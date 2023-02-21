2023/02/21,
歷史

啟發後世文藝復興的羅馬先哲，奠基西方分權憲政基礎的先驅——西塞羅

啟發後世文藝復興的羅馬先哲，奠基西方分權憲政基礎的先驅——西塞羅
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我們想讓你知道的是

史上第一位獲羅馬元老院授予「Pater Patriae」（祖國之父）崇高封號的羅馬共和國明哲——西塞羅，被視為「自由主義」的擁護者，亦是奠基今日西方分權憲政基礎的先驅者。

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

任何人都會犯錯，但只有愚者堅持自己的錯誤。

Pater Patriae（國家之父）：西塞羅（Marcus Tullius Cicero，B.C 106 - B.C. 43），1月3日知名壽星。

史上第一位獲羅馬元老院授予「Pater Patriae」（或譯：祖國之父）崇高封號的羅馬共和國明哲——西塞羅，被視為「自由主義」的擁護者，亦是奠基今日西方分權（分治）憲政基礎的先驅者。

他誕生於古羅馬阿爾皮諾（Arpino，今義大利中部）的權貴騎士之家，從小即天資聰穎，是長輩跟旁人眼中備受矚目的「模範生」跟「神童」。雖然立志進入政壇服務，但由於當時的羅馬治理核心被幾個主要家族或山頭所各自把持，西塞羅鮮有機會出頭，故只能在律師與軍人兩個次要職業選項裡二擇一……。

後來他選擇成為執業律師，並以能言善辯、打抱不平為名，也順利在而立之年時，如願獲得民眾支持，擠身民選財政官行列。進一步在菁英當權派（貴族派）支持下，歷經14年的公僕磨練與洗禮，擠身共和國最高領導階層「執政官」（consul）。

但隨著共和國階級對立加劇，以及強人政治抬頭，堅持和諧共存，婉拒加入寡頭領導聯盟的西塞羅，逐漸在詭譎的多變政壇裡失去盟友。更因此被政界人士集體霸凌，後遭勒令離開羅馬城400英里之外，私人財產與房舍均被沒收。

我們應當一同在文學中度過我們的生命。文字曾是我們的消遣；如今，它（文字）則是我們的避風港。

有鑑於仕途不順，本身還淪為多方鬥爭下所操弄的棋子，心灰意冷之餘，西塞羅又看到共和國悄悄變為獨裁政體，於是在失勢時毅然放下一切，投身文學領域。

透過他對於古希臘眾多學術的深入研究，以及對古典拉丁語的鑽研，也讓世人得以從中窺得諸先賢們的智慧果實，亦長遠地主導了歐洲哲學與政治思維的走向。儼然是當時集哲學家、思想家、文學家和演說家等多重身分於一身的……精神領袖？錯，是「邊緣人」。

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如果你擁有一座花園跟一間圖書館，那你已經擁有所需要的一切。

西元前57年8月4日，西塞羅在一次謀求權力平衡的布局下，獲得元老院絕大多數議員的支持與同意，從東歐啟程，風塵僕僕地回到羅馬；縱使他對於政治活動早已失去興趣，也不願繼續蹚渾水，可是……。

就在西元前44年，當凱薩（Gaius Iulius Caesar）遇刺，羅馬共和國局勢陷入動盪未平之際，可望成為最高繼承人選之一的馬克．安東尼（Marcus Antonius），此時決定和其他有利角逐者共組政治聯盟（後三頭聯盟），並在執政者尚未出爐的空窗期內，盡可能地剷除掉殘存雜音與威脅者。

作為元老院發言人，也就是國會聯絡窗口的西塞羅，由於地位崇高、形象良好，長年贏得羅馬人民的支持，更是當時安東尼主要的政敵跟反對者，故遺憾的，哲人成為了野心家血腥奪權的犧牲品。

西元前43年12月初，西塞羅在福爾米亞（Formia，今義大利中南部）遇害身亡，享壽62歲。可怖的是，他的首級還被奉命砍下，製成精美的酒杯（首爵），以珍藏品之姿，供安東尼擺上餐桌欣賞。

西塞羅身後，留下不少與朋友之間往來的書信紀錄，內容亦精闢描述了其對於社會、國家的各種看法與立論，但理所當然，很快就被當權者刻意埋沒在羅馬帝國的史冊當中，歷經千年塵封。

直到中世紀時，好不容易才被歷史學者佩脫拉克（Francesco Petrarca）重新發掘出來，藉由進一步的反思和探討後，慢慢變成了義大利「文藝復興」早期學界所推動的主要邏輯與概說。因此有不少學者認為，文藝復興一詞，其實就是另一種型態的西塞羅主義復興。

到了西元17世紀以降的「啟蒙時代」（Enlightenment），藉由洛克（John Locke）與亞當斯（John Adams，美國第二任總統）等哲學家或政治家的引用與闡述，西塞羅的觀點更是遍及了整個歐陸學界，也算是給予其真正的平反與推崇。

尾聲

Aegroto dum anima est，spe esse dicitur。（There is said to be hope for a sick man, as long as there is life）

生命、希望，反覆循環的相伴而生，從古至今，不停鼓舞著身陷暗夜的人們，只要一絲氣息尚存，就有機會看見燦爛的光明，西塞羅如是說。

道別那複雜情愫，令人失望，不捨或帶些詫異的2022年，步入未知又可能夾雜惶恐的2023年，不才以羅馬聖哲的話祝福大家，活著就有希望，活著才有可能，毫無疑問。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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