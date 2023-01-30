張錫銘18次假釋遭駁回上訴再敗定讞，監所關注小組：假釋標準不明，將繼續聲請釋憲
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張錫銘也曾提出釋憲聲請，但日前被憲法法庭裁定不受理。監所關注小組認為，假釋制度目前標準不明、且「球員兼裁判」，而受刑人幾乎沒有實際可行的救濟管道，是時候應該檢討思考《監獄行刑法》的修法可能。
曾犯下擄人勒贖等案入監服刑中的張錫銘，被判3個無期徒刑，2017年張錫銘服刑期17年，符合假釋要件後，申請了18次假釋，都被駁回，去（2022）年第16次假釋被駁回後，他向台南地院提行政訴訟又被駁回，再上訴到高雄高等行政法院，但法官認為判決沒有不妥，判張錫銘敗訴，由於此案不能再上訴，全案定讞。對此監所關注小組表示非常遺憾，並將繼續聲請憲法法庭釋憲。
張錫銘認受「不公平待遇」，提告法務部矯正署
張錫銘2021年2、6月拚第14、15次假釋申請時，假審會一度評定他「在監表現正常、有多次獎勵紀錄，言談間可見其思想改變，再犯風險已降低」，但最後仍遭法務部以「犯行情節嚴重，迄今也未與被害人和解」為由駁回假釋申請。
前年10月，張錫銘再提第16次假釋，假審會持法務部駁回意見不同意，法務部核准駁回；張錫銘不服，2022年2月第17次假釋申請闖關，又遭駁回，決定向台南地院提行政訴訟。去年10月，張錫銘親自出庭，強調自己申請假釋一再遭駁回，是不公平待遇。他早已符合假釋條件，當時與他一起犯案的同夥以詹龍欄為例，被判2個無期徒刑都已假釋出獄，他也已改過向善，在獄中表現良好，未曾有處罰紀錄。
法務部矯正署則說，張錫銘犯行情節嚴重，假審會已多次因此決議不同意假釋，迄今也未與被害人和解。
台南地院法官認為，是否讓受刑人假釋屬於矯正署的裁量權行使範疇，且假釋考量要件為「悛悔」，並非只評估在監行為、教化矯治成效，還包含對其犯罪情節、犯行賠償修復與被害人意見及共犯執行狀況的刑罰執行。其餘共犯僅參與部分案件，犯罪數遠不及張錫銘，不能相提並論。
張錫銘指出，在獄所受到差別待遇，但他真的努力改過遷善、有心向上，甚至多次受表揚，卻被人忽視。被告法務部矯正署則說，張的罪責比詹重，殺人罪1人死亡、擄人勒贖有12名被害人、殺人未遂有3人受害，迄今也未與被害人和解。
法官判決張錫銘敗訴理由指出，張雖然符合假釋條件，但依《刑法》第77條第1項規定，張錫銘「得」假釋出獄，而非「應」假釋出獄，是否讓受刑人假釋，屬於矯正署的裁量權行使範疇。基於權力分立原則，如別無違法情事，應屬合法，行政法院不得逕行取代矯正署做成決議。張錫銘不服判決，向高雄高等行政法院提起上訴。
不過高雄高等行政法院認為一審法官判決沒有不妥，判決張錫銘敗訴，也不得再上訴，全案定讞。
《公視》報導，對此台南監獄表示，尚未收到張錫銘敗訴的相關訊息無法回應，可以同理他想要假釋的心情，但以他被判3個無期徒刑，服刑執行率還沒達到假釋標準，還有案情及社會觀感等考量；也強調張錫銘在接見、通信及法律上任何捍衛權益的行動都不曾阻擋，沒有他所謂的不公平待遇。
監所關注小組：假釋規定不明，而司法救濟也對受刑人不利
對此，監所關注小組表示非常遺憾，並表示將與張錫銘先生繼續向憲法法庭提出聲請。監所關注小組說明，在張錫銘針對三次不予許可假釋（第9次、第14次、第16次）提出訴訟所得到的5份判決裡，總是看見行政法院以「尊重立法裁量權限」為由；也就是將許可假釋與否之決定劃歸行政機關之職權決定。
也就是說，當事人可以對這個決定有疑慮，但只能向做成這個決定的機關，也就是矯正署提出「復審」來救濟。至於所謂的司法救濟，絕大多數最終還是會回到尊重行政權和立法權的說法；司法判決幾乎都不會進行對假釋准駁最關鍵的「實質認定」上，因為那正是假釋制度中最「不能公開的秘密」，也就是對於「受刑人」的各種心證想像，未曾寫明在任何一份判決裡。
監所關注小組的聲明也指出，根據矯正署最新統計資料（2022年12月27日更新），2022年1-11月實際出獄受刑人2萬5886人，較上年同期減少2656人或9.3%；其中執行完畢期滿出獄者1萬8558人（71.7%）；假釋出獄7328人（28.3%）。即使面對現在重刑化及假釋形式要件趨嚴的刑事政策下，受刑人能夠得到假釋的機會並不到三成。他們認為，有必要讓假釋的條件更為明確清楚。
監所關注小組也指出，《監獄行刑法》在2020年7月上路以來，就受刑人在監日常生活有了不少大幅改善，然而在受刑人的司法救濟，法院判決常全數推給行政訴訟，而收容人面對行政訴訟時，除了舉證困難、閱卷不易、無法出庭陳述等困境之外，最根本的問題還是「過度授權給行政機關決定」，被決定的、提出司法救濟的受刑人一方非常弱勢，甚至連提出救濟都做不到；應該適時提出修法。
聲請釋憲也遭駁回，將繼續聲請
去年10月張錫銘曾在監所關注小組的協助下聲請釋憲，主張是「假釋」應由中立公正的法院來處理，但現行的規定中，假釋處分由法務部作成，違反《憲法》第8條人身自由的保障及正當法律程序原則。另外將「悛悔實據」的假釋條件，規定為參酌受刑人獄中表現等，偏重過去犯行情節，違反《憲法》第8條及第23條法律保留、法律明確性、比例原則及人身自由保障。
不過憲法法庭1月時指出，張錫銘打行政訴訟的確定終局判決並未適用《監獄行刑法》第115條，不得作為聲請憲法法庭裁判標的；至於另外兩條規定，從張錫銘提出的聲請意旨來看，看不出有何違反憲法原則而具憲法重要性，以及有何侵害聲請人基本權利而有貫徹的必要。憲法法庭認為，張錫銘聲請釋憲於法不合，日前裁定不受理。審理成員為審判長大法官許宗力、大法官林俊益、大法官黃瑞明。
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