜劇片的音樂類電影，同為查澤雷與作曲家賈斯汀赫爾維茨（Justin Hurwitz）的合作。

不只在配樂上，《巴比倫》的許多場攝影機運動和調度，都明顯有《樂來越愛你》的影子。《樂來越愛你》在原創歌曲和配樂上的著力，來自其欲致敬和表現的「音樂劇」形式，經典的開場偽長鏡頭、艾瑪史東（Emma Stone）試鏡歌曲，以及主題音樂〈City of Stars〉等，透過歌舞，人物將心情、獨白、對話唱進旋律裡，音樂起了敘事作用。

如同傳統音樂劇的類型，劇中角色時常打破第四道牆，對著攝影機表演，而攝影機跟焦不同主角穿梭在車陣、人群、大街上，則讓我們看見在查澤雷精心安排的各色服裝、道具襯托下，「展演性」的人物身體。

回到《巴比倫》，其劇情主要圍繞1920至30年代好萊塢，電影產業從默片轉至有聲電影時期，可說是《樂來越愛你》音樂劇時代的「前奏」。

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